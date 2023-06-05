Стадион: Сардиния Арена.
История личных встреч
Кальяри
Бари
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
80
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|3 (1)
|1
|Лувумбо Зито
|2
|0.67
|Нандес Найтан
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доссена Альберто
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччи Джакомо
|0
|1
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0
Результаты матчей
Кальяри
Бари
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|3
|Кальяри
|Лувумбо Зито
|2
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|Парма
|Зом Симон
|1 (1)
|Венеция
|Пьерини Николас
|1
|Кальяри
|Доссена Альберто
|2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Зюйдтироль
|Сиссе Мустафа
|1
|Парма
|Васкес Франко
|1
Прогнозы на матч Кальяри - Бари
Исход игры
Кальяри
84.9% (45)
Ничья
5.7% (3)
Бари
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
54.72% (29)
Нет
45.28% (24)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
39.6% (21)
1:0 Кальяри
35.8% (19)
2:0 Кальяри
9.4% (5)
1:2 Бари
7.5% (4)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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