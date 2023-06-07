Стадион: Спартаковец.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
55
Кризан
Митя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кризан МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Родина Москва
Пари НН
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5
Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0
Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0
|Факел
|Марков Евгений
|1
|Енисей
|Ланин Олег
|1
|Факел
|Альшин Ильнур
|1
|Факел
|Божин Сергей
|1
|Енисей
|Стежко Виталий
|1
|Факел
|Гонгадзе Георгий
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 Пари НН
Исход игры
Родина Москва
7.6% (10)
Ничья
25% (33)
Пари НН
67.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:2 Пари НН
28.8% (38)
1:1 Ничья
18.9% (25)
0:1 Пари НН
18.2% (24)
0:2 Пари НН
6.1% (8)
1:3 Пари НН
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:1 Родина Москва
2.3% (3)
1:0 Родина Москва
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!