Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
0'
1:0
10' ПенальтиАкбашев Роман
21' Желтая карточкаКвеквескири Ираклий
24' Желтая карточкаКанаплин Александр
30' Желтая карточкаСтежко Виталий
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Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Рабеи РедаНападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивахов Алексей
История личных встреч
Факел
Енисей
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
80
65
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.06
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.5
|Акбашев Роман
|1 (1)
|0.5
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|2
|0
|Ланин Олег
|0
|1
|Канаплин Александр
|1
|0
Результаты матчей
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0
Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2
Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2
Результаты матчей
Факел
Енисей
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Факел
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Факел
|Марков Евгений
|1
|Пари НН
|Шарипов Альберт
|1
|Родина Москва
|Калмыков Амур
|1
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|1
|Пари НН
|Севикян Эдгар
|1
|Родина Москва
|Плиев Заурбек
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|Родина Москва
|Фищенко Руслан
|2
|Енисей
|Ланин Олег
|1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 1:0 Енисей
Исход игры
Факел
86.2% (125)
Ничья
7.6% (11)
Енисей
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
45.22% (52)
Нет
54.78% (63)
Популярный счёт
2:1 Факел
20.7% (30)
1:0 Факел
20% (29)
2:0 Факел
20% (29)
1:1 Ничья
6.2% (9)
3:1 Факел
4.8% (7)
1:2 Енисей
2.8% (4)
3:0 Факел
2.1% (3)
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