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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Южная Корея (до 20 лет)
0:0
Перерыв
Нигерия (до 20 лет)
0'
Прогнозы 110
Южная Корея (до 20 лет) 36.4% (40)
X 11.8% (13)
Нигерия (до 20 лет) 51.8% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Южная Корея (до 20 лет)
Ничья
Нигерия (до 20 лет)
3.80
3.40
2.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

История личных встреч

Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМ(2Л(
1:2
ММ
0:1
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Юн Чун 2 0.4
Ли Сын Вон 1 0.2
Бае Джун Хо 1 0.2
Пак Сён Хо 1 0.2
Чой Сок Хён 1 0.2
Ким Ён Хак 1 0.2
Нигерия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаго Лаваль Салим 1 0.2
Лаваль Самсон 1 0.2
Сарки Рилвану 1 0.2
Мухаммад Ибрахим 1 0.2
Джуд Сандей 1 0.2

Карточки

Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1
Нигерия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2
Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 3:0
Нигерия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 2:1
Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:1 Uganda U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 Mozambique - U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Египет (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 1:1 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Катар (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 1:1 Niger U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 ЮАР (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Burundi U20 2:0 Германия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0

Результаты матчей

Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
Израиль (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 6
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Нигерии и Южной Кореи показали довольно невыразительный футбол. Качественных моментов у ворот соперника было создано минимум, но в нужные моменты голкиперы грубых ошибок не допускали. 
  • Угловой
    45'
    Чжун Ву с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы сборная Южной Кореи уже во второй волне атаки смогла создать момент. Сон Чжин с правого фланга выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Сын Вон в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 45'
    Сон Чжин с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади с левого фланга, мяч от защитника сборной Нигерии отскочил на левый угол штрафной площади, Со Чун пробил по воротам, мяч попал в Бамейи и ушёл на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Хосе Санчес Мартинес к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Бамейи вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем уже у Даниэля не получился прострел от лицевой линии поля в центр штрафной. 
  • Судья
    43'
    Сон Чжин при рывке вперёд по левой половине поля оказался на газоне у штрафной площади сборной Нигерии, Хосе Санчес Мартинес показал, что Огвуче действовал в рамках правил. 
  • 42'
    Дага подкараулил отскок на левой половине поля, Даниэль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 41'
    Ннади выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Мухаммад зацепился за мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Лаваль под давлением соперников не смог головой пробить по воротам. 
  • 40'
    Сборная Нигерии старается поиграть первым номером перед перерывом, но в итоге всё идёт к тому, что при таком футболе на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • 39'
    Агбалака из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Лаваль был под давлением двух соперников, в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот сборной Южной Кореи. Ннади выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Нигерии вновь зацепились за мяч уже только за пределами штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Дага перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. Вновь у нас начинает становиться больше мелких фолов под конец первого тайма. 
  • 36'
    Ннади со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Агбалака под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Сандей при рывке вперёд по правому флангу попал в "коробочку". Сборная Нигерии заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 34'
    Ён Хак из аута с правого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Аньягбосо неудачно сыграл на выходе, но защитники сборной Нигерии успели подстраховать своего голкипера. 
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    • 33'
      Сборная Южной Кореи также вновь стала пытаться атаковать по правому флангу, но пока что у команды Ким Ын-Чжона даже длинные забросы не получаются. 
    • 32'
      Сандей выполнил передачу на ход Лавалю на правый угол штрафной площади, Салим в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, где уже ниого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Угловой
      31'
      Мухаммад с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лаваль головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      30'
      Элету совершил проход по левой половине поля к линии штрафной площади, а затем Виктор плотно пробил в ближний угол ворот, Джон Хон в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 29'
      Всё нормально с обоими футболистами сборной Нигерии, Огвуче ещё и досталось по зубам, но все они на месте. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Агбалака получил повреждение в борьбе за верховой мяч на своей половине поля с Огвуче, немного несогласованно между собой сыграли футболисты. 
    • Угловой
      27'
      Ннади с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит на левую половину поля, Элету подкараулил отскок и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 26'
