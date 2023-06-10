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  4. Стыковые матчи РПЛ - Первая лига 2023

РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ - Первая лига
2023

Стадион: .
Факел
1:0
Второй тайм: 65'
Енисей
0'
1:0
10' Пенальти
Акбашев Роман
21' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
24' Желтая карточка
Канаплин Александр
30' Желтая карточка
Стежко Виталий
Замена Квеквескири (видео). FONB...
1:0. Гол Романа Акбашева с пенал...

Ход матча

10'
Акбашев Роман
1:0
21'
Квеквескири Ираклий
 
24'
 
Канаплин Александр
30'
 
Стежко Виталий
43'
Мендель Андрей
Квеквескири Ираклий
 
46'
 
Бардыбахин Вячеслав
Марков Николай
46'
 
Ивакин Ярослав
Глушков Никита
58'
Гонгадзе Георгий
Марков Евгений
 
58'
Суслов Кирилл
Якимов Вячеслав
 
Прогнозы 145
Факел 86.2% (125)
X 7.6% (11)
Енисей 6.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Енисей
7.00
6.40
6.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
13
Калинин
Игорь
17
Брахими
Мохамед
10
Альшин
Ильнур
23
Якимов
Вячеслав
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
20
Марков
Евгений
14
Аппаев
Хызыр
99
Ставер
Евгений
13
Марков
Николай
96
Феррейра
Херман
5
Стежко
Виталий
2
Кичин
Валерий
23
Ушатов
Кирилл
21
Иванов
Егор
12
Раздорских
Никита
22
Канаплин
Александр
75
Окладников
Андрей
11
Глушков
Никита
Андреевич
Факел
3-4-1-2
Енисей
4-3-3

История личных встреч

Факел
Енисей

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СМРПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
КФ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.5
Акбашев Роман 1 (1) 0.5
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Божин Сергей 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 2 0
Ланин Олег 0 1
Канаплин Александр 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0
Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2
Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2

Результаты матчей

Факел
Енисей

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Факел
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Факел Марков Евгений 1
Пари НН Шарипов Альберт 1
Родина Москва Калмыков Амур 1
Родина Москва Тимошенко Иван 1
Пари НН Севикян Эдгар 1
Весь список

