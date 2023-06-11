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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: .
Бари
0:0
Второй тайм: 73'
Кальяри
0'
59' Желтая карточка
Дорваль Мехди
67' Желтая карточка
Майта Маттиа
67' Желтая карточка
Лувумбо Зито

Ход матча

46'
Риччи Джакомо
Маццотта Антонио
 
59'
Дорваль Мехди
 
64'
Жужек Жан
Ди Чезаре Валерио
 
64'
Сетер Дамир
Эспозито Себастьяно
 
67'
Майта Маттиа
 
67'
 
Лувумбо Зито
68'
 
Прелец Ник
Ди Пардо Алессандро
68'
 
Манкозу Марко
Лелла Нунцио
73'
Молина Сальваторе
Моракьоли Грегорио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 117
Бари 48.7% (57)
X 31.6% (37)
Кальяри 19.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Кальяри
5.00
3.25
4.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
18
Каприле
Элия
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
80
Бенедетти
Леонардо
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
14
Моракьоли
Грегорио
9
Эспозито
Себастьяно
11
Хеддира
Валид
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Доссена
Альберто
33
Оберт
Адам
37
Дентелло
Пауло
99
Ди
Пардо
Алессандро
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
23
Лелла
Нунцио
9
Лападула
Джанлука
77
Лувумбо
Зито
Бари
4-4-2
Кальяри
4-4-2

История личных встреч

Бари
Кальяри

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:3
СB
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетти Леонардо 1 0.25
Антенуччи Мирко 1 (1) 0.25
Фолоруншо Майкл 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 (1) 0.8
Лувумбо Зито 2 0.4
Нандес Найтан 0 0
Манкозу Марко 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 0 1
Майта Маттиа 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доссена Альберто 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Радунович Борис 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6
Бари
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3
Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2
Кальяри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1
Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0

