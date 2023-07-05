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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:1
Второй тайм: 90+'
Ди Си Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Каноуз Расселл
45' Желтая карточка
О'Брайен Льюис
0:1
73' Гол
Фунтас Таксиархис
30
Пас
Мартен
24
Amet
Korca
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
4
Фарфан
Марко
8
Обриан
Ядер
20
Alan
Velasco
77
Bernard
Kamungo
24
Боно
Александер
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
3
Уильямс
Дэррик
2
Тейшейра
Руан
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
7
Сантуш
Педру
22
Асад
Ямиль
26
Kristian
Fletcher
11
Фунтас
Таксиархис
Даллас
3-4-3
Ди Си Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Даллас
Ди Си Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
0:3
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
ОК
4:2
М
2:2
М
2:1
ОК
2:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
85

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.48
Обриан Ядер 2 0.1
Берджесс Нкоси 2 0.1
Alan Velasco 2 0.1
Bernard Kamungo 2 0.1
Фарфан Марко 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Мартинес Хосе VI 1 0.05
Джункуа Сэм 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.36
Фунтас Таксиархис 5 (1) 0.23
Theodore Ku-DiPietro 3 0.14
Пинс Донован 3 0.14
Клих Матеуш 2 0.09
Дуркин Кристофер 2 0.09
Дахоме Кристиан 2 0.09
Сантуш Педру 1 0.05
О'Брайен Льюис 1 0.05
Уильямс Дэррик 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Грин Джейкоб 1 0.05
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 6 0
Обриан Ядер 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Alan Velasco 4 0
Geovane 3 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Факундо Киньон 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
_Geovane Jesus 1 0
Jose Mulato 1 0
Nolan Norris 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 6 0
Клих Матеуш 5 0
Каноуз Расселл 5 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 4 0
Найяр Энди 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Палссон Виктор 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Асад Ямиль 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Даллас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
5
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

5
16
Даллас
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
5
45%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
4
50%
6
33%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

25
29
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
12%
3
10%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
9
36%
11
38%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
5
25%
5
18%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1
Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Результаты матчей

Даллас
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Даллас
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
5
6
14
1.5
8
13
1
19
2.5
5
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 9 5 5 28 - 21 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 0:1 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 19 3 7 9 18 - 31 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 21 10 5 6 42 - 29 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 22 8 5 9 30 - 28 29
9.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 22 3 10 9 18 - 31 19
15.
Интер Майами
 Заявка 20 5 2 13 20 - 31 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 0:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
3.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    О'Брайен Льюис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Даллас
    Ничья
    Ди Си Юнайтед
    4.80
    9.50
    4.80
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