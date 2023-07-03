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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Стабек
0:1
Второй тайм: 90+'
Стрёмсгодсет
0'
0:1
17' Гол
Лейфссон Ари
32' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
35' Желтая карточка
Лукка Жонатан
75' Желтая карточка
Красники Крешник
83' Вторая желтая карточка
Красники Крешник

Ход матча

17'
0:1
Лейфссон Ари
(Менерт Маркус)
32'
 
Браут-Брюнес Джонатан
35'
Лукка Жонатан
 
65'
Вальстад Николас
Оттесен Стурла
 
65'
Пигнатель-Енссен Николас
Педерсен Каспер
 
70'
 
Красники Крешник
Дансо Эммануэл
75'
 
Красники Крешник
83'
 
Красники Крешник
84'
Вангберг Симен
Костадинов Калоян
 
89'
 
Энерсен Оле
Браут-Брюнес Джонатан
89'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Менерт Маркус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Стрёмсгодсет
9.00
4.15
3.34
Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
7
Хауген
Фредрик
47
Лукка
Жонатан
33
Пахоник
Тобиас
24
Костадинов
Калоян
14
Крогстад
Фредрик
9
Бакенга
Мушага
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
7
Стеневик
Халлдор
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Стабек
3-4-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Стабек
Стрёмсгодсет

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:0
К
5:1
Т
2:1
Т
0:4
Т
2:0
ТМС
1:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:0
Т
2:2
ТМК
4:5
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:2
Т
2:2
К
1:0
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
ТМС
1:0
Т
1:2
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
0:0
Т
0:5

Голы

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.79
1.74

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

52
47

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.42
Бакенга Мушага 3 (1) 0.25
Кабран Кевин 2 0.17
Педерсен Каспер 1 0.08
Костадинов Калоян 1 0.08
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.25
Менерт Маркус 3 0.25
Валсвик Густав 2 0.17
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.08
Стенгель Херман 1 (1) 0.08
Ипалибо Джек 1 0.08
Гулликсен Тобиас 1 0.08
Лейфссон Ари 1 0.08
Ханссен Сондре 1 0.08
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Лукка Жонатан 2 0
Сковгор Андреас 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Стеневик Халлдор 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
4
Стабек
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
50%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
67%
5
45%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
67%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

22
14
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
23%
0
0%
1-15
5
23%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
7
32%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1
Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0

Результаты матчей

Стабек
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Стабек
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 34 - 13 32
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
6.
Молде
 13 6 2 5 27 - 18 20
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Стрёмсгодсет
 1:0 12 5 2 5 14 - 14 17
9.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стабек
 0:1 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
15.
Олесунн
 12 2 1 9 8 - 23 7
16.
Хам-Кам
 12 2 1 9 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 0:1 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 5 3 0 2 5 - 3 9
11.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
12.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
13.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 7 2 2 3 9 - 11 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Молде
 7 2 1 4 12 - 12 7
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 0:1 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Лукка Жонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Браут-Брюнес Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Менерт Маркус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ари Лейфссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Стабек
    Ничья
    Стрёмсгодсет
    9.00
    4.15
    3.34
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