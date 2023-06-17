Тур: 17.
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолАуче Габриэль
1:1
27' ГолJulian Fernandez
34' Желтая карточкаGonzalo Piovi
37' Желтая карточкаХара Леонардо
2:1
38' ПенальтиGonzalo Piovi
57' Желтая карточкаChristian Ordonez
59' Желтая карточкаJose Gomez I
90'+6
Ход матча
25'
1:0
27'
34'
37'
38'
2:1
59'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
11
Jose
Gomez
I
23
Nicolas
Oroz
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jose Gomez IПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
28 Tomas Perez
-
-
42 Roberto Leon
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Марсело Браво
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Среднее время на гол
64
84
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.6
Среднее время на гол
74
150
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
102
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.3
|Ауче Габриэль
|4
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.15
|Gonzalo Piovi
|3 (1)
|0.15
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|Пильюд Иван
|1
|0.05
|Nicolas Reniero
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Мура Факундо
|1
|0.05
|Gabriel Rojas1
|1
|0.05
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Nicolas Oroz
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.2
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.15
|Julian Fernandez
|3
|0.15
|Walter Bou
|2
|0.1
|Abiel Osorio
|2
|0.1
|Gianluca Prestianni
|2
|0.1
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Christian Ordonez
|0
|0
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|1
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Ауче Габриэль
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Oroz
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
3
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Велес Сарсфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
9
14
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Велес Сарсфилд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
31%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
4
44%
76-90
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
5
20%
5
26%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
3
12%
4
21%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
4
14%
5
23%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
4
14%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1
Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
64
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
28
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
1010
812
515
218
317
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5