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  4. Стыковые матчи РПЛ - Первая лига 2023

РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ - Первая лига
2023

Стадион: .
Пари НН
0:2
Второй тайм: 90+'
Родина Москва
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Тимошенко Иван
0:1
8' Гол
Тимошенко Иван
16' Желтая карточка
Плиев Заурбек
0:2
24' Гол
Калмыков Амур
29' Желтая карточка
Фищенко Руслан
63' Желтая карточка
Вачхольз Весли Ната
68' Желтая карточка
Александров Виктор
0:2. Гол Амура Калмыкова (видео)...
0:1. Гол Ивана Тимошенко (видео)...

Ход матча

8'
0:0
Тимошенко Иван
8'
0:1
Тимошенко Иван
16'
 
Плиев Заурбек
24'
0:2
Калмыков Амур
(Дмитриев Олег)
29'
 
Фищенко Руслан
46'
Яковлев Владислав Геннадьевич
Сулейманов Тимур
 
46'
Юлдошев Иброгимхалил
Рыбчинский Дмитрий
 
46'
Шарипов Альберт
Жигулёв Илья
 
61'
Соколов Артём
Севикян Эдгар
 
63'
 
Вачхольз Весли Ната
68'
Александров Виктор
 
90'
Баньяк Маки
Калинский Николай
 
90'
 
Андреев Игорь
Дмитриев Олег
Прогнозы 140
Пари НН 90% (126)
X 5.7% (8)
Родина Москва 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Родина Москва
70.00
40.00
8.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
14
Михайлов
Ярослав
4
Жигулёв
Илья
94
Рыбчинский
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
7
Севикян
Эдгар
1
Айдаров
Сергей
19
Байтуков
Руслан
55
Кризан
Митя
37
Плиев
Заурбек
12
Колесниченко
Кирилл
34
Дмитриев
Олег
33
Вачхольз
Весли
Ната
6
Фищенко
Руслан
72
Гордюшенко
Астемир
91
Калмыков
Амур
99
Тимошенко
Иван
Пари НН
3-5-2
Родина Москва
4-4-2

История личных встреч

Пари НН
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СМРПЛ
0:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарипов Альберт 1 0.5
Севикян Эдгар 1 0.5
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.5
Калинский Николай 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 1 0.5
Тимошенко Иван 1 0.5
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Майга Мамаду 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 2 0
Фищенко Руслан 2 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Вачхольз Весли Ната 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Юдинцев Георгий 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0
Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2
Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0

Результаты матчей

Пари НН
Родина Москва

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Факел Марков Евгений 1
Пари НН Шарипов Альберт 1
Родина Москва Калмыков Амур 1
Родина Москва Тимошенко Иван 1
Пари НН Севикян Эдгар 1
Весь список

