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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Годой Крус
2:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Каутеруссио Мартин
23' Желтая карточка
Bruno Sosa
26' Желтая карточка
Martin Sarrafiore
2:0
31' Гол
Конечни Томас
44' Желтая карточка
Hernan Lopez
2:1
58' Гол
Ayrton Costa
86' Желтая карточка
Matias Ramirez
90' Желтая карточка
Ayrton Costa
90'+8
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Juan
Andres
Meli
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
11
Tadeo
Allende
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
21
Javier
Vallejo
28
Sergio
Ortiz
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
Годой Крус
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

22 матча

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:3
ЛП
1:4
С
1:2
С
1:1
С
1:0
П
2:0
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
2:1
ПА
3:0
КЛ
1:1
КЛ
1:3
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.21
Salomon Rodriguez 3 0.16
Конечни Томас 3 0.16
Gonzalo Abrego 3 0.16
Родригес Диего II 2 (2) 0.11
Hernan Lopez 1 0.05
Nicolas Fernandez3 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Silvio Ulariaga 1 0.05
Enzo Larrosa 1 0.05
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (6) 0.53
Matias Gimenez Rojas 2 (1) 0.11
Mateo Barcia 1 0.05
Sergio Ortiz 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Javier Vallejo 1 0.05
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Hernan Lopez 4 0
Lucas Arce 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Bruno Sosa 4 0
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Thomas Galdames 1 1
Конечни Томас 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Enzo Larrosa 0 1
Cristian Nunez 1 0
Matias Ramirez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 8 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Martin Sarrafiore 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Luciano Gomez 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
7
Годой Крус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

6
10
Годой Крус
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
14%
3
43%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
10%
7
39%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
7
33%
4
22%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
4
18%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
5
23%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2

Результаты матчей

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 19 9 6 4 29 - 23 33
6.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
7.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
17.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
18.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
19.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
22.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
23.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Индепендьенте Авельянеда
 19 3 9 7 18 - 23 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
9.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
10.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
11.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
12.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
13.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
20.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
21.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
22.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Эрнан Лопес получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Sergio Ortiz уходит с поля. Kevin Lopez выходит вместо него
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Конечни Томас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Мартин Саррафьоре получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Годой Крус 2:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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