Топ нарушителей
Родина Москва Плиев Заурбек 2
Енисей Стежко Виталий 2
Родина Москва Фищенко Руслан 2
Енисей Ланин Олег 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    64'
    Брахими снова по правому флангу разбегался, однако явно тут явно он падал картинно, пытаясь заработать штрафной удар. Рефери не купился 
  • 63'
    Ивакин отдал передачу на Окладникова, но тому добраться до сферы не удается. Пас был хорошим, но несколько неточным он получился.
  • Опасный момент
    62'
    МОМЕНТ! Подача с левого края на Брахими прилетела, и оттуда с 7-ми метров игрок с близкого расстояния не попадает в ворота! Было очень опасно!
  • 60'
    Во втором тайме мы все-таки с вами видим другой футбол видим. Отличный от того, что был в первом тайме. В частности, активнее играют и гости в нашем матче.
  • 59'
    Нужно агрессию и злобу из себя доставать сейчас "Енисею", пытаться что-то придумать впереди, и время на это остается у клуба. Вопрос теперь в везении и желании.
  • 58'
    Активно сейчас владеет снарядом "Факел" в центре поля. Два гола, как минимум, нужно забивать игрокам "Енисея" и не пропускать, чтобы просто игру в овертайм перевести.
  • Замена
    56'
    Гонгадзе вместо Маркова на поле появился тем временем. Суслов меняет Якимова в стане воронежского коллектива.
  • Красная карточка
    55'
    Саная получает красную карточку сейчас. Причем прямое удаление для члена тренерского штаба гостей. М-да, вот это дела.
  • Опасный момент
    54'
    МОМЕНТИЩЕ! Окладников получает передачу с левого края и пробивает головой по снаряду. Мяч от игрока "Енисея" летит выше цели... 
  • 53'
    Канаплин хватается за голову. Не согласен он с рефери сейчас. Пытался обсудить игрок с рефери этот эпизод, но судья был непреклонен. 
  • 52'
    Неудачно угловой сейчас подали футболисты "Енисея", но теперь свой корнер команда хозяев заработала. В итоге отбиться удалось во время стандарта гостям.
  • Угловой
    50'
    Канаплин сейчас с правого края простреливал мяч в центр штрафной с правого края, но оба защитника до сферы смогли добраться, выбив сферу за пределы поля. Угловой.
  • Фол, нарушение
    49'
    В центре поля получил удар по ногам Брахими. Фол в атаке, и рефери фиксирует нарушение правил. Игра ненадолго у нас остановлена.
  • Замена
    47'
    Ивакин вместо Глушкова, а Бардыбахин вместо Маркова. Двойная замена в составе "Енисея" в перерыве произошла у нас тем временем. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди игроки воронежской команды. По сумме двух встреч - 2:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Маркову досталось сейчас по ногам, но смог подняться с газона футболист и встречу продолжить. Как кажется, все с ним в порядке по итогу. 
    • 45'
      Свинов сейчас на выходе уверенно сыграл, забрав мяч в свои перчатки после подачи в его штрафную. Голкипер действовал очень уверенно на выходе.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      44'
      Угловой подали футболисты "Факела" у ворот соперника, но подача с левого края получилась не самой удачно. "Енисею" удается отбиться. 
    • Желтая карточка
      42'
      Квеквескири отдал капитанскую повязку. Встречу он продолжить не сможет, вместо него Мендель на футбольном газоне появляется.
    • Травма, повреждение
      41'
      Удар на себя Квеквескири принимает. Глушков пробивал по рамке соперника и попал в солнечное сплетение. В итоге помощь нужна капитану "Факела".
    • 40'
      Заканчивается основное время первого тайма этого поединка. Пока ничего толкового не может придумать коллектив гостей в этой игре. "Факел" действует уверенно в обороне.
    • Травма, повреждение
      38'
      А теперь уже Брахими оказывается на газоне. Показывает он рефери, что с опорной ногой у него что-то случилось. Будем надеяться, что нет серьезной травмы. 
    • 37'
      Окладникова сейчас просто завалили на газон. По ногам получил игрок "Енисея", однако с огромным трудом сейчас с поля поднимается. Встречу он продолжит.
    • 36'
      Кичин приложился по воротам соперника с линии штрафной, но прямо по позиции кипера сфера прилетела. Вратарь "Факела" сыграл в рамке великолепно.
    • 34'
      Акбашев в итоге со штрафного пробивает. При этом слишком предсказуемо он пробил. Сфера прямо по позиции голкипера сейчас прилетела. Тот справился с угрозой. 
    • Желтая карточка
      33'
      Марков развернул Стежко, и тому не оставалось ничего поделать, кроме как осуществить фол. В руках рефери снова карточка желтого цвета появляется. 
    • 32'
      Да, капитан "Факела" действовал очень опасно, честно говоря. И просто повезло "Енисею", что сфера не оказалась в сетке. Было по-настоящему опасно.
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТИЩЕ! Квеквескири! Нанес он после смещения в центр удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке! Было очень опасно!
    • Фол, нарушение
      29'
      Божин сейчас после стыка с соперником упал на газон. Кажется, что игрок "Факела" получает повреждение. Будем надеяться, что все с ним в порядке будет. 
    • 28'
      Брахими пытался сейчас красиво Кичина пройти на замахе, но игрок сборной Кыргызстана действовал максимально надежно, что привело к качественному отбору снаряда. 
    • Угловой
      27'
      Снова угловой на левом фланге смогли заработать хозяева. Марков отдал мяч на Альшина, который прострелил в штрафную соперника, но до мяча первым добрался защитник красноярцев.