Топ нарушителей
Родина Москва Плиев Заурбек 2
Родина Москва Фищенко Руслан 2
Енисей Ланин Олег 1
Факел Альшин Ильнур 1
Факел Божин Сергей 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Кризан в борьбе с Каккоевым сейчас упал не лучшим образом. Судя по всему, что-то с рукой у словенца. Будем надеяться, что речь не о переломе идет.
  • Замена
    90'
    Баньяк вместо Калинского на поле у "Пари НН" появляется тем временем. Андреев вместо Дмитриева на поле появился в составе "Родины". 
  • Дополнительное время
    90'
    Две минуты добавляет рефери всего лишь.
  • 89'
    Дмитриев сейчас не смог обыграть за счет "финта Зидана" двух соперников. Выбивает один из защитников мяч за пределы поля.
  • 88'
    Уже изо все сил идет вперед "Родина", буквально последние минуты остаются у гостей на то, чтобы забить третий мяч и сравняться с оппонентом по голам. Время есть!
  • Фол, нарушение
    87'
    Получает в защите сейчас Александров от соперника при розыгрыше стандартного положения. Новое нарушение правил провоцирует очередную остановку.
  • Угловой
    86'
    Юран что-то обсуждает со своими помощниками. "Родина" так и обходится у нас без замен на протяжении всего противостояния. Москвичи угловой зарабатывают.
  • 84'
    Пятая замена у нижегородского коллектива сейчас готовится. Юран там что-то задумал, ну, а у нас "Родина" мячом продолжает владеть на своей половине поля.
  • 83'
    Длинный пас от Стоцкого сейчас прошел к штрафной "Родины", и Айдаров играет на выходе. Забирает он сферу уверенно в надежно в свои перчатки.
  • 82'
    Неудачная контратака "Пари НН" прошла. Слишком сильный пас на партнера отдавал Калинский. И снова Каккоев на правом фланге до сферы не добирается. 
  • 80'
    Поборолся "Пари НН" за мяч сейчас. Калинский на партнера забрасывал мяч, и Каккоев в подкате до снаряда все же не добирается. Потеря.
  • 79'
    Не так много времени до конца встречи остается. Мне кажется, что сейчас явно будет осторожничать коллектив хозяев и не идти лишний раз на рожон.
  • 78'
    Интересно, что в сегодняшнем матче всего 1 угловой был подан. Этот тот самый корнер, который принес футболистам "Родины" удар Калмыкова и второй гол.
  • Фол, нарушение
    76'
    Колесниченко поймал Стоцкого, которого завалил на газон. Судейский корпус снова фиксирует нарушение правил в этом противостоянии
  • 75'
    Калмыков выиграл после подачи верх у соперника и головой сбросил сферу в центр, но никого из партнеров в район 11-метровой отметки не оказалось.
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    • Фол, нарушение
      74'
      Получил на чужой половине поля Гордюшенко, который подставился под оппонента и штрафной удар заработал. До ворот метров 38. Дмитриев будет подавать в цент штрафной.
    • 72'
      Тимошенко в касание развернул защитника, но вторым прострелить не смог. Гоцук уверенно действовал в обороне, выбив сферу в центр поля.
    • 71'
      Стоит отметить тот факт, что давненько уже "Родина" вовсе не атаковала и не создавала шансы у ворот соперника. А ведь время идет, и его с каждой минутой все меньше.
    • 70'
      В случае, если "Родина" сравняется с соперником по голам и забьет третий мяч, то нас ждут два тайма по 15 минут. Если и так сильнейшего не определят соперники, будет серия 11-метровых ударов. 
    • Офсайд
      69'
      У Соколова сейчас офсайд на правом фланге обнаружил боковой судья. Пытается и "Пари НН" отвечать при случае, но получается далеко не все.
    • 67'
      Александров снес оппонента на газон, не позволив ему разбежаться по правому флангу. В руках рефери появилась карточка желтого цвета.
    • 66'
      Продолжает "Родина" искать ключики к воротам соперника, но времени не так много остается у московского коллектива. Однако шансы на спасение еще есть.
    • Фол, нарушение
      65'
      Тимошенко сейчас оказался на газоне. Досталось ему от Александрова локтем по лицу. Куда смотрел арбитр, ведь находился Мешков в пяти метрах от эпизода.
    • Желтая карточка
      63'
      Весли сейчас пошел прямо ногой на соперника, и Калинский оказался на газоне. Карточку желтого цвета бразилец получает сейчас от рефери.
    • Замена
      62'
      Соколов на поле вместо Севикяна появился на футбольном газоне. Уже четвертую ротацию сделал Сергей Юран. Большое количество замен от него.
    • 61'
      Стоцкий с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но не нашел он ногу соперника В итоге сфера улетела за пределы поля. Углового не будет.
    • 60'
      Подача с левого края у "Пари НН" прошла, и Айдаров сыграл на выходе, кулаками отбил сферу в сторону от собственной рамки. Классная игра кипера. 
    • Травма, повреждение
      58'
      Калмыков вернулся на поле. Продолжает он активно действовать на поле соперника. У нас же Каккоев держится за колено. Игрок получил повреждение.
    • 57'
      Солнечно сегодня и тепло в Нижнем Новгороде. Приятная атмосфера и очень здорово действовать соперникам на поле, поскольку практически все поле в тени находится.
    • Травма, повреждение
      55'
