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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
4:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
16' Гол
Cesar Araujo
2:0
22' Гол
_Duncan McGuire
45' Желтая карточка
Alonso Coello Camarero
47' Желтая карточка
Бернардески Федерико
62' Вторая желтая карточка
Бернардески Федерико
63' Желтая карточка
Гальесе Педро
3:0
77' Гол
Тоурхалльссон Дагюр Дан
80' Желтая карточка
Петретта Рауль
4:0
84' Гол
Кара Эркан
90'+3
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
_Duncan
McGuire
18
Ранджитсингх
Грег
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
52
Alonso
Coello
Camarero
14
Кэй
Марк-Энтони
47
Kosi
Thompson
23
Сервания
Брандон
20
Акинола
Айо
Орландо Сити
4-2-3-1
Торонто
4-4-2

История личных встреч

Орландо Сити
Торонто

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:0
М
0:1
М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
2:1
М
1:3
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
3:2
М
5:0
М
4:1
М
0:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 7 0.33
Торрес Факундо 7 (3) 0.33
Кара Эркан 5 0.24
Martin Ojeda 4 0.19
Ангуло Иван 3 0.14
Ramiro Enrique 2 0.1
Cesar Araujo 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.05
Rafael Santos2 1 0.05
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.14
Бернардески Федерико 3 (1) 0.14
Deandre Kerr 3 0.14
Ларьи Ричи 2 0.09
Кэй Марк-Энтони 2 0.09
Осорио Джонатан 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Сервания Брандон 1 0.05
Сапонг Чарльз 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Cesar Araujo 5 0
Ангуло Иван 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Янссон Робин 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Ramiro Enrique 2 0
Гальесе Педро 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Торрес Факундо 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0
_Duncan McGuire 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 3 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Торонто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
8
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Торонто
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

13
11
Орландо Сити
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Торонто
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
59% (13)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

19
19

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
33%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
3
25%
6
30%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

33
19
12 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
4
12%
3
16%
1-15
6
18%
2
11%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
9
27%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
7
21%
3
16%
76-90

Пропущено

22
30
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
5
23%
6
20%
46-60
5
23%
6
20%
61-75
5
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1

Результаты матчей

Орландо Сити
Торонто

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
4
7
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
6
5
4
1.5
2
9
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
12
10
10
11
1.5
6
16
4
17
2.5
1
20
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 9 5 5 28 - 21 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 0:1 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 3 7 9 18 - 31 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 21 10 5 6 42 - 29 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 22 8 5 9 30 - 28 29
9.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 22 3 10 9 18 - 31 19
15.
Интер Майами
 Заявка 20 5 2 13 20 - 31 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 0:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
3.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Duncan McGuire уходит с поля. Рамиро Энрике выходит вместо него
    • Желтая карточка
      47'
      Бернардески Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Alonso Coello Camarero уходит с поля. Themi Antonoglou выходит вместо него
    • 46'
      Kosi Thompson уходит с поля. Jesus Batiz выходит вместо него
    • 46'
      Aime Mabika уходит с поля. Lazar Stefanovic выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Alonso Coello Camarero получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Duncan McGuire бьет в цель!
    • 16'
      Rafael Santos сделал результативную передачу.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Орландо Сити 4:0 Торонто онлайн

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