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Виссел Кобе
 
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Барселона
Прогнозы 21
Виссел Кобе 0% (0)
X 9.5% (2)
Барселона 90.5% (19)
Все прогнозы

История личных встреч

Виссел Кобе
Барселона

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Виссел Кобе - Токио 3:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 0:1 Касива Рейсол - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Санфречче Хиросима 2:0
Виссел Кобе - Йокогама 3:0 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Сёнан Бельмаре 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 2:3 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 2:1 Касима Антлерс - Виссел Кобе 1:5 Виссел Кобе - Альбирекс Ниигата 0:0 Виссел Кобе - Санфречче Хиросима 0:5 Киото Санга - Виссел Кобе 0:3 Йокогама - Виссел Кобе 0:1 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 0:2 Виссел Кобе - Гамба Осака 4:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:3 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Виссел Кобе - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 21
    Виссел Кобе 0% (0)
    X 9.5% (2)
    Барселона 90.5% (19)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Виссел Кобе - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Виссел Кобе - Барселона

    Исход игры
    Виссел Кобе
    0% (0)
    Ничья
    9.5% (2)
    Барселона
    90.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (13)
    Меньше
    38.1% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (10)
    Нет
    52.38% (11)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    33.3% (7)
    1:3 Барселона
    14.3% (3)
    1:2 Барселона
    9.5% (2)
    1:4 Барселона
    9.5% (2)
    2:2 Ничья
    9.5% (2)
    0:3 Барселона
    9.5% (2)
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