      Кисть руки повредил Калмыков. Как мне кажется, все же сможет продолжить поединок игрок "Родины". По крайней мере, рвется он вперед.
    • 54'
      Что ж, друзья, как бы там ни было, все равно забивать третий гол нужно "Родине", чтобы попытаться выйти в РПЛ, но сейчас, как кажется, уже инициативу соперник перехватил.
    • 53'
      Тимошенко получил мяч на чужой половине поля, сместился со снарядом в центр и попытался нанести свой удар по рамке противника - слишком высоко сфера полетела!
    • Опасный момент
      52'
      МОМЕНТ! Юлдошев справа получил сейчас мяч и в ближний угол попытался пробить, но в цель не попал. Мяч рядом со стойкой пролетел!
    • 50'
      Вышедший на замену Шарипов снов оказывается в центр внимания. Снова свисток следует после того, как он мяч получает. В то же самое время, удар по ноге ему прилетает, так что штрафной удар.
    • Офсайд
      49'
      Шарипов в офсайде оказался у "Пари НН" тут же. Поднимает боковой рефери флажок, фиксируя явное "вне игры". Не торопятся хозяева вводить снаряд в игру. 
    • 48'
      Сразу же идут вперед гости. Гордюшенко оказывается на ударной позиции справа. Наносит он удар по рамке оппонента, и мяч прилетает прямо по позиции Нигматуллина.
    • Замена
      47'
      Жигулев, Рыбчинский и Сулейманов ушли у "Пари НН" в перерыве. Шарипов, Юлдошев и Яковлев на футбольном газоне в составе нижегородцев появились. У гостей нет изменений. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в нашем матче стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Неожиданно впереди у нас "Родина". Уходим на 15-минутную паузу, после чего продолжим!
    • 45'
      Калмыков с разворота производил удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Не самый удачный выстрел у Амура получился. Но за попытку аплодирует Парфенов. 
    • 45'
      Неточный пас от Александрова последовал в сторону штрафной оппонента. Гордюшенко сыграл на перехвате, но его подача в сторону штрафной получилась неточной.
    • 45'
      На Тимошенко пошла передача на правый край штрафной. Как ни стремился игрок "Родины", добежать до мяча в этой ситуации ему не удалось.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты Мешков принимает решение добавить!
    • Фол, нарушение
      44'
      Севикян в центре поля также не доставал до мяча. В подкате он сыграл против Фищенко, после чего рефери тут же дал свисток, определив фол.
    • Фол, нарушение
      42'
      Свистят уже фанаты даже своей команде, которую еще в начале встречи активно поддерживали. Вачхольз сейчас в центре поля получает удар по ногам. Это новое нарушение правил.
    • 41'
      Да, к концу уже подходит первая половина встречи у нас. Со своей задачей-минимум справляется "Родина". Даже несколько таких задач столичная команда решает. Она не пропустила, и смогла забить дважды!
    • Фол, нарушение
      40'
      Фищенко грубовато сыграл против Жигулёва, завалив его на газон местного стадиона. Судья тут же дал свисток, определив нарушение правил.
    • 38'
      По-прежнему возмущенно смотрит на игру Сергей Юран. В прекрасном расположении духа он был на старте встречи, но с двумя пропущенными голами его взгляды на игру существенно поменялись.
    • 37'
      Калмыков у Гоцука сейчас выиграл борьбу, после чего нарушил правила против соперника, завалив его на газон. В руках рефери нет желтой карточки.
    • 36'
      Рыбчинский отдал передачу на Севикяна, который проиграл борьбу одному из соперников, позволив оппоненту завладеть снарядом.
    • 35'
      Кризан сейчас хорошо поставил корпус Сулейманову. В итоге словенский защитник сумел вынести сферу у Сулейманова. Сфера за пределы поля улетела.
    • 33'
      Тимошенко снова перед чужой штрафной сейчас оказался, но в борьбе он правила нарушил, что привело к остановке встречи. Мяч был отдан "Пари НН".
    • 32'
      Калинский посылал мяч низко со штрафного. Рыбчинский пытался с подбора произвести выстрел по рамке противника, но мяч направил значительно выше цели. 
    • Желтая карточка
      31'
      Дмитриев за фол на правом фланге получает карточку желтого цвета. Фищенко тут фолил, но рефери почему-то определяет нарушение правил в обратную сторону, да еще и с карточкой.
    • 29'
      Практически полчаса соперники отыграли. Севикян попал по опорной ноге сопернику в район центрального круга. Судья Мешков дал свисток и определил фол. 
    • 28'
      Кстати говоря, в эпизоде со вторым голом Каккоев потерял своего игрока, и тот смог нанести удар по воротам "Пари НН"."Родина" воодушевленная собственными успехами, не стесняется идти вперед.
    • 27'
      Мне кажется, что в перерыве максимально красноречив будет Сергея Юран со своими подопечными. По крайней мере, наставник "Пари НН" выглядит рассерженным. У нас же Дмитриев получает удар по ногам в борьбе с соперником за игровой снаряд.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛМЫКОВ! 0:2!
      Вот это поворот! Угловой с левого края подали футболисты "Родины". Калмыков сумел допрыгнуть до снаряда в центре и головой направил сферу в правую"девятку"! Красивый гол, и впору занервничать "Пари НН" и "Родине"!
