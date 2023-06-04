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История личных встреч
Виссел Кобе
Барселона
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Виссел Кобе - Токио 3:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 0:1 Касива Рейсол - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Санфречче Хиросима 2:0
Виссел Кобе - Йокогама 3:0 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Сёнан Бельмаре 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 2:3 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 2:1 Касима Антлерс - Виссел Кобе 1:5 Виссел Кобе - Альбирекс Ниигата 0:0 Виссел Кобе - Санфречче Хиросима 0:5 Киото Санга - Виссел Кобе 0:3 Йокогама - Виссел Кобе 0:1 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 0:2 Виссел Кобе - Гамба Осака 4:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:3 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Прогнозы на матч Виссел Кобе - Барселона
Исход игры
Виссел Кобе
0% (0)
Ничья
9.5% (2)
Барселона
90.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (13)
Меньше
38.1% (8)
Обе команды забьют
Да
47.62% (10)
Нет
52.38% (11)
Популярный счёт
0:2 Барселона
33.3% (7)
1:3 Барселона
14.3% (3)
1:2 Барселона
9.5% (2)
1:4 Барселона
9.5% (2)
2:2 Ничья
9.5% (2)
0:3 Барселона
9.5% (2)
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