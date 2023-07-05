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  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Канада
FIFA #45
4:2
Конец матча
Куба
FIFA #166
0'
1:0
21' Пенальти
Хойлетт Дэвид
2:0
26' Гол
Осорио Джонатан
36' Желтая карточка
Корралес Хорхе
2:1
45' Пенальти
Парадела Луис
3:1
47' Гол
Нельсон Джейден
4:1
62' Гол
Миллар Лиам
77' Желтая карточка
Пеньяльвер Марио
88' Желтая карточка
Затор Доминик
4:2
89' Пенальти
Рейес Майкель
90'+10
1
Сент-Клэр
Дейн
4
Миллер
Камаль
15
Макгро
Зак
14
Бомбито
Мойс
22
Ларьи
Ричи
21
Осорио
Джонатан
10
Хойлетт
Дэвид
3
Фрейзер
Лиам
20
Али
Ахмед
9
Каваллини
Лукас
11
Миллар
Лиам
1
Санчес
Сэнди
5
Морехон
Дариэль
2
Мендес
Модесто
6
Пиедра
Йосел
13
Корралес
Хорхе
18
Матос
Ясниэль
15
Перес
Юниор
7
Акре
Уильям
Вента
8
Эрнандес
Эдуардо
9
Рейес
Майкель
23
Парадела
Луис
Канада
3-5-2
Куба
4-3-1-2

История личных встреч

Канада
Куба

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНК
0:1
ЛНК
6:0
ЗКК
7:0
ММ
3:0
ММ
1:0

Голы

Всего голов

17
1

Голов в среднем за матч

4.25
1

Среднее время на гол

21
90

Всего голов

17
1

Голов в среднем за матч

3.4
0.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

26
450

Бомбардиры внутри турнира

Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 1 0.33
Осорио Джонатан 1 0.33
Миллар Лиам 1 0.33
Нельсон Джейден 1 0.33
Хойлетт Дэвид 1 (1) 0.33
Куба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Аричель 1 (1) 0.33
Парадела Луис 1 (1) 0.33
Рейес Майкель 1 (1) 0.33

Карточки

Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Фрейзер Лиам 1 0
Затор Доминик 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Миллер Камаль 1 0
Макгро Зак 1 0
Бомбито Мойс 1 0
Куба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавафе 2 0
Руис Алдаир 0 1
Пиедра Йосел 1 0
Корралес Хорхе 1 0
Эрнандес Эдуардо 1 0
Эрнандес Аричель 1 0
Парадела Луис 1 0
Перес Юниор 1 0
Пеньяльвер Марио 1 0

Результаты матчей

Канада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Куба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
0
Канада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Куба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Канада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2
Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0
Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Куба - Гваделупа 1:4 Гватемала - Куба 1:0 Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0
Куба - Гваделупа 1:0 Барбадос - Куба 0:1 Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2

Результаты матчей

Канада
Куба

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Канада
Куба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гватемала
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Канада
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Гваделупа
 3 1 1 1 8 - 6 4
4.
Куба
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
США Васкес Брэндон 2
Мартиника Бюрнер Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 114
    Канада 93.9% (107)
    X 4.4% (5)
    Куба 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Канада 4:2 Куба

    Исход игры
    Канада
    93.9% (107)
    Ничья
    4.4% (5)
    Куба
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    29.09% (32)
    Нет
    70.91% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Канада
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    2:1 Канада
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    3:0 Канада
    17.5% (20)
    1:0 Канада
    9.6% (11)
    4:0 Канада
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    3:1 Канада
    3.5% (4)
    5:0 Канада
    1.8% (2)
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