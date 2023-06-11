Моракьоли исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

Майта и Лувумбо у центрального круга устроили борцовский поединок и получили по жёлтой карточке.

Замена в составе "Кальяри": вместо Алессандро Ди Пардо на поле вышел Ник Прелец.

Замена в составе "Кальяри": вместо Нунцио Леллы на поле вышел Марко Манкозу.

"Кальяри" вновь обосновался на чужой половине поля. Напомню, что текущая ничья полностью устраивает хозяев.

Хеддире справа в одиночку не удалось добраться до штрафной площади гостей.

Лападула слева проскочил вперёд, но под давлением соперников упустил мяч за пределы поля.

Ди Чезаре присел на газон и ждёт медиков. Похоже, Валерио не сможет продолжить встречу.

Замена в составе "Бари": вместо Валерио Ди Чезаре на поле вышел Жан Жужек.

Замена в составе "Бари": вместо Себастьяно Эспозито на поле вышел Дамир Сетер.

Второй тайм в Бари!

В перерыве в составе "Бари" произошла замена: вместо Антонио Маццотты на поле вышел Джакомо Риччи.

Хеддира слева навесил в центр штрафной площади слишком высоко. Партнёры мяч достать не смогли.

"Бари" активно начал второй тайм, но постепенно гости стараются перехватить инициативу.

Оберт от углового флага навесил к ближней штанге, где Лелла головой по высокой дуге отправил мяч в руки Каприле.

Дейола справа смело пошёл к воротам, но свой проход ударом завершить не смог.

42' Викари на фланге в подкате выбил мяч у Леллы.

41' Эспозито от углового флага навесил к ближней штанге. Доссена выбил мяч на Майелло, дальний удар которого точным не получился.

40' Маракьоли по левому флангу рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

39' Оберт от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

38' Лувумбо слева навесил на Лападулу, который головой пробил в правый угол. Каприле в отчаянном прыжке смог отбить мяч.

36' Ди Пардо в центре поля в стыке с Маццоттой получил повреждение. Требуется помощь медиков Алессандро.

35' Прострел Эспозито справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

34' Викари справа не отважился на продвижение вперёд.

32' После подачи Леллы слева никому из нападающих "Кальяри" пробить по воротам не удалось.

31' Контратак "Бари" к середине тайма стало меньше и они не так остры, как в начале тайма.

30' Оберт от углового флага навесил на Доссену, после удара головой которого Каприле мяч поймал.

29' Разыграли угловой удар гости. Лувумбо справа навесил на Дейолу, чей удар с небольшим =рикошетом в дальний угол точным не получился.

28' Напомню, что в случае ничейного результата место в серии А получил "Бари" как команда занявшая в регулярном чемпионате более высокое место. Ну а победа любой команды сделает победителем её.

27' Следующая подача Оберта от углового флага пошла на Доссену, чью скидку к воротам соперники перехватили.

26' Оберт от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Каприле.

24' Прострел Дзаппы справа в штрафную площадь соперники заблокировали.

23' Гости уверенно комбинируют на чужой половине поля.

22' Бенедетти слева в штрафной площади получил мяч и пробил по воротам. Удар получился слабым и пришёлся точно в Радуновича.

20' Оберт от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

19' Моракьоли на левом фланге встретили два соперника и мяч отобрали.

18' Подачу Дзаппы справа в центр штрафной площади соперники перехватили. Небольшое территориальное преимущество остаётся на стороне гостей, а хозяевам удаётся проводить острые контратаки.

16' Оберт исполнил первый угловой удар в матче. Подача Адама последовала к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

15' Эспозито справа прокинул мяч в штрафную площадь, но сам между соперниками проскочить не смог.

14' Хеддира справа прорвался в штрафную площадь гостей, где мяч у него выбил Майта.

13' Маракьоли слева навесил к дальней штанге, где партнёрам не удалось выиграть борьбу вверху.

11' Майелло не позволил Лувумбо слева прорваться в штрафную площадь хозяев.

10' Маракьоли слева проскочил вперёд и прострелил в центр на Майелло, которому соперники пробить по воротам не позволили.

9' После подачи слева Доссена головой пробил в правый нижний угол ворот. Каприле в прыжке смог отбить мяч.

8' Дымом заволокло поле после использования зрителями пиротехники перед началом матча. Игроков в дымке различить непросто.

7' После прострела слева Лападула головой сумел пробить влево от ворот.

6' "Кальяри" активнее проводит стартовые минуты встречи, но это выражается только во владении мячом в центре поля. Продвижение вперёд гостям даётся с трудом.

5' Лувумбо на чужой половине поля сбил Майелло.

4' Дзаппа справа совершил рывок вперёд, а Ди Пардо пришлось проделать почти такой же путь назад на том же фланге под давлением соперников.

3' Ди Пардо в центре поля нарушил правила. Очень плотно стараются играть команды в начале встречи.

2' "Бари" играет в белой форме с красными полосами по бокам, "Кальяри" - в тёмной сине-красной форме.

2' Дейола на чужой половине поля в подкате выбил мяч за боковую линию поля.