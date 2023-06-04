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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Годой Крус
2:1
Второй тайм: 83'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
6' Гол
Конечни Томас
23' Желтая карточка
Bruno Sosa
26' Желтая карточка
Martin Sarrafiore
2:0
31' Гол
Конечни Томас
44' Желтая карточка
Hernan Lopez
2:1
58' Гол
Ayrton Costa

Ход матча

6'
Конечни Томас
1:0
23'
Bruno Sosa
 
26'
 
Martin Sarrafiore
31'
Конечни Томас
2:0
37'
 
Лопес Кевин
Sergio Ortiz
44'
Hernan Lopez
 
46'
 
Касарес Хуан
Braian Martinez
46'
 
David Martinez
Javier Vallejo
58'
2:1
Ayrton Costa
(Luciano Gomez)
68'
Juan Andrada
Bruno Sosa
 
69'
Cristian Nunez
Salomon Rodriguez
 
75'
 
Mateo Barcia
Luciano Gomez
79'
 
Santiago Massa
Martin Sarrafiore
79'
Matias Ramirez
Hernan Lopez
 
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.30
3.17
3.57
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
11
Tadeo
Allende
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
21
Javier
Vallejo
28
Sergio
Ortiz
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
Годой Крус
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

22 матча

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:3
ЛП
1:4
С
1:2
С
1:1
С
1:0
П
2:0
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
2:1
ПА
3:0
КЛ
1:1
КЛ
1:3
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 4 0.21
Tadeo Allende 4 0.21
Salomon Rodriguez 3 0.16
Gonzalo Abrego 3 0.16
Родригес Диего II 2 (2) 0.11
Hernan Lopez 1 0.05
Nicolas Fernandez3 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Silvio Ulariaga 1 0.05
Enzo Larrosa 1 0.05
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (6) 0.53
Matias Gimenez Rojas 2 (1) 0.11
Mateo Barcia 1 0.05
Sergio Ortiz 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Javier Vallejo 1 0.05
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Hernan Lopez 4 0
Lucas Arce 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Bruno Sosa 4 0
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Thomas Galdames 1 1
Конечни Томас 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Enzo Larrosa 0 1
Cristian Nunez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 7 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Martin Sarrafiore 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Luciano Gomez 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
5
Годой Крус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

6
10
Годой Крус
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Индепендьенте Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
15%
2
40%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
2
10%
6
38%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
35%
4
25%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2

Результаты матчей

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 19 9 6 4 29 - 23 33
6.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
7.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Годой Крус
 2:1 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
17.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
18.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
19.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
22.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
23.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1:2 19 3 9 7 18 - 23 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Годой Крус
 2:1 9 5 3 1 15 - 8 18
9.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
10.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
11.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
12.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
13.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1:2 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 2:1 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Индепендьенте Авельянеда
 1:2 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
20.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
21.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
22.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • 46'
    Брайан Мартинес уходит с поля. Касарес Хуан выходит вместо него
  • 46'
    Javier Vallejo уходит с поля. David Martinez выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Эрнан Лопес получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Sergio Ortiz уходит с поля. Kevin Lopez выходит вместо него
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Конечни Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Мартин Саррафьоре получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Годой Крус
    Ничья
    Индепендьенте Авельянеда
    2.30
    3.17
    3.57
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