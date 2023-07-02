Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
Позже
История личных встреч
Интер Майами
Коламбус Кру
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
150
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|5 (2)
|0.26
|Кампана Леонардо
|3
|0.16
|Тейлор Роберт
|2
|0.11
|Негри Франко
|1
|0.05
|Руис Дэвид
|1
|0.05
|Кривцов Сергей
|1
|0.05
|Арройо Диксон
|1
|0.05
|Жан Корентен
|1
|0.05
|Стефанелли Николас
|1
|0.05
|Боргелин Шанидер
|1
|0.05
|Фрэй Ян
|1
|0.05
|Мота Жеан
|0
|0
|Кремаски Бенджа
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (2)
|0.4
|Кристиан Рамирез
|7
|0.35
|Эрнандес Хуан
|5
|0.25
|Моррис Эйдан
|3
|0.15
|Йебоа Яв
|3
|0.15
|Max Arfsten
|2
|0.1
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.1
|Амундсен Мальте
|2
|0.1
|Sean Zawadzki
|2
|0.1
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|1
|0.05
|Philip Quinton
|1
|0.05
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Дэвид
|4
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Тейлор Роберт
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Кремаски Бенджа
|3
|0
|Миллер Камаль
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Sean Zawadzki
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Patrick Schulte
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Mohamed Farsi
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Коламбус Кру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
6
Интер Майами
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Коламбус Кру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
28
Интер Майами
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Коламбус Кру
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
7
34
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
6
35%
76-90
Забито
7
29
3 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 9
1
14%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
29%
7
24%
31-45
1
14%
5
17%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
2
29%
3
10%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
20
39
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
2
10%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
6
30%
10
26%
31-45
4
20%
9
23%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
6
30%
4
10%
76-90
Пропущено
27
28
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
19%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Кру - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Результаты матчей
Интер Майами
Коламбус Кру
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
191
613
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|3.
|1:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 22
|29
|6.
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|7.
|1:2 Заявка
|21
|7
|6
|8
|24 - 28
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|2:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 27
|34
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 27
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:2 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|4.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|5.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|2:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 17
|10
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|1:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6
Прогнозы на матч Интер Майами - Коламбус Кру
Исход игры
Интер Майами
60.6% (20)
Ничья
9.1% (3)
Коламбус Кру
30.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (19)
Меньше
42.42% (14)
Обе команды забьют
Да
63.64% (21)
Нет
36.36% (12)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
36.4% (12)
1:0 Интер Майами
12.1% (4)
2:0 Интер Майами
12.1% (4)
1:2 Коламбус Кру
12.1% (4)
0:1 Коламбус Кру
9.1% (3)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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