Тур: 13. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 11649
0'
5' Желтая карточкаЛагербильке Густав
1:0
13' ГолГудьонсен Свейнн
53' Желтая карточкаРёмер Андре
62' Желтая карточкаХульт Никлас
68' Желтая карточкаСтранд Симон
2:0
86' ГолЛарссон Йохан
90' Желтая карточкаJusef Erabi
90'+6
Ход матча
13'
53'
62'
68'
86'
2:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Эльфсборг
Хаммарбю
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.45
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.78
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|7
|0.54
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.38
|Оккельс Йеппе
|4
|0.31
|Бернхардссон Александер
|4
|0.31
|Ларссон Йохан
|3
|0.23
|Лагербильке Густав
|2
|0.15
|Michael Baidoo
|1
|0.08
|Лав Джек Купер
|1
|0.08
|Рёмер Андре
|1
|0.08
|Седерберг Ноа
|1
|0.08
|Касем Ахмед
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.29
|Джуканович Виктор
|3
|0.21
|Садику Лорет
|1
|0.07
|Теки Тесфальдет
|1
|0.07
|Налич Ади
|1
|0.07
|Маркус Карлссон
|1
|0.07
|Нильссон Джоэл
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Jusef Erabi
|1
|0.07
|Маджед Монтадер
|1
|0.07
|Nathaniel Adjei
|1
|0.07
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|4
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
Эльфсборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
10
11
Эльфсборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хаммарбю
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
19
6
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
7
37%
2
33%
46-60
5
26%
2
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
29
17
9 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
14%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
9
31%
6
35%
46-60
7
24%
3
18%
61-75
4
14%
2
12%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5
Результаты матчей
Эльфсборг
Хаммарбю
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
42
34
24
25
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
42
26
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
94
68
49
212
310
113
211
112
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3