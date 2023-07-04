Тур: 3. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0'
1:0
21' ПенальтиХойлетт Дэвид
2:0
26' ГолОсорио Джонатан
36' Желтая карточкаКорралес Хорхе
2:1
45' ПенальтиПарадела Луис
3:1
47' ГолНельсон Джейден
Ход матча
21'
1:0
26'
2:0
36'
45'
2:1
47'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Макгро
Зак
14
Бомбито
Мойс
22
Ларьи
Ричи
20
Али
Ахмед
11
Миллар
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Макгро ЗакЗащитник
-
14 Бомбито МойсЗащитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Али АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
11 Миллар ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Перес ЮниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Диас ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Санчес Пабло Эльер
История личных встреч
Канада
Куба
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
1
Голов в среднем за матч
4.25
1
Среднее время на гол
21
90
Всего голов
17
1
Голов в среднем за матч
3.4
0.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
26
450
Бомбардиры внутри турнира
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.33
|Осорио Джонатан
|1
|0.33
|Хойлетт Дэвид
|1 (1)
|0.33
Куба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Аричель
|1 (1)
|0.33
|Парадела Луис
|1 (1)
|0.33
Карточки
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|1
|0
|Каваллини Лукас
|1
|0
|Фрейзер Лиам
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Куба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавафе
|2
|0
|Руис Алдаир
|0
|1
|Пиедра Йосел
|1
|0
|Корралес Хорхе
|1
|0
|Эрнандес Эдуардо
|1
|0
|Эрнандес Аричель
|1
|0
|Парадела Луис
|1
|0
|Перес Юниор
|1
|0
Результаты матчей
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Куба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
0
0
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Куба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Канада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2
Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0
Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Куба - Гваделупа 1:4 Гватемала - Куба 1:0 Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0
Куба - Гваделупа 1:0 Барбадос - Куба 0:1 Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2
Результаты матчей
Канада
Куба
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Канада
Куба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|2.
|3:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Гаити
|Пьерро Францди
|2
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Канада 3:1 Куба
Исход игры
Канада
93.9% (107)
Ничья
4.4% (5)
Куба
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
29.09% (32)
Нет
70.91% (78)
Популярный счёт
2:0 Канада
34.2% (39)
2:1 Канада
18.4% (21)
3:0 Канада
17.5% (20)
1:0 Канада
9.6% (11)
4:0 Канада
4.4% (5)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:1 Канада
3.5% (4)
5:0 Канада
1.8% (2)
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