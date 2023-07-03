Тур: 12. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Daniel Higraff
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
17' ГолЛейфссон Ари
32' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
35' Желтая карточкаЛукка Жонатан
75' Желтая карточкаКрасники Крешник
83' Вторая желтая карточкаКрасники Крешник
Ход матча
17'
0:1
35'
75'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Стабек
Стрёмсгодсет
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.79
1.74
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
52
47
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.42
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.25
|Кабран Кевин
|2
|0.17
|Педерсен Каспер
|1
|0.08
|Костадинов Калоян
|1
|0.08
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.25
|Менерт Маркус
|3
|0.25
|Валсвик Густав
|2
|0.17
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.08
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.08
|Ипалибо Джек
|1
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.08
|Лейфссон Ари
|1
|0.08
|Ханссен Сондре
|1
|0.08
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Стеневик Халлдор
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
7
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
2
4
Стабек
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
67%
5
45%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
67%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
23%
0
0%
1-15
5
23%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
7
32%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1
Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0
Результаты матчей
Стабек
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Стабек
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 13
|32
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 11
|26
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|28 - 21
|23
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 19
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|15.
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4