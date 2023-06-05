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  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Вольфсбергер
1:2
Итог доп. времени
Аустрия Лустенау
0'
59' Желтая карточка
Барибо Тай
84' Желтая карточка
Маак Маттиас
1:0
84' Пенальти
Барибо Тай
90' Желтая карточка
Pius Grabher
90' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
1:1
90' Гол
Dario Grujic
1:2
105' Гол
Lukas Fridrikas
105' Желтая карточка
Michael Cheukoua
113' Желтая карточка
Омич Эрвин
120' Желтая карточка
Кершбаумер Константин
1
Бонманн
Хендрик
5
Оерманн
Тим
8
Писингер
Симон
22
Баумгартнер
Доминик
6
Верачниг
Николас
16
Ляйтгеб
Марио
17
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
20
Augustine
Boakye
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
4
Tobias
Berger
23
Pius
Grabher
33
Daniel
Tiefenbach
28
Оливейра
Андерсон
70
Stefano
Surdanovic
22
Yadaly
Diaby
20
Lukas
Fridrikas
Вольфсбергер
3-4-3
Аустрия Лустенау
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

90
40

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2
  • Желтая карточка
    105'
    Michael Cheukoua получил желтую карточку от судьи
  • 105'
    Torben Rhein сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    105'
    ГОООООЛ - Lukas Fridrikas забивает
  • 91'
    Верачниг Николас уходит с поля. Новак Михаэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Второй тайм
  • 96'
    Torben Rhein сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Darijo Grujcic бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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