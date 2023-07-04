Первый тайм

8' Фрэй с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но Дегенек уверенно в обороне отработал тем временем, сумев снаряд выбить за пределы поля.

7' Не прошла передача с левого края на Стефанелли. Успевает защита гостей отработать в обороне и перевести сферу за боковую линию.

6' В офсайде Селараян оказался на левом фланге. Попался он в ловушку, сотканную защитника "Интера Майами". Извиняется перед партнерами 10-й номер.

4' Неплохие скорости фавориты встречи показывают на первых минутах матча. Мне кажется, что "Интеру" из Майами сегодня придется не сладко. Мотивирован "Коламбус Кру" на три очка.

3' На Селараяна хорошая подача пошла сейчас. На скорости игрок обработал мяч, после чего послал его в сторону дальнего угла, но был в данной ситуации далек от успеха.

2' Футболисты "Интера Майами" вышли сегодня на поле в розовых футболках и трусах, а игроки "Коламбус Кру" - в чисто черном обмундировании.