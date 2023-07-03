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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 11649
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
5' Желтая карточка
Лагербильке Густав
1:0
13' Гол
Гудьонсен Свейнн
53' Желтая карточка
Рёмер Андре
62' Желтая карточка
Хульт Никлас
68' Желтая карточка
Странд Симон
2:0
86' Гол
Ларссон Йохан
90' Желтая карточка
Jusef Erabi
90'+6

Ход матча

5'
Лагербильке Густав
 
13'
Гудьонсен Свейнн
(Оккельс Йеппе)
1:0
42'
 
Джуканович Виктор
Куртулус Эдвин
53'
Рёмер Андре
 
60'
Emmanuel Boateng2
Бернхардссон Александер
 
62'
Хульт Никлас
 
68'
 
Странд Симон
70'
 
Край Антон
Странд Симон
70'
 
Налич Ади
Маджед Монтадер
79'
Gottfrid Rapp
Оккельс Йеппе
 
85'
 
Marcus Rafferty
Миккельсен Эугуст
85'
 
Нильссон Джоэл
Маркус Карлссон
86'
Ларссон Йохан
2:0
90'
Besfort Zeneli
Michael Baidoo
 
90'
Лав Джек Купер
Гудьонсен Свейнн
 
90'
 
Jusef Erabi

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
25
Блажевич
Давор
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
38
Маджед
Монтадер
19
Jusef
Erabi
17
Миккельсен
Эугуст
Эльфсборг
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Хаммарбю

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:1
А
3:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.45

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.78
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 7 0.54
Гудьонсен Свейнн 5 0.38
Оккельс Йеппе 4 0.31
Бернхардссон Александер 4 0.31
Ларссон Йохан 3 0.23
Лагербильке Густав 2 0.15
Michael Baidoo 1 0.08
Лав Джек Купер 1 0.08
Рёмер Андре 1 0.08
Седерберг Ноа 1 0.08
Касем Ахмед 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.29
Джуканович Виктор 3 0.21
Садику Лорет 1 0.07
Теки Тесфальдет 1 0.07
Налич Ади 1 0.07
Маркус Карлссон 1 0.07
Нильссон Джоэл 1 0.07
Миккельсен Эугуст 1 0.07
Jusef Erabi 1 0.07
Маджед Монтадер 1 0.07
Nathaniel Adjei 1 0.07
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 4 0
Рёмер Андре 3 0
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 3 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Хаммарбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6
Эльфсборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Хаммарбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

10
11
Эльфсборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хаммарбю
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

19
6
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
7
37%
2
33%
46-60
5
26%
2
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

29
17
9 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
14%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
7%
4
24%
31-45
9
31%
6
35%
46-60
7
24%
3
18%
61-75
4
14%
2
12%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5

Результаты матчей

Эльфсборг
Хаммарбю

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
4
2
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5
1
5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
2
1.5
2
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
4
1.5
6
8
4
9
2.5
2
12
3
10
3.5
1
13
2
11
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 14 9 2 3 36 - 15 29
4.
Юргорден
 14 7 3 4 21 - 17 24
5.
Кальмар
 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
9.
Мьельбю
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хаммарбю
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Вернаму
 13 5 0 8 12 - 16 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 13 2 4 7 11 - 17 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 7 3 2 2 12 - 7 11
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
12.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
13.
Хаммарбю
 8 0 3 5 6 - 16 3
14.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
15.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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