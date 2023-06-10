Гонгадзе вместо Маркова на поле появился тем временем. Суслов меняет Якимова в стане воронежского коллектива.

Активно сейчас владеет снарядом "Факел" в центре поля. Два гола, как минимум, нужно забивать игрокам "Енисея" и не пропускать, чтобы просто игру в овертайм перевести.

Нужно агрессию и злобу из себя доставать сейчас "Енисею", пытаться что-то придумать впереди, и время на это остается у клуба. Вопрос теперь в везении и желании.

Во втором тайме мы все-таки с вами видим другой футбол видим. Отличный от того, что был в первом тайме. В частности, активнее играют и гости в нашем матче.

МОМЕНТ! Подача с левого края на Брахими прилетела, и оттуда с 7-ми метров игрок с близкого расстояния не попадает в ворота! Было очень опасно!

Ивакин отдал передачу на Окладникова, но тому добраться до сферы не удается. Пас был хорошим, но несколько неточным он получился.

Брахими снова по правому флангу разбегался, однако явно тут явно он падал картинно, пытаясь заработать штрафной удар. Рефери не купился

Ивакин вместо Глушкова, а Бардыбахин вместо Маркова. Двойная замена в составе "Енисея" в перерыве произошла у нас тем временем.

В центре поля получил удар по ногам Брахими. Фол в атаке, и рефери фиксирует нарушение правил. Игра ненадолго у нас остановлена.

Канаплин сейчас с правого края простреливал мяч в центр штрафной с правого края, но оба защитника до сферы смогли добраться, выбив сферу за пределы поля. Угловой.

Неудачно угловой сейчас подали футболисты "Енисея", но теперь свой корнер команда хозяев заработала. В итоге отбиться удалось во время стандарта гостям.

Канаплин хватается за голову. Не согласен он с рефери сейчас. Пытался обсудить игрок с рефери этот эпизод, но судья был непреклонен.

МОМЕНТИЩЕ! Окладников получает передачу с левого края и пробивает головой по снаряду. Мяч от игрока "Енисея" летит выше цели...

Саная получает красную карточку сейчас. Причем прямое удаление для члена тренерского штаба гостей. М-да, вот это дела.

Окладникова сейчас просто завалили на газон. По ногам получил игрок "Енисея", однако с огромным трудом сейчас с поля поднимается. Встречу он продолжит.

А теперь уже Брахими оказывается на газоне. Показывает он рефери, что с опорной ногой у него что-то случилось. Будем надеяться, что нет серьезной травмы.

Заканчивается основное время первого тайма этого поединка. Пока ничего толкового не может придумать коллектив гостей в этой игре. "Факел" действует уверенно в обороне.

Удар на себя Квеквескири принимает. Глушков пробивал по рамке соперника и попал в солнечное сплетение. В итоге помощь нужна капитану "Факела".

Квеквескири отдал капитанскую повязку. Встречу он продолжить не сможет, вместо него Мендель на футбольном газоне появляется.

Угловой подали футболисты "Факела" у ворот соперника, но подача с левого края получилась не самой удачно. "Енисею" удается отбиться.

Четыре минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.

Свинов сейчас на выходе уверенно сыграл, забрав мяч в свои перчатки после подачи в его штрафную. Голкипер действовал очень уверенно на выходе.

Маркову досталось сейчас по ногам, но смог подняться с газона футболист и встречу продолжить. Как кажется, все с ним в порядке по итогу.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди игроки воронежской команды. По сумме двух встреч - 2:0.

36' Кичин приложился по воротам соперника с линии штрафной, но прямо по позиции кипера сфера прилетела. Вратарь "Факела" сыграл в рамке великолепно.

34' Акбашев в итоге со штрафного пробивает. При этом слишком предсказуемо он пробил. Сфера прямо по позиции голкипера сейчас прилетела. Тот справился с угрозой.

33' Марков развернул Стежко, и тому не оставалось ничего поделать, кроме как осуществить фол. В руках рефери снова карточка желтого цвета появляется.

32' Да, капитан "Факела" действовал очень опасно, честно говоря. И просто повезло "Енисею", что сфера не оказалась в сетке. Было по-настоящему опасно.

