Стадион: Лавантталь Арена.
1:2
Итог доп. времени
0'
59' Желтая карточкаБарибо Тай
84' Желтая карточкаМаак Маттиас
1:0
84' ПенальтиБарибо Тай
90' Желтая карточкаPius Grabher
90' Желтая карточкаШерцер Йонатан
1:1
90' ГолDario Grujic
1:2
105' ГолLukas Fridrikas
105' Желтая карточкаMichael Cheukoua
113' Желтая карточкаОмич Эрвин
120' Желтая карточкаКершбаумер Константин
Ход матча
59'
84'
84'
1:0
90'
90'
90'
1:1
105'
1:2
105'
106'
108'
113'
17
Омич
Эрвин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
31
Маак
Маттиас
23
Pius
Grabher
22
Yadaly
Diaby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Yadaly DiabyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
-
-
16 Torben Rhein
-
-
35 Adriel
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
90
40
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2