      Лаваль с правого фланга ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел к центру штрафной, Чан Вук грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 25'
      Сандей с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лаваль пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Южной Кореи. 
    • 24'
      Агбалака совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, в итоге его удалось достать лишь на правом фланге. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Огвуче в центе поля нарушил правила против Юн Чуна. Много стало мелких фолов в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Джи Су в центре поля огрел по ногам активного Лаваля. Хосе Санчес Мартинес серьёзно поговорил с игроком сборной Южной Кореи, чтобы он был осторожнее. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Лаваль перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Со Чуна. 
    • 20'
      Сын Вон со стандарта выполнил не самую лучшую подачу к линии штрафной площади, игроки сборной Нигерии перехватили мяч и попытались провести контратаку. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Бамейи на левом фланге на своей половине поля нарушил правила против Юн Чуна. Игроки сборной Южной Кореи тщательно готовятся к стандарту. 
    • Судья
      18'
      Юн Чун при входе в штрафную площадь по левой половине поля оказался на газоне, Хосе Санчес Мартинес показал, что всё было в рамках правил. 
    • 17'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Южной Кореи, Лаваль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, мяч в итоге достался Джун Хону. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Лаваль при развитии атаки по левой половине поля подыграл себе рукой, Хосе Санчес Мартинес всё видел и дал справедливый свисток в пользу Южной Кореи. 
    • 15'
      Сандей совершил рывок вперёд по левому флангу, Чжун Ву грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 14'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый фланг на ход Мухаммаду, Ибрахим при всём желании не смог сохранить мяч в поле. 
    • 13'
      Чан Вук из центра половины поля сборной Нигерии выполнил совсем безадресный заброс на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 12'
      Всё больше сборная Южной Кореи старается атаковать через правый фланг, но пока Нигерия в обороне также работает в обороне без ошибок. 
    • 11'
      В очень спокойном темпе начинают матч команды, сегодня просто так раскрываться никто не будет. 
    • 10'
      Сборная Южной Кореи провела атаку по правому флангу, далее последовала подача на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Сон Чжина, в итоге он улетел в аут. 
    • Угловой
      9'
      Ннади с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Огвуче под давлением соперников головой пытался пробить в ближний угол ворот, Джун Хонг сыграл без нервов и забрал мяч, который сам пришёл к нему в руки. 
    • Угловой
      8'
      Мухаммад с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, изначально стандарт для Нигерии был неудачным, но во второй волне атаки номинальные гости заработали повторный корнер. 
    • 7'
      Мухаммад хорошо поработал на правом фланге, после рывка вперёд Ибрахим заработал угловой для своей команды. 
    • 6'
      Агбалака с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь соперника, на этот раз защитники Южной Кореи перехватили мяч без особого труда. 
    • 5'
      Элету из центра поля выполнил передачу на левый фланг на ход Агбалака, Соломон в свою очередь выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Сандей попытался пробить по воротам в падении через себя, мяч в ближний угол ворот не пошёл. 
    • 4'
      Сборная Южной Кореи пока что играет исключительно от обороны, очень дисциплинированно действует команда Ким Ын-Чжона. 
    • 3'
      Мухаммад совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не успел поддержать атаку. 
    • 2'
      Бамейи из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, защитники сборной Южной Кореи сыграли внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая игра. Сборную Южной Кореи нельзя недооценивать, всё же не будем забывать, что данная команда выходила в финал прошлого молодёжного чемпионата мира.
    • До матча
    • Напомним, что в 1/8 финала сборная Южной Кореи смогла переиграть Эквадор со счётом 3:2. А вот сборная Нигерия смогла выбить хозяев турнира сборную Аргентину, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Ладана Иса Боссо. 
    • Главным арбитром на этом матч назначен Хосе Санчес Мартинес из Испании. Помогать ему на бровках будут соотечественники Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серайн. Резервным арбитром на этот матч назначен Пьеро Маса Гомес из Чили. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира между сборными Южной Кореи и Нигерии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Южная Корея (до 20 лет) 36.4% (40)
    X 11.8% (13)
    Нигерия (до 20 лет) 51.8% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея (до 20 лет)
    Ничья
    Нигерия (до 20 лет)
    3.80
    3.40
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет)

    Исход игры
    Южная Корея (до 20 лет)
    36.4% (40)
    Ничья
    11.8% (13)
    Нигерия (до 20 лет)
    51.8% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (72)
    Меньше
    30.77% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (81)
    Нет
    22.12% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Нигерия (до 20 лет)
    38.2% (42)
    2:1 Южная Корея (до 20 лет)
    20% (22)
    1:0 Южная Корея (до 20 лет)
    9.1% (10)
    0:1 Нигерия (до 20 лет)
    9.1% (10)
    1:1 Ничья
    8.2% (9)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Нигерия (до 20 лет)
    1.8% (2)
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    Нигерия (до 20 лет)
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