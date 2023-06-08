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  4. Стыковые матчи РПЛ - Первая лига 2023

РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ - Первая лига
2023

Стадион: .
Факел
 
Позже
Енисей
Прогнозы 72
Факел 87.5% (63)
X 9.7% (7)
Енисей 2.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Енисей
6.20
4.04
6.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
Енисей

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СМРПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
КФ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 1
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альшин Ильнур 1 0
Божин Сергей 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 0 1
Стежко Виталий 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Енисей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0
Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2
Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2

Результаты матчей

Факел
Енисей

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Факел
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Факел Марков Евгений 1
Пари НН Шарипов Альберт 1
Пари НН Севикян Эдгар 1
Пари НН Яковлев Владислав Геннадьевич 1
Пари НН Калинский Николай 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Ланин Олег 1
Родина Москва Плиев Заурбек 1
Факел Альшин Ильнур 1
Факел Божин Сергей 1
Родина Москва Гордюшенко Астемир 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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  • 41 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 72
    Факел 87.5% (63)
    X 9.7% (7)
    Енисей 2.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Енисей
    6.20
    4.04
    6.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Факел - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - Енисей

    Исход игры
    Факел
    87.5% (63)
    Ничья
    9.7% (7)
    Енисей
    2.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.87% (21)
    Меньше
    66.13% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (26)
    Нет
    58.06% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Факел
    26.4% (19)
    1:0 Факел
    20.8% (15)
    2:1 Факел
    18.1% (13)
    1:1 Ничья
    8.3% (6)
    3:1 Факел
    8.3% (6)
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    Факел
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