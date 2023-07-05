Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
4:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолCesar Araujo
2:0
22' Гол_Duncan McGuire
45' Желтая карточкаAlonso Coello Camarero
47' Желтая карточкаБернардески Федерико
62' Вторая желтая карточкаБернардески Федерико
63' Желтая карточкаГальесе Педро
3:0
77' ГолТоурхалльссон Дагюр Дан
80' Желтая карточкаПетретта Рауль
4:0
84' ГолКара Эркан
90'+3
Ход матча
16'
1:0
22'
2:0
63'
77'
80'
84'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
27
О'Нил
Шейн
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Luka Gavran
-
-
83 Hugo Mbongue
-
-
73 Jesus Batiz
-
Главный тренер: Терри Данфилд
История личных встреч
Орландо Сити
Торонто
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.71
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|7
|0.33
|Торрес Факундо
|7 (3)
|0.33
|Кара Эркан
|5
|0.24
|Martin Ojeda
|4
|0.19
|Ангуло Иван
|3
|0.14
|Ramiro Enrique
|2
|0.1
|Cesar Araujo
|1
|0.05
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.05
|Rafael Santos2
|1
|0.05
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.14
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.14
|Deandre Kerr
|3
|0.14
|Ларьи Ричи
|2
|0.09
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.09
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Сервания Брандон
|1
|0.05
|Сапонг Чарльз
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Cesar Araujo
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Янссон Робин
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Ramiro Enrique
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Торонто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
8
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Торонто
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
13
11
Орландо Сити
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Торонто
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
59% (13)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
19
19
Голы по времени матча
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
33%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
17%
2
25%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
3
25%
6
30%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
33
19
12 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
4
12%
3
16%
1-15
6
18%
2
11%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
9
27%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
7
21%
3
16%
76-90
Пропущено
22
30
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
5
23%
6
20%
46-60
5
23%
6
20%
61-75
5
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Результаты матчей
Орландо Сити
Торонто
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
57
47
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
56
54
29
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
1210
1011
616
417
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 31
|16
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|42 - 29
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|39 - 35
|32
|8.
|1:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 28
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|18 - 31
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|20 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6