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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:0
Первый тайм: 8'
Коламбус Кру
0'
Прогнозы 111
Интер Майами 36.9% (41)
X 26.1% (29)
Коламбус Кру 36.9% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Коламбус Кру
3.15
4.10
2.35
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Интер Майами
3-4-2-1
Коламбус Кру
3-4-1-2

История личных встреч

Интер Майами
Коламбус Кру

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
150

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 5 (2) 0.26
Кампана Леонардо 3 0.16
Тейлор Роберт 2 0.11
Негри Франко 1 0.05
Руис Дэвид 1 0.05
Кривцов Сергей 1 0.05
Арройо Диксон 1 0.05
Жан Корентен 1 0.05
Стефанелли Николас 1 0.05
Боргелин Шанидер 1 0.05
Фрэй Ян 1 0.05
Мота Жеан 0 0
Кремаски Бенджа 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (2) 0.4
Кристиан Рамирез 7 0.35
Эрнандес Хуан 5 0.25
Моррис Эйдан 3 0.15
Йебоа Яв 3 0.15
Max Arfsten 2 0.1
Рассел-Роу Джейсен 2 0.1
Амундсен Мальте 2 0.1
Завадски Шон 2 0.1
Мэцан Александру 1 0.05
Нэйджби Дарлингтон 1 0.05
Медранда Джимми 1 0.05
Philip Quinton 1 0.05
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Дэвид 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Негри Франко 3 1
Тейлор Роберт 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кривцов Сергей 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Миллер Камаль 1 1
Жан Корентен 2 0
Аллен Ноа 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Селараян Лукас 3 0
Морейра Стивен 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Эрнандес Хуан 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Завадски Шон 2 0
Philip Quinton 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Рассел-Роу Джейсен 1 0
Will Sands 1 0
Фарси Мохамед 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Коламбус Кру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Интер Майами
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Коламбус Кру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
28
Интер Майами
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Коламбус Кру
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

7
34

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
6
35%
76-90

Забито

7
29
3 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 9
1
14%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
29%
7
24%
31-45
1
14%
5
17%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
2
29%
3
10%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

20
39
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
2
10%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
6
30%
10
26%
31-45
4
20%
9
23%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
6
30%
4
10%
76-90

Пропущено

27
28
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
19%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2
Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Коламбус Кру

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
19
1
6
13
1.5
12
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 9 5 5 28 - 21 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 20 8 5 7 23 - 22 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 3 7 9 18 - 31 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Кру
 0:0 Заявка 21 10 5 6 40 - 27 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 21 8 8 5 28 - 23 32
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 7 5 9 29 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 0:0 Заявка 22 3 11 8 18 - 27 20
15.
Интер Майами
 0:0 Заявка 20 5 2 13 18 - 29 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Кру
 0:0 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 4 5 3 14 - 12 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
6.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Кру
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
15.
Интер Майами
 0:0 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Фрэй с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но Дегенек уверенно в обороне отработал тем временем, сумев снаряд выбить за пределы поля. 
  • 7'
    Не прошла передача с левого края на Стефанелли. Успевает защита гостей отработать в обороне и перевести сферу за боковую линию.
  • Офсайд
    6'
    В офсайде Селараян оказался на левом фланге. Попался он в ловушку, сотканную защитника "Интера Майами". Извиняется перед партнерами 10-й номер.
  • 4'
    Неплохие скорости фавориты встречи показывают на первых минутах матча. Мне кажется, что "Интеру" из Майами сегодня придется не сладко. Мотивирован "Коламбус Кру" на три очка. 
  • 3'
    На Селараяна хорошая подача пошла сейчас. На скорости игрок обработал мяч, после чего послал его в сторону дальнего угла, но был в данной ситуации далек от успеха.
  • 2'
    Футболисты "Интера Майами" вышли сегодня на поле в розовых футболках и трусах, а игроки "Коламбус Кру" - в чисто черном обмундировании. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча между командами! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Начало встречи задерживается.
  • Доброго времени суток всем любителям МЛС! В рамках очередного поединка турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Интера Майами» и «Коламбус Кру». Встреча состоится в Форт-Лодердейле, на стадионе «Интер Майами».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27% пользователей.
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Прогнозы 111
Интер Майами 36.9% (41)
X 26.1% (29)
Коламбус Кру 36.9% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Коламбус Кру
3.15
4.10
2.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Интер Майами 0:0 Коламбус Кру онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами 0:0 Коламбус Кру

Исход игры
Интер Майами
36.9% (41)
Ничья
26.1% (29)
Коламбус Кру
36.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
58.88% (63)
Меньше
41.12% (44)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
1:2 Коламбус Кру
27% (30)
2:1 Интер Майами
24.3% (27)
1:1 Ничья
21.6% (24)
2:0 Интер Майами
7.2% (8)
0:1 Коламбус Кру
5.4% (6)
1:0 Интер Майами
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:2 Коламбус Кру
1.8% (2)
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