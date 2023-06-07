Первый тайм

7' Еще один угловой, третий по счету для "Пари НН". Следует навесная подача в центр штрафной, но мяч приходит в перчатки голкипера "Родины".

5' Второй угловой в исполнении нижегородцев не приносит никакого результата. Выбивают сферу подальше от рамки сейчас игроки коллектива хозяев.

4' Корнер разыграли гсоти. Снова Сулейманов рвался к воротам соперника. Теперь на правом фланге он находился. Последовал удар в ближний угол, но мяч полетел левее цели. Впрочем, там был рикошет. Угловой.

3' Футболисты "Родины" вышли сегодня на газон в голубых футболках и белых трусах, а игроки "Пари НН" предстали перед нами в черном обмундировании.

2' Ого! Плиев сразу же останавливает Сулейманова на правом фланге, играя в подкате против соперника. Выбивает он мяч за лицевую линию. Не назначает пенальти рефери!