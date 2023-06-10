Юран что-то обсуждает со своими помощниками. "Родина" так и обходится у нас без замен на протяжении всего противостояния. Москвичи угловой зарабатывают.

Получает в защите сейчас Александров от соперника при розыгрыше стандартного положения. Новое нарушение правил провоцирует очередную остановку.

Уже изо все сил идет вперед "Родина", буквально последние минуты остаются у гостей на то, чтобы забить третий мяч и сравняться с оппонентом по голам. Время есть!

Дмитриев сейчас не смог обыграть за счет "финта Зидана" двух соперников. Выбивает один из защитников мяч за пределы поля.

Две минуты добавляет рефери всего лишь.

Баньяк вместо Калинского на поле у "Пари НН" появляется тем временем. Андреев вместо Дмитриева на поле появился в составе "Родины".

Кризан в борьбе с Каккоевым сейчас упал не лучшим образом. Судя по всему, что-то с рукой у словенца. Будем надеяться, что речь не о переломе идет.

Калмыков выиграл после подачи верх у соперника и головой сбросил сферу в центр, но никого из партнеров в район 11-метровой отметки не оказалось.

Колесниченко поймал Стоцкого, которого завалил на газон. Судейский корпус снова фиксирует нарушение правил в этом противостоянии

Интересно, что в сегодняшнем матче всего 1 угловой был подан. Этот тот самый корнер, который принес футболистам "Родины" удар Калмыкова и второй гол.

Не так много времени до конца встречи остается. Мне кажется, что сейчас явно будет осторожничать коллектив хозяев и не идти лишний раз на рожон.

Поборолся "Пари НН" за мяч сейчас. Калинский на партнера забрасывал мяч, и Каккоев в подкате до снаряда все же не добирается. Потеря.

Неудачная контратака "Пари НН" прошла. Слишком сильный пас на партнера отдавал Калинский. И снова Каккоев на правом фланге до сферы не добирается.

Длинный пас от Стоцкого сейчас прошел к штрафной "Родины", и Айдаров играет на выходе. Забирает он сферу уверенно в надежно в свои перчатки.

Пятая замена у нижегородского коллектива сейчас готовится. Юран там что-то задумал, ну, а у нас "Родина" мячом продолжает владеть на своей половине поля.

Соколов на поле вместо Севикяна появился на футбольном газоне. Уже четвертую ротацию сделал Сергей Юран. Большое количество замен от него.

Весли сейчас пошел прямо ногой на соперника, и Калинский оказался на газоне. Карточку желтого цвета бразилец получает сейчас от рефери.

Тимошенко сейчас оказался на газоне. Досталось ему от Александрова локтем по лицу. Куда смотрел арбитр, ведь находился Мешков в пяти метрах от эпизода.

Продолжает "Родина" искать ключики к воротам соперника, но времени не так много остается у московского коллектива. Однако шансы на спасение еще есть.

Александров снес оппонента на газон, не позволив ему разбежаться по правому флангу. В руках рефери появилась карточка желтого цвета.

У Соколова сейчас офсайд на правом фланге обнаружил боковой судья. Пытается и "Пари НН" отвечать при случае, но получается далеко не все.

В случае, если "Родина" сравняется с соперником по голам и забьет третий мяч, то нас ждут два тайма по 15 минут. Если и так сильнейшего не определят соперники, будет серия 11-метровых ударов.

Стоит отметить тот факт, что давненько уже "Родина" вовсе не атаковала и не создавала шансы у ворот соперника. А ведь время идет, и его с каждой минутой все меньше.

Тимошенко в касание развернул защитника, но вторым прострелить не смог. Гоцук уверенно действовал в обороне, выбив сферу в центр поля.

Получил на чужой половине поля Гордюшенко, который подставился под оппонента и штрафной удар заработал. До ворот метров 38. Дмитриев будет подавать в цент штрафной.

Второй тайм в нашем матче стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

Жигулев, Рыбчинский и Сулейманов ушли у "Пари НН" в перерыве. Шарипов, Юлдошев и Яковлев на футбольном газоне в составе нижегородцев появились. У гостей нет изменений.

Сразу же идут вперед гости. Гордюшенко оказывается на ударной позиции справа. Наносит он удар по рамке оппонента, и мяч прилетает прямо по позиции Нигматуллина.

