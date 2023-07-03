Тур: 12. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Daniel Higraff
0:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЛейфссон Ари
32' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
35' Желтая карточкаЛукка Жонатан
75' Желтая карточкаКрасники Крешник
83' Вторая желтая карточкаКрасники Крешник
90'+8
Ход матча
17'
0:1
35'
75'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Стабек
Стрёмсгодсет
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.79
1.74
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
52
47
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.42
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.25
|Кабран Кевин
|2
|0.17
|Педерсен Каспер
|1
|0.08
|Костадинов Калоян
|1
|0.08
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.25
|Менерт Маркус
|3
|0.25
|Валсвик Густав
|2
|0.17
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.08
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.08
|Ипалибо Джек
|1
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.08
|Лейфссон Ари
|1
|0.08
|Ханссен Сондре
|1
|0.08
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Стеневик Халлдор
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
7
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
2
4
Стабек
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Стрёмсгодсет
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
57%
5
45%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
67%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
5
22%
0
0%
1-15
6
26%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
1
4%
4
29%
61-75
7
30%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1
Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0
Результаты матчей
Стабек
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стабек
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
14
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
39
210
111
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4