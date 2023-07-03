Тур: 13. Стадион: Boraas Arena.
0'
5' Желтая карточкаЛагербильке Густав
1:0
13' ГолГудьонсен Свейнн
54' Желтая карточкаРёмер Андре
62' Желтая карточкаХульт Никлас
68' Желтая карточкаСтранд Симон
2:0
86' ГолЛарссон Йохан
Ход матча
13'
54'
62'
68'
86'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Эльфсборг
Хаммарбю
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.45
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.78
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|7
|0.54
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.38
|Оккельс Йеппе
|4
|0.31
|Бернхардссон Александер
|4
|0.31
|Ларссон Йохан
|2
|0.15
|Лагербильке Густав
|2
|0.15
|Michael Baidoo
|1
|0.08
|Лав Джек Купер
|1
|0.08
|Рёмер Андре
|1
|0.08
|Седерберг Ноа
|1
|0.08
|Касем Ахмед
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.29
|Джуканович Виктор
|3
|0.21
|Садику Лорет
|1
|0.07
|Теки Тесфальдет
|1
|0.07
|Налич Ади
|1
|0.07
|Маркус Карлссон
|1
|0.07
|Нильссон Джоэл
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Jusef Erabi
|1
|0.07
|Маджед Монтадер
|1
|0.07
|Nathaniel Adjei
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|4
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
Эльфсборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
10
11
Эльфсборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Хаммарбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
17
6
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
7
41%
2
33%
46-60
5
29%
29%
2
33%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
27
17
8 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
9
33%
6
35%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
3
11%
2
12%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
4
36%
5
24%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5
Результаты матчей
Эльфсборг
Хаммарбю
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
42
33
24
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
25
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
84
67
48
211
39
112
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|34 - 10
|34
|2.
|2:0
|13
|10
|2
|1
|30 - 10
|32
|3.
|14
|9
|2
|3
|36 - 15
|29
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 17
|24
|5.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|9.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|0:2
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|11.
|13
|5
|0
|8
|12 - 16
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|13.
|14
|3
|2
|9
|14 - 36
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|15.
|13
|1
|5
|7
|11 - 16
|8
|16.
|13
|0
|5
|8
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|4.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 4
|16
|5.
|0:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 11
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|0:2
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3