Шарипов в офсайде оказался у "Пари НН" тут же. Поднимает боковой рефери флажок, фиксируя явное "вне игры". Не торопятся хозяева вводить снаряд в игру.

Вышедший на замену Шарипов снов оказывается в центр внимания. Снова свисток следует после того, как он мяч получает. В то же самое время, удар по ноге ему прилетает, так что штрафной удар.

МОМЕНТ! Юлдошев справа получил сейчас мяч и в ближний угол попытался пробить, но в цель не попал. Мяч рядом со стойкой пролетел!

Тимошенко получил мяч на чужой половине поля, сместился со снарядом в центр и попытался нанести свой удар по рамке противника - слишком высоко сфера полетела!

Что ж, друзья, как бы там ни было, все равно забивать третий гол нужно "Родине", чтобы попытаться выйти в РПЛ, но сейчас, как кажется, уже инициативу соперник перехватил.

Кисть руки повредил Калмыков. Как мне кажется, все же сможет продолжить поединок игрок "Родины". По крайней мере, рвется он вперед.

Солнечно сегодня и тепло в Нижнем Новгороде. Приятная атмосфера и очень здорово действовать соперникам на поле, поскольку практически все поле в тени находится.

Калмыков вернулся на поле. Продолжает он активно действовать на поле соперника. У нас же Каккоев держится за колено. Игрок получил повреждение.

Подача с левого края у "Пари НН" прошла, и Айдаров сыграл на выходе, кулаками отбил сферу в сторону от собственной рамки. Классная игра кипера.

Стоцкий с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но не нашел он ногу соперника В итоге сфера улетела за пределы поля. Углового не будет.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Неожиданно впереди у нас "Родина". Уходим на 15-минутную паузу, после чего продолжим!

45' Калмыков с разворота производил удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Не самый удачный выстрел у Амура получился. Но за попытку аплодирует Парфенов.

45' Неточный пас от Александрова последовал в сторону штрафной оппонента. Гордюшенко сыграл на перехвате, но его подача в сторону штрафной получилась неточной.

45' На Тимошенко пошла передача на правый край штрафной. Как ни стремился игрок "Родины", добежать до мяча в этой ситуации ему не удалось.

45' Четыре минуты Мешков принимает решение добавить!

44' Севикян в центре поля также не доставал до мяча. В подкате он сыграл против Фищенко, после чего рефери тут же дал свисток, определив фол.

42' Свистят уже фанаты даже своей команде, которую еще в начале встречи активно поддерживали. Вачхольз сейчас в центре поля получает удар по ногам. Это новое нарушение правил.

41' Да, к концу уже подходит первая половина встречи у нас. Со своей задачей-минимум справляется "Родина". Даже несколько таких задач столичная команда решает. Она не пропустила, и смогла забить дважды!

40' Фищенко грубовато сыграл против Жигулёва, завалив его на газон местного стадиона. Судья тут же дал свисток, определив нарушение правил.

38' По-прежнему возмущенно смотрит на игру Сергей Юран. В прекрасном расположении духа он был на старте встречи, но с двумя пропущенными голами его взгляды на игру существенно поменялись.

37' Калмыков у Гоцука сейчас выиграл борьбу, после чего нарушил правила против соперника, завалив его на газон. В руках рефери нет желтой карточки.

36' Рыбчинский отдал передачу на Севикяна, который проиграл борьбу одному из соперников, позволив оппоненту завладеть снарядом.

35' Кризан сейчас хорошо поставил корпус Сулейманову. В итоге словенский защитник сумел вынести сферу у Сулейманова. Сфера за пределы поля улетела.

33' Тимошенко снова перед чужой штрафной сейчас оказался, но в борьбе он правила нарушил, что привело к остановке встречи. Мяч был отдан "Пари НН".

32' Калинский посылал мяч низко со штрафного. Рыбчинский пытался с подбора произвести выстрел по рамке противника, но мяч направил значительно выше цели.

31' Дмитриев за фол на правом фланге получает карточку желтого цвета. Фищенко тут фолил, но рефери почему-то определяет нарушение правил в обратную сторону, да еще и с карточкой.

29' Практически полчаса соперники отыграли. Севикян попал по опорной ноге сопернику в район центрального круга. Судья Мешков дал свисток и определил фол.

