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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: .
Бари
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 48
Бари 56.3% (27)
X 29.2% (14)
Кальяри 14.6% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

Бари
Кальяри

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:3
СB
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетти Леонардо 1 0.33
Антенуччи Мирко 1 (1) 0.33
Фолоруншо Майкл 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 (1) 1
Лувумбо Зито 2 0.5
Нандес Найтан 0 0
Манкозу Марко 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 0 1
Фолоруншо Майкл 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доссена Альберто 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Радунович Борис 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6
Бари
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0
Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1

Результаты матчей

Бари
Кальяри

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бари
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 4
Кальяри Лувумбо Зито 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Парма Зом Симон 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Кальяри Доссена Альберто 2
Бари Риччи Джакомо 1
Кальяри Виола Николас 1
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Парма Васкес Франко 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бари - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов.



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    • Прогнозы 48
    Бари 56.3% (27)
    X 29.2% (14)
    Кальяри 14.6% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Бари - Кальяри

    Исход игры
    Бари
    56.3% (27)
    Ничья
    29.2% (14)
    Кальяри
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (12)
    1:0 Бари
    22.9% (11)
    2:1 Бари
    20.8% (10)
    2:0 Бари
    10.4% (5)
    1:2 Кальяри
    10.4% (5)
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