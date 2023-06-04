0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ким Джи СуЗащитник
-
19 Бэ Со ЧунЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кан Санг ЙонПолузащитник
-
11 Кан Сон ЧжинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ким Чжон ХунВратарь
-
21 Мун Хюн ХоВратарь
-
15 Чо Юнг КвангЗащитник
-
13 Чой Е ХунЗащитник
- Защитник
-
17 Ли Хан ДжиПолузащитник
-
16 Ли Сын ЧжунПолузащитник
-
10 Бае Джун ХоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ким Ын-Чжон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуд СандейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Утобло ДжонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джон ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боссо Ладан
История личных встреч
Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Южная Корея (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ли Юн Чун
|2
|0.4
|Ли Сын Вон
|1
|0.2
|Бае Джун Хо
|1
|0.2
|Пак Сён Хо
|1
|0.2
|Чой Сок Хён
|1
|0.2
|Ким Ён Хак
|1
|0.2
Нигерия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаго Лаваль Салим
|1
|0.2
|Лаваль Самсон
|1
|0.2
|Сарки Рилвану
|1
|0.2
|Мухаммад Ибрахим
|1
|0.2
|Джуд Сандей
|1
|0.2
Карточки
Южная Корея (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чой Сок Хён
|0
|1
Нигерия (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
1
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2
Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 3:0
Нигерия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 2:1
Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:1 Uganda U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 Mozambique - U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Египет (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 1:1 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Катар (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 1:1 Niger U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 ЮАР (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Burundi U20 2:0 Германия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0
Результаты матчей
Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
13
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
- 0:1 ГАМ-УРУ
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
- 0:1 УЗБ-ИЗР
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
- 4:1 БРА-ТУН
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
- 5:1 КОЛ-СЛО
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
- 1:2 АНГ-ИТА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— Израиль (до 20 лет)
— Италия (до 20 лет)
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|6
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|5
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет)
Исход игры
Южная Корея (до 20 лет)
36.4% (40)
Ничья
11.8% (13)
Нигерия (до 20 лет)
51.8% (57)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (72)
Меньше
30.77% (32)
Обе команды забьют
Да
77.88% (81)
Нет
22.12% (23)
Популярный счёт
1:2 Нигерия (до 20 лет)
38.2% (42)
2:1 Южная Корея (до 20 лет)
20% (22)
1:0 Южная Корея (до 20 лет)
9.1% (10)
0:1 Нигерия (до 20 лет)
9.1% (10)
1:1 Ничья
8.2% (9)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:2 Нигерия (до 20 лет)
1.8% (2)
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