31' МОМЕНТИЩЕ! Квеквескири! Нанес он после смещения в центр удар по воротам соперника. Мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке! Было очень опасно!

29' Божин сейчас после стыка с соперником упал на газон. Кажется, что игрок "Факела" получает повреждение. Будем надеяться, что все с ним в порядке будет.

28' Брахими пытался сейчас красиво Кичина пройти на замахе, но игрок сборной Кыргызстана действовал максимально надежно, что привело к качественному отбору снаряда.

27' Снова угловой на левом фланге смогли заработать хозяева. Марков отдал мяч на Альшина, который прострелил в штрафную соперника, но до мяча первым добрался защитник красноярцев.

26' Стычка после фола Канаплина между игроками пошла. В итоге рефери пришлось даже вступать в эту ситуацию, чтобы бунтарей по разным углам растащить.

24' Канаплин сейчас грубо в ногу сопернику въехал. В итоге игроки "Енисея" получил карточку желтого цвета от главного рефери встречи. Жесткое нарушение, стоит это признать.

23' В итоге подача со стандарта последовала, но прямо в руки Свинову сфера прилетает в этой ситуации. Вратарь играет на выходе очень спокойно и уверенно.

22' С Канаплиным все в порядке, встречу он продолжит у нас. Ну, а игроки "Енисея" готовятся стандартное положение исполнить. Посмотрим, что из этого получится.

21' Квеквескири срубает оппонента на газон. Канаплин оказывается на газоне. Идет и ругается явно игрок "Факела", и пытается его в чувство привести Калинин, который просит партнера и капитана срочно успокоиться.

19' Отличная атмосфера на арене в Воронеже. Хорошая посещаемость и порядка 15 000 фанатов присутствует на футбольной арене. Есть и фанаты "Енисея", но их немного.

18' Еще один мелкий фол допускают игроки "Факела" в атаке. Кичину по ноге удар прилетает, и фиксирует фол в атаке судейская бригада.

17' Окладников получил сейчас повреждение в борьбе с соперником. В итоге толкнули его на газон соперники, и теперь не может игрок с газона подняться. Врачи над ним колдуют.

16' Угловой сейчас заработали игроки "Енисея". Последовал у нас навес с левого края в центр штрафной, и до мяча один из защитников гостей добрался, но пробил он выше цели.

14' Неплохой уровень игры показывает "Факел", команда продолжает активное давление на ворота соперника оказывать. Мне кажется, что еще один забитый мяч не за горами.

13' Касание ноги все же был, как мне кажется в моменте с падением Маркова. У нас же главный тренер "Енисея" получает все-таки карточку желтого цвета. За эмоции.

12' С хорошим настроением устремляется вперед сейчас воронежский коллектив. С левого края последовала подача у "огнеопасных" в штрафную соперника - мяч был выбит в аут.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКБАШЕВ! 1:0!

Забивает Роман Акбашев! Получает он право пробить 11-метровый удар. В левый от себя угом Роман пробивает, и мяч оказывается в левой "девятке"! Выходит вперед "Факел"!

9' Маркова сейчас снесли на газон. Кажется, что игрок гостей в этой ситуации играл в мяч, но системы "ВАР" нет, а потому на "точку" уверенно рефери указывает.

8' МОМЕНТ! Выскочил Аппаев на свидание с голкипером, нанес выстрел по рамке противника, но отбил снаряд в сторону, на угловой. Но корнера не будет, ведь у игрока "Факела" зафиксирован офсайд.

7' Первый угловой у нас тем временем подали футболисты "Факела", но не удалось ничего придумать в атаке игрокам "огнеопасных" в этой ситуации.

6' Отличная посещаемость сегодня на стадионе, друзья. Мне кажется, что болельщики будут гнать свой коллектив вперед, чтобы создать то самое ощущение 12-го игрока.

5' Раздорских сейчас получил повреждение в центре поля, но уже смог подняться футболист. Стык довольно ощутимый, однако травмы удалось избежать игроку.

3' Альшин по левому флангу вплоть до лицевой сейчас прошел, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но на выходе первым до сферы добрался Ставер.

2' Футболисты "Факела" вышли сегодня на футбольное поле в белых футболках и синих цветах, в то время, как игроки "Енисея" предстали в красном обмундировании.