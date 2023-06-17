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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1:0
25' Гол
Ауче Габриэль
1:1
27' Гол
Julian Fernandez
34' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
37' Желтая карточка
Хара Леонардо
2:1
38' Пенальти
Gonzalo Piovi
57' Желтая карточка
Christian Ordonez
59' Желтая карточка
Jose Gomez I
90'+6
13
Matias
Tagliamonte
34
Мура
Факундо
6
Авилес
Томас
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jose
Gomez
I
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
15
Ромеро
Максимильяно
37
Baltasar
Rodriguez
1
Gaston
Gomez
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
2
Годин
Диего
31
Гомес
Валентин
18
Julian
Fernandez
7
Jose
Florentin
32
Christian
Ordonez
33
Elias
Cabrera
5
Ортега
Франсиско
19
Abiel
Osorio
Расинг Авельянеда
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КДМЭП
2:1
С
2:2
С
2:0
С
2:1
П
0:3
П
3:1
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
3:1
ПА
4:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Среднее время на гол

64
84

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.6

Среднее время на гол

74
150

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
102

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.3
Ауче Габриэль 4 0.2
Ромеро Максимильяно 3 0.15
Gonzalo Piovi 3 (1) 0.15
Моралес Максимильяно 1 0.05
Пильюд Иван 1 0.05
Nicolas Reniero 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Мура Факундо 1 0.05
Gabriel Rojas1 1 0.05
Герреро Паоло 1 0.05
Jonathan David Gomez 1 0.05
Nicolas Oroz 1 0.05
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Catriel Cabellos 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.2
Пратто Лукас 3 (1) 0.15
Julian Fernandez 3 0.15
Walter Bou 2 0.1
Abiel Osorio 2 0.1
Gianluca Prestianni 2 0.1
Ортега Франсиско 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Christian Ordonez 0 0
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Juan Ignacio Nardoni 2 1
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Ауче Габриэль 3 0
Gonzalo Piovi 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Oroz 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Авилес Томас 1 0
Catriel Cabellos 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Elias Cabrera 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
3
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Велес Сарсфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

9
14
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Велес Сарсфилд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
31%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
4
44%
76-90

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
5
20%
5
26%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
3
12%
4
21%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
4
14%
5
23%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
4
14%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1
Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
4
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
1
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
10
10
8
12
1.5
5
15
2
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 20 10 5 5 25 - 17 35
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 19 9 6 4 25 - 12 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Аргентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Расинг Авельянеда
 20 7 5 8 25 - 29 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 20 7 4 9 17 - 27 25
16.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
18.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
19.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Институто
 20 5 7 8 16 - 26 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 20 3 9 8 19 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
15.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 13 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
18.
Институто
 11 3 6 2 8 - 9 15
19.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
23.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
24.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
25.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
26.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 9 1 2 6 5 - 12 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд онлайн

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