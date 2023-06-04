Дага подкараулил отскок на левой половине поля, Даниэль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Сон Чжин при рывке вперёд по левой половине поля оказался на газоне у штрафной площади сборной Нигерии, Хосе Санчес Мартинес показал, что Огвуче действовал в рамках правил.

Бамейи вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем уже у Даниэля не получился прострел от лицевой линии поля в центр штрафной.

Две минуты добавил Хосе Санчес Мартинес к основному времени первого тайма.

Сон Чжин с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади с левого фланга, мяч от защитника сборной Нигерии отскочил на левый угол штрафной площади, Со Чун пробил по воротам, мяч попал в Бамейи и ушёл на угловой.

Чжун Ву с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы сборная Южной Кореи уже во второй волне атаки смогла создать момент. Сон Чжин с правого фланга выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Сын Вон в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Нигерии и Южной Кореи показали довольно невыразительный футбол. Качественных моментов у ворот соперника было создано минимум, но в нужные моменты голкиперы грубых ошибок не допускали.

Ён Хак из аута с правого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Аньягбосо неудачно сыграл на выходе, но защитники сборной Нигерии успели подстраховать своего голкипера.

Сандей при рывке вперёд по правому флангу попал в "коробочку". Сборная Нигерии заработала относительно неплохой стандарт.

Ннади со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Агбалака под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Дага перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. Вновь у нас начинает становиться больше мелких фолов под конец первого тайма.

Угловой у ворот сборной Южной Кореи. Ннади выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Нигерии вновь зацепились за мяч уже только за пределами штрафной площади.

Агбалака из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Лаваль был под давлением двух соперников, в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля.

Сборная Нигерии старается поиграть первым номером перед перерывом, но в итоге всё идёт к тому, что при таком футболе на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

Ннади выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Мухаммад зацепился за мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Лаваль под давлением соперников не смог головой пробить по воротам.

Агбалака совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, в итоге его удалось достать лишь на правом фланге.

Сандей с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лаваль пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Южной Кореи.

Лаваль с правого фланга ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел к центру штрафной, Чан Вук грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Ннади с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит на левую половину поля, Элету подкараулил отскок и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Агбалака получил повреждение в борьбе за верховой мяч на своей половине поля с Огвуче, немного несогласованно между собой сыграли футболисты.

Всё нормально с обоими футболистами сборной Нигерии, Огвуче ещё и досталось по зубам, но все они на месте.

Элету совершил проход по левой половине поля к линии штрафной площади, а затем Виктор плотно пробил в ближний угол ворот, Джон Хон в прыжке перевёл мяч на угловой.

Мухаммад с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лаваль головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Сандей выполнил передачу на ход Лавалю на правый угол штрафной площади, Салим в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, где уже ниого из партнёров по команде не оказалось.

Сборная Южной Кореи также вновь стала пытаться атаковать по правому флангу, но пока что у команды Ким Ын-Чжона даже длинные забросы не получаются.

23' Огвуче в центе поля нарушил правила против Юн Чуна. Много стало мелких фолов в центре поля.

22' Джи Су в центре поля огрел по ногам активного Лаваля. Хосе Санчес Мартинес серьёзно поговорил с игроком сборной Южной Кореи, чтобы он был осторожнее.

21' Лаваль перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Со Чуна.

20' Сын Вон со стандарта выполнил не самую лучшую подачу к линии штрафной площади, игроки сборной Нигерии перехватили мяч и попытались провести контратаку.

19' Бамейи на левом фланге на своей половине поля нарушил правила против Юн Чуна. Игроки сборной Южной Кореи тщательно готовятся к стандарту.

18' Юн Чун при входе в штрафную площадь по левой половине поля оказался на газоне, Хосе Санчес Мартинес показал, что всё было в рамках правил.

17' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Южной Кореи, Лаваль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, мяч в итоге достался Джун Хону.

16' Лаваль при развитии атаки по левой половине поля подыграл себе рукой, Хосе Санчес Мартинес всё видел и дал справедливый свисток в пользу Южной Кореи.

15' Сандей совершил рывок вперёд по левому флангу, Чжун Ву грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

14' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый фланг на ход Мухаммаду, Ибрахим при всём желании не смог сохранить мяч в поле.

13' Чан Вук из центра половины поля сборной Нигерии выполнил совсем безадресный заброс на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

12' Всё больше сборная Южной Кореи старается атаковать через правый фланг, но пока Нигерия в обороне также работает в обороне без ошибок.

11' В очень спокойном темпе начинают матч команды, сегодня просто так раскрываться никто не будет.

10' Сборная Южной Кореи провела атаку по правому флангу, далее последовала подача на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Сон Чжина, в итоге он улетел в аут.

9' Ннади с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Огвуче под давлением соперников головой пытался пробить в ближний угол ворот, Джун Хонг сыграл без нервов и забрал мяч, который сам пришёл к нему в руки.

8' Мухаммад с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, изначально стандарт для Нигерии был неудачным, но во второй волне атаки номинальные гости заработали повторный корнер.

7' Мухаммад хорошо поработал на правом фланге, после рывка вперёд Ибрахим заработал угловой для своей команды.

6' Агбалака с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь соперника, на этот раз защитники Южной Кореи перехватили мяч без особого труда.

5' Элету из центра поля выполнил передачу на левый фланг на ход Агбалака, Соломон в свою очередь выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Сандей попытался пробить по воротам в падении через себя, мяч в ближний угол ворот не пошёл.

4' Сборная Южной Кореи пока что играет исключительно от обороны, очень дисциплинированно действует команда Ким Ын-Чжона.

3' Мухаммад совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не успел поддержать атаку.

2' Бамейи из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, защитники сборной Южной Кореи сыграли внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля.