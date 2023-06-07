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РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ - Первая лига
2023

Стадион: .
Родина Москва
0:0
Первый тайм: 5'
Пари НН
0'
Прогнозы 130
Родина Москва 7.7% (10)
X 25.4% (33)
Пари НН 66.9% (87)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Пари НН
4.30
3.60
4.30
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1
Айдаров
Сергей
21
Юдинцев
Георгий
55
Кризан
Митя
37
Плиев
Заурбек
36
Воропаев
Артём
70
Андреев
Игорь
33
Вачхольз
Весли
Ната
6
Фищенко
Руслан
72
Гордюшенко
Астемир
91
Калмыков
Амур
99
Тимошенко
Иван
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
4
Жигулёв
Илья
94
Рыбчинский
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
7
Севикян
Эдгар
Родина Москва
4-4-2
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Родина Москва
Пари НН

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5
Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0
Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0

Топ бомбардиров
Факел Марков Евгений 1
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Ланин Олег 1
Факел Альшин Ильнур 1
Факел Божин Сергей 1
Енисей Стежко Виталий 1
Факел Гонгадзе Георгий 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    Еще один угловой, третий по счету для "Пари НН". Следует навесная подача в центр штрафной, но мяч приходит в перчатки голкипера "Родины".
  • Угловой
    5'
    Второй угловой в исполнении нижегородцев не приносит никакого результата. Выбивают сферу подальше от рамки сейчас игроки коллектива хозяев. 
  • Угловой
    4'
    Корнер разыграли гсоти. Снова Сулейманов рвался к воротам соперника. Теперь на правом фланге он находился. Последовал удар в ближний угол, но мяч полетел левее цели. Впрочем, там был рикошет. Угловой.
  • 3'
    Футболисты "Родины" вышли сегодня на газон в голубых футболках и белых трусах, а игроки "Пари НН" предстали перед нами в черном обмундировании.
  • Судья
    2'
    Ого! Плиев сразу же останавливает Сулейманова на правом фланге, играя в подкате против соперника. Выбивает он мяч за лицевую линию. Не назначает пенальти рефери!
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в российской столице стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим нашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
    Ассистент: Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург);
    Ассистент: Рустам Мухтаров (Петрозаводск);
    Резервный: Евгений Кукуляк (Калуга).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках первого переходного матча за попадание в РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки московской «Родины» и нижегородского «Пари НН». Встреча состоится в Москве, на «Академия Спартак имени Ф. Черенкова».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 130
Родина Москва 7.7% (10)
X 25.4% (33)
Пари НН 66.9% (87)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Пари НН
4.30
3.60
4.30
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Где смотреть матч Родина Москва 0:0 Пари НН онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 Пари НН

Исход игры
Родина Москва
7.6% (10)
Ничья
25% (33)
Пари НН
67.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:2 Пари НН
28.8% (38)
1:1 Ничья
18.9% (25)
0:1 Пари НН
18.2% (24)
0:2 Пари НН
6.1% (8)
1:3 Пари НН
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:1 Родина Москва
2.3% (3)
1:0 Родина Москва
2.3% (3)
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