    • 24'
      Дмитриев с левого края простреливал мяч в штрафную соперника. По итогу рефери назначил угловой удар под №2 у ворот "Пари НН". Ждем подачи. 
    • 23'
      Каккоев на правом фланге не сумел сохранить мяч для своей команды. "Родина" продолжает играть в атаке и ищет ключики к обороне своего соперника. Второй пропущенный мяч может подставить в тупик "Пари НН".
    • 22'
      Фищенко с левого фланга простреливал мяч в центр штрафной, но до мяча никто из партнеров добраться не сумел. Прострел слишком сильный мы увидели. 
    • 20'
      Севикян прессинговал сейчас оппонента и заставил того выбить сферу за пределы поля. Мяч был в аут в этой сиутации вынесен Плиевым.
    • 19'
      Севикян на правом фланге сошелся с защитником "Родины". При минимальном контакте с оппонентам упал он на газон так, будто его сразу 10 человек в спину толкнули. Судья этот эпизод не оценил. 
    • 18'
      Подачу с правого края выполнили игроки "Пари НН", но гости коллективными усилиями справляются со своей задачей, выбивая мяч в район центрального круга. 
    • Желтая карточка
      16'
      Плиев на скорости снес устремившегося справа в атаку Сулейманова. По итогу получил карточку желтого цвета в этой ситуации игрок "Родины". 
    • 15'
      На Калмыкова сейчас пошел навес с левого края, но пробить по воротам соперника Амуру не позволяют. Вынос мяча в центр поля идет.
    • 14'
      Стоцкий устремился по правой бровке сейчас к воротам соперника. Пытался он выполнить подачу в центр штрафной, но никто из партнеров добежать до снаряда не сумел.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гордюшенко пошел к линии вратарской вместе с Тимошенко, но в борьбе с Нигматуллиным он допустил фол. При этом, и сам автор пока единственного гола получил повреждение. 
    • 12'
      Нет аншлага на стадионе сегодня, однако болельщиков немало, и все активно гонят свой коллектив вперед. В то же самое время, фанаты активно освистывают каждую атаку "Родины".
    • 11'
      Со штрафного сейчас посылали мяч в штрафную соперника хозяева. Сулейманов после розыгрыша стандарта наносил удар по рамке противника, но послал сферу выше цели. 
    • 9'
      Вот так, друзья! Очень неожиданный старт в нашем матче. Теперь будет пытаться "Пари НН" забить ответный гол. Сейчас давление на команду будет невероятное, несмотря на тот факт, что первая игра в Москве закончилась со счетом 3:0 в пользу нижегородцев. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТИМОШЕНКО! 0:1!
      Не забивает 11-метровый удар Тимошенко, однако успевает он сыграть на добивании и отправить мяч под перекладину ворот своего соперника. Лежащий на газоне Нигматуллин, выручивший свой коллектив во время удара, спасти свой коллектив не сумел!
    • Видеоповтор
      7'
      Честно говоря, на другом повторе видно, что мяч еще и бедра коснулся. Сложнейший эпизод для судейства, но все-таки на "точку" рефери все же указывает. 
    • Судья
      5'
      Несмотря на тот факт, что игра рукой была очевидна, судейская бригада сейчас о чем-то совещается. Судьи будут смотреть видеоповтор, так я понимаю?
    • Пенальти!
      4'
      Зарабатывает "Родина" сейчас штрафной удар на правом краю. Дмитриев выполнил передачу в центр штрафной, где рукой себе подыгрывает Жигулев. На "точку" тут же указывает Мешков. 
    • 3'
      "Пари НН" делает все, чтобы открыть счет на старте матча и сразу же сбить настрой оппонента. Следует с левого края прострельный пас в центр штрафной, где никого из нижегородцев не оказывается.
    • 2'
      Футболисты "Пари НН" вышли сегодня на газон в черных футболках и трусах, а игроки "Родины" предстали перед нами в желтых футболках и серых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Нижнем Новгороде! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров);
      Ассистент: Игорь Демешко (Химки);
      Ассистент: Арам Петросян (Бронницы);
      Резервный: Алексей Сухой (Люберцы).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках ответного переходного матча за попадание в РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки нижегородского «Пари НН» и столичной «Родины». Встреча состоится в Нижнем Новгороде, на одноименной футбольной арене.

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Родина Москва.
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    Прогнозы 140
    Пари НН 90% (126)
    X 5.7% (8)
    Родина Москва 4.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Родина Москва
    70.00
    40.00
    8.10
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    Прогнозы на матч Пари НН 0:2 Родина Москва

    Исход игры
    Пари НН
    90% (126)
    Ничья
    5.7% (8)
    Родина Москва
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (46)
    Нет
    60% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Пари НН
    36.4% (51)
    2:1 Пари НН
    22.9% (32)
    1:0 Пари НН
    9.3% (13)
    3:1 Пари НН
    5.7% (8)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    3:0 Пари НН
    1.4% (2)
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