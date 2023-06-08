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  4. Стыковые матчи РПЛ - Первая лига 2023

РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ - Первая лига
2023

Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 72
Пари НН 93.1% (67)
X 4.2% (3)
Родина Москва 2.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Родина Москва
10.00
5.00
9.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пари НН
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СМРПЛ
0:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарипов Альберт 1 1
Севикян Эдгар 1 1
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 1
Калинский Николай 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Майга Мамаду 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Юдинцев Георгий 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0
Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2
Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0

Результаты матчей

Пари НН
Родина Москва

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Факел Марков Евгений 1
Пари НН Шарипов Альберт 1
Пари НН Севикян Эдгар 1
Пари НН Яковлев Владислав Геннадьевич 1
Пари НН Калинский Николай 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Ланин Олег 1
Родина Москва Плиев Заурбек 1
Факел Альшин Ильнур 1
Факел Божин Сергей 1
Родина Москва Гордюшенко Астемир 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.7% пользователей.
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    • Прогнозы 72
    Пари НН 93.1% (67)
    X 4.2% (3)
    Родина Москва 2.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Родина Москва
    10.00
    5.00
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пари НН - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Родина Москва

    Исход игры
    Пари НН
    93.2% (68)
    Ничья
    4.1% (3)
    Родина Москва
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.87% (21)
    Меньше
    66.13% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    37.1% (23)
    Нет
    62.9% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Пари НН
    39.7% (29)
    2:1 Пари НН
    20.5% (15)
    1:0 Пари НН
    11% (8)
    3:1 Пари НН
    6.8% (5)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
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    Пари НН
    Родина Москва
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