    • 26'
      Стычка после фола Канаплина между игроками пошла. В итоге рефери пришлось даже вступать в эту ситуацию, чтобы бунтарей по разным углам растащить.
    • Желтая карточка
      24'
      Канаплин сейчас грубо в ногу сопернику въехал. В итоге игроки "Енисея" получил карточку желтого цвета от главного рефери встречи. Жесткое нарушение, стоит это признать.
    • 23'
      В итоге подача со стандарта последовала, но прямо в руки Свинову сфера прилетает в этой ситуации. Вратарь играет на выходе очень спокойно и уверенно.
    • Фол, нарушение
      22'
      С Канаплиным все в порядке, встречу он продолжит у нас. Ну, а игроки "Енисея" готовятся стандартное положение исполнить. Посмотрим, что из этого получится. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Квеквескири срубает оппонента на газон. Канаплин оказывается на газоне. Идет и ругается явно игрок "Факела", и пытается его в чувство привести Калинин, который просит партнера и капитана срочно успокоиться. 
    • 19'
      Отличная атмосфера на арене в Воронеже. Хорошая посещаемость и порядка 15 000 фанатов присутствует на футбольной арене. Есть и фанаты "Енисея", но их немного.
    • Фол, нарушение
      18'
      Еще один мелкий фол допускают игроки "Факела" в атаке. Кичину по ноге удар прилетает, и фиксирует фол в атаке судейская бригада. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Окладников получил сейчас повреждение в борьбе с соперником. В итоге толкнули его на газон соперники, и теперь не может игрок с газона подняться. Врачи над ним колдуют.
    • Угловой
      16'
      Угловой сейчас заработали игроки "Енисея". Последовал у нас навес с левого края в центр штрафной, и до мяча один из защитников гостей добрался, но пробил он выше цели.
    • 14'
      Неплохой уровень игры показывает "Факел", команда продолжает активное давление на ворота соперника оказывать. Мне кажется, что еще один забитый мяч не за горами. 
    • Желтая карточка
      13'
      Касание ноги все же был, как мне кажется в моменте с падением Маркова. У нас же главный тренер "Енисея" получает все-таки карточку желтого цвета. За эмоции.
    • 12'
      С хорошим настроением устремляется вперед сейчас воронежский коллектив. С левого края последовала подача у "огнеопасных" в штрафную соперника - мяч был выбит в аут.
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКБАШЕВ! 1:0!
      Забивает Роман Акбашев! Получает он право пробить 11-метровый удар. В левый от себя угом Роман пробивает, и мяч оказывается в левой "девятке"! Выходит вперед "Факел"!
    • Пенальти!
      9'
      Маркова сейчас снесли на газон. Кажется, что игрок гостей в этой ситуации играл в мяч, но системы "ВАР" нет, а потому на "точку" уверенно рефери указывает. 
    • Офсайд
      8'
      МОМЕНТ! Выскочил Аппаев на свидание с голкипером, нанес выстрел по рамке противника, но отбил снаряд в сторону, на угловой. Но корнера не будет, ведь у игрока "Факела" зафиксирован офсайд. 
    • Угловой
      7'
      Первый угловой у нас тем временем подали футболисты "Факела", но не удалось ничего придумать в атаке игрокам "огнеопасных" в этой ситуации.
    • 6'
      Отличная посещаемость сегодня на стадионе, друзья. Мне кажется, что болельщики будут гнать свой коллектив вперед, чтобы создать то самое ощущение 12-го игрока.
    • Травма, повреждение
      5'
      Раздорских сейчас получил повреждение в центре поля, но уже смог подняться футболист. Стык довольно ощутимый, однако травмы удалось избежать игроку.
    • 3'
      Альшин по левому флангу вплоть до лицевой сейчас прошел, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но на выходе первым до сферы добрался Ставер.
    • 2'
      Футболисты "Факела" вышли сегодня на футбольное поле в белых футболках и синих цветах, в то время, как игроки "Енисея" предстали в красном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Воронеже! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
      Ассистент: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону);
      Ассистент: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону);
      Резервный: Артём Чистяков (Азов).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках ответного переходного матча за попадание в РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Факела» и «Енисея». Встреча состоится в Воронеже, на футбольной арене «Центральный стадион профсоюзов».

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Енисей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.48. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.48 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 145
    Факел 86.2% (125)
    X 7.6% (11)
    Енисей 6.2% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Енисей
    7.00
    6.40
    6.61
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    Где смотреть матч Факел 1:0 Енисей онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 1:0 Енисей

    Исход игры
    Факел
    86.2% (125)
    Ничья
    7.6% (11)
    Енисей
    6.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    20.7% (30)
    1:0 Факел
    20% (29)
    2:0 Факел
    20% (29)
    1:1 Ничья
    6.2% (9)
    3:1 Факел
    4.8% (7)
    1:2 Енисей
    2.8% (4)
    3:0 Факел
    2.1% (3)
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    Енисей
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