Результаты матчей

Бари
Кальяри

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бари
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 4
Кальяри Лувумбо Зито 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Парма Зом Симон 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Кальяри Доссена Альберто 2
Бари Риччи Джакомо 1
Кальяри Виола Николас 1
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Парма Васкес Франко 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    72'
    Дейола на чужой половине поля сбил Бенедетти.
  • 71'
    "Кальяри" вновь обосновался на чужой половине поля. Напомню, что текущая ничья полностью устраивает  хозяев.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Нунцио Леллы на поле вышел Марко Манкозу.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Кальяри": вместо Алессандро Ди Пардо на поле вышел Ник Прелец.
  • Желтая карточка
    68'
    Майта и Лувумбо у центрального круга устроили борцовский поединок и получили по жёлтой карточке.
  • Угловой
    67'
    Моракьоли исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • 66'
    Заброс Дорваля вперёд по правому флангу перехватил Оберт.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Бари": вместо Себастьяно Эспозито на поле вышел Дамир Сетер.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Бари": вместо Валерио Ди Чезаре на поле вышел Жан Жужек.
  • Травма, повреждение
    63'
    Ди Чезаре присел на газон и ждёт медиков. Похоже, Валерио не сможет продолжить встречу.
  • 62'
    Лападула слева проскочил вперёд, но под давлением соперников упустил мяч за пределы поля.
  • 60'
    Хеддире справа в одиночку не удалось добраться до штрафной площади гостей.
  • Желтая карточка
    59'
    Дорваль за симуляцию получил жёлтую карточку.
  • 58'
    Удар Дзаппы с восемнадцати метров соперники заблокировали.
  • 56'
    "Кальяри" комбинирует на половину поля хозяев.
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    • 55'
      Оберт от углового флага навесил к ближней штанге, где Лелла головой по высокой дуге отправил мяч в руки Каприле.
    • 54'
      "Бари" активно начал второй тайм, но постепенно гости стараются перехватить инициативу.
    • Травма, повреждение
      52'
      Ди Чезаре получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • 51'
      Хеддира слева навесил в центр штрафной площади слишком высоко. Партнёры мяч достать не смогли.
    • 50'
      "Бари" контролирует мяч в центре поля.
    • Фол, нарушение
      48'
      Доссена у центрального круга нарушил правила.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Бари" произошла замена: вместо Антонио Маццотты на поле вышел Джакомо Риччи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Бари!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Бари" - "Кральяри" - 0:0.
    • 44'
      Дейола справа смело пошёл к воротам, но свой проход ударом завершить не смог.
    • 42'
      Викари на фланге в подкате выбил мяч у Леллы.
    • Угловой
      41'
      Эспозито от углового флага навесил к ближней штанге. Доссена выбил мяч на Майелло, дальний удар которого точным не получился.
    • 40'
      Маракьоли по левому флангу рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      39'
      Оберт от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
    • Опасный момент
      38'
      Лувумбо слева навесил на Лападулу, который головой пробил в правый угол. Каприле в отчаянном прыжке смог отбить мяч.
    • Травма, повреждение
      36'
      Ди Пардо в центре поля в стыке с Маццоттой получил повреждение. Требуется помощь медиков Алессандро.
    • 35'
      Прострел Эспозито справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 34'
      Викари справа не отважился на продвижение вперёд.
    • 32'
      После подачи Леллы слева никому из нападающих "Кальяри" пробить по воротам не удалось.
    • 31'
      Контратак "Бари" к середине тайма стало меньше и они не так остры, как в начале тайма.
    • Угловой
      30'
      Оберт от углового флага навесил на Доссену, после удара головой которого Каприле мяч поймал.
    • Угловой
      29'
      Разыграли угловой удар гости. Лувумбо справа навесил на Дейолу, чей удар с небольшим =рикошетом в дальний угол точным не получился.
    • 28'
      Напомню, что в случае ничейного результата место в серии А получил "Бари" как команда занявшая в регулярном чемпионате более высокое место. Ну а победа любой команды сделает победителем её.
    • Угловой
      27'
      Следующая подача Оберта от углового флага пошла на Доссену, чью скидку к воротам соперники перехватили.
    • Угловой
      26'
      Оберт от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Каприле.
    • 24'
      Прострел Дзаппы справа в штрафную площадь соперники заблокировали.
    • 23'
      Гости уверенно комбинируют на чужой половине поля.
    • 22'
      Бенедетти слева в штрафной площади получил мяч и пробил по воротам. Удар получился слабым и пришёлся точно в Радуновича.
    • Угловой
      20'
      Оберт от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
    • 19'
      Моракьоли на левом фланге встретили два соперника и мяч отобрали.
    • 18'
      Подачу Дзаппы справа в центр штрафной площади соперники перехватили. Небольшое территориальное преимущество остаётся на стороне гостей, а хозяевам удаётся проводить острые контратаки.
    • Угловой
      16'
      Оберт исполнил первый угловой удар в матче. Подача Адама последовала к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • 15'
      Эспозито справа прокинул мяч в штрафную площадь, но сам между соперниками проскочить не смог.
    • 14'
      Хеддира справа прорвался в штрафную площадь гостей, где мяч у него выбил Майта.
    • 13'
      Маракьоли слева навесил к дальней штанге, где партнёрам не удалось выиграть борьбу вверху.
    • 11'
      Майелло не позволил Лувумбо слева прорваться в штрафную площадь хозяев.
    • 10'
      Маракьоли слева проскочил вперёд и прострелил в центр на Майелло, которому соперники пробить по воротам не позволили.
    • Опасный момент
      9'
      После подачи слева Доссена головой пробил в правый нижний угол ворот. Каприле в прыжке смог отбить мяч.
    • 8'
      Дымом заволокло поле после использования зрителями пиротехники перед началом матча. Игроков в дымке различить непросто.
    • 7'
      После прострела слева Лападула головой сумел пробить влево от ворот.
    • 6'
      "Кальяри" активнее проводит стартовые минуты встречи, но это выражается только во владении мячом в центре поля. Продвижение вперёд гостям даётся с трудом.
    • Фол, нарушение
      5'
      Лувумбо на чужой половине поля сбил Майелло.
    • 4'
      Дзаппа справа совершил рывок вперёд, а Ди Пардо пришлось проделать почти такой же путь назад на том  же фланге под давлением соперников.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ди Пардо в центре поля нарушил правила. Очень плотно стараются играть команды в начале встречи.
    • 2'
      "Бари" играет в белой форме с красными полосами по бокам, "Кальяри" - в тёмной сине-красной форме.
    • 2'
      Дейола на чужой половине поля в подкате выбил  мяч за боковую линию поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сан Николе"!
    • До матча
    • В первом матче этих соперников зафиксирована ничья - 1:1.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного финального матча за повышение в классе Итальянской Серии B, в котором сыграют «Бари» и «Кальяри». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Бари.
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      BetBoom
      2.75 ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 117
      Бари 48.7% (57)
      X 31.6% (37)
      Кальяри 19.7% (23)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Бари
      Ничья
      Кальяри
      5.00
      3.25
      4.10
      Все Коэффициенты
      Новости LiveResult
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Бари.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.75. Новички получат приятный бонус!
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    Где смотреть матч Бари 0:0 Кальяри онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бари 0:0 Кальяри

    Исход игры
    Бари
    48.7% (57)
    Ничья
    31.6% (37)
    Кальяри
    19.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (33)
    1:0 Бари
    22.2% (26)
    2:1 Бари
    18.8% (22)
    1:2 Кальяри
    8.5% (10)
    0:1 Кальяри
    8.5% (10)
    2:0 Бари
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Бари
    Кальяри
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