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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: .
Кальяри
 
Позже
Бари
Прогнозы 53
Кальяри 84.9% (45)
X 5.7% (3)
Бари 9.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Бари
4.70
3.60
4.87
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кальяри
Бари

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
0:3
СB
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 3 (1) 1
Лувумбо Зито 2 0.67
Нандес Найтан 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетти Леонардо 1 0.5
Фолоруншо Майкл 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доссена Альберто 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Радунович Борис 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 0 1
Фолоруншо Майкл 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0

Результаты матчей

Кальяри
Бари

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 3
Кальяри Лувумбо Зито 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Парма Зом Симон 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Кальяри Доссена Альберто 2
Бари Риччи Джакомо 1
Кальяри Виола Николас 1
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Парма Васкес Франко 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Бари от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Кальяри 84.9% (45)
    X 5.7% (3)
    Бари 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Бари
    4.70
    3.60
    4.87
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кальяри - Бари онлайн

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    Прогнозы на матч Кальяри - Бари

    Исход игры
    Кальяри
    84.9% (45)
    Ничья
    5.7% (3)
    Бари
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (29)
    Нет
    45.28% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    39.6% (21)
    1:0 Кальяри
    35.8% (19)
    2:0 Кальяри
    9.4% (5)
    1:2 Бари
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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