28' Кстати говоря, в эпизоде со вторым голом Каккоев потерял своего игрока, и тот смог нанести удар по воротам "Пари НН"."Родина" воодушевленная собственными успехами, не стесняется идти вперед.

27' Мне кажется, что в перерыве максимально красноречив будет Сергея Юран со своими подопечными. По крайней мере, наставник "Пари НН" выглядит рассерженным. У нас же Дмитриев получает удар по ногам в борьбе с соперником за игровой снаряд.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛМЫКОВ! 0:2!

Вот это поворот! Угловой с левого края подали футболисты "Родины". Калмыков сумел допрыгнуть до снаряда в центре и головой направил сферу в правую"девятку"! Красивый гол, и впору занервничать "Пари НН" и "Родине"!

24' Дмитриев с левого края простреливал мяч в штрафную соперника. По итогу рефери назначил угловой удар под №2 у ворот "Пари НН". Ждем подачи.

23' Каккоев на правом фланге не сумел сохранить мяч для своей команды. "Родина" продолжает играть в атаке и ищет ключики к обороне своего соперника. Второй пропущенный мяч может подставить в тупик "Пари НН".

22' Фищенко с левого фланга простреливал мяч в центр штрафной, но до мяча никто из партнеров добраться не сумел. Прострел слишком сильный мы увидели.

20' Севикян прессинговал сейчас оппонента и заставил того выбить сферу за пределы поля. Мяч был в аут в этой сиутации вынесен Плиевым.

19' Севикян на правом фланге сошелся с защитником "Родины". При минимальном контакте с оппонентам упал он на газон так, будто его сразу 10 человек в спину толкнули. Судья этот эпизод не оценил.

18' Подачу с правого края выполнили игроки "Пари НН", но гости коллективными усилиями справляются со своей задачей, выбивая мяч в район центрального круга.

16' Плиев на скорости снес устремившегося справа в атаку Сулейманова. По итогу получил карточку желтого цвета в этой ситуации игрок "Родины".

15' На Калмыкова сейчас пошел навес с левого края, но пробить по воротам соперника Амуру не позволяют. Вынос мяча в центр поля идет.

14' Стоцкий устремился по правой бровке сейчас к воротам соперника. Пытался он выполнить подачу в центр штрафной, но никто из партнеров добежать до снаряда не сумел.

13' Гордюшенко пошел к линии вратарской вместе с Тимошенко, но в борьбе с Нигматуллиным он допустил фол. При этом, и сам автор пока единственного гола получил повреждение.

12' Нет аншлага на стадионе сегодня, однако болельщиков немало, и все активно гонят свой коллектив вперед. В то же самое время, фанаты активно освистывают каждую атаку "Родины".

11' Со штрафного сейчас посылали мяч в штрафную соперника хозяева. Сулейманов после розыгрыша стандарта наносил удар по рамке противника, но послал сферу выше цели.

9' Вот так, друзья! Очень неожиданный старт в нашем матче. Теперь будет пытаться "Пари НН" забить ответный гол. Сейчас давление на команду будет невероятное, несмотря на тот факт, что первая игра в Москве закончилась со счетом 3:0 в пользу нижегородцев.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТИМОШЕНКО! 0:1!

Не забивает 11-метровый удар Тимошенко, однако успевает он сыграть на добивании и отправить мяч под перекладину ворот своего соперника. Лежащий на газоне Нигматуллин, выручивший свой коллектив во время удара, спасти свой коллектив не сумел!

7' Честно говоря, на другом повторе видно, что мяч еще и бедра коснулся. Сложнейший эпизод для судейства, но все-таки на "точку" рефери все же указывает.

5' Несмотря на тот факт, что игра рукой была очевидна, судейская бригада сейчас о чем-то совещается. Судьи будут смотреть видеоповтор, так я понимаю?

4' Зарабатывает "Родина" сейчас штрафной удар на правом краю. Дмитриев выполнил передачу в центр штрафной, где рукой себе подыгрывает Жигулев. На "точку" тут же указывает Мешков.

3' "Пари НН" делает все, чтобы открыть счет на старте матча и сразу же сбить настрой оппонента. Следует с левого края прострельный пас в центр штрафной, где никого из нижегородцев не оказывается.

2' Футболисты "Пари НН" вышли сегодня на газон в черных футболках и трусах, а игроки "Родины" предстали перед нами в желтых футболках и серых трусах.