Тур: 19.
2:1
Второй тайм: 83'
0'
1:0
6' ГолКонечни Томас
23' Желтая карточкаBruno Sosa
26' Желтая карточкаMartin Sarrafiore
2:0
31' ГолКонечни Томас
44' Желтая карточкаHernan Lopez
2:1
58' ГолAyrton Costa
Ход матча
6'
1:0
23'
31'
2:0
44'
58'
2:1
25
Bruno
Sosa
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
33 Enzo Rivamar
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
-
-
30 Mateo Barcia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
22 матча
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|4
|0.21
|Tadeo Allende
|4
|0.21
|Salomon Rodriguez
|3
|0.16
|Gonzalo Abrego
|3
|0.16
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.11
|Hernan Lopez
|1
|0.05
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.05
|Braian Salvareschi
|1
|0.05
|Silvio Ulariaga
|1
|0.05
|Enzo Larrosa
|1
|0.05
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|10 (6)
|0.53
|Matias Gimenez Rojas
|2 (1)
|0.11
|Mateo Barcia
|1
|0.05
|Sergio Ortiz
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Javier Vallejo
|1
|0.05
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Hernan Lopez
|4
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Enzo Larrosa
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|7
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Martin Sarrafiore
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
5
Годой Крус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
6
10
Годой Крус
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Индепендьенте Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
15%
2
40%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
2
10%
6
38%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
35%
4
25%
76-90
Пропущено
20
22
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Результаты матчей
Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
44
45
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
45
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
612
513
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|19
|10
|6
|3
|19 - 7
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|19
|9
|6
|4
|29 - 23
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|7.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|8.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|9.
|2:1
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|10.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|11.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|14.
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|17.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|18.
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|19.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|22.
|18
|4
|6
|8
|12 - 22
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|19
|4
|6
|9
|12 - 22
|18
|27.
|1:2
|19
|3
|9
|7
|18 - 23
|18
|28.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|10
|7
|3
|0
|11 - 0
|24
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|2:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|9.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|10.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|11.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|12.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|21.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|22.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|23.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|25.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|26.
|1:2
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|1:2
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|21.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5