Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
28' Желтая карточкаКаноуз Расселл
45' Желтая карточкаО'Брайен Льюис
0:1
73' ГолФунтас Таксиархис
Ход матча
28'
45'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
24
Amet
Korca
29
Джункуа
Сэм
20
Alan
Velasco
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
22
Асад
Ямиль
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
24 Amet KorcaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Jose Mulato
-
23 Collin Smith
-
-
32 Nolan Norris
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Клих МатеушНападающий
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Даллас
Ди Си Юнайтед
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
45
85
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.48
|Обриан Ядер
|2
|0.1
|Берджесс Нкоси
|2
|0.1
|Alan Velasco
|2
|0.1
|Bernard Kamungo
|2
|0.1
|Фарфан Марко
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.05
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.36
|Фунтас Таксиархис
|5 (1)
|0.23
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.14
|Пинс Донован
|3
|0.14
|Клих Матеуш
|2
|0.09
|Дуркин Кристофер
|2
|0.09
|Дахоме Кристиан
|2
|0.09
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|О'Брайен Льюис
|1
|0.05
|Уильямс Дэррик
|1
|0.05
|Бирнбом Стив
|1
|0.05
|Грин Джейкоб
|1
|0.05
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Факундо Киньон
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|_Geovane Jesus
|1
|0
|Jose Mulato
|1
|0
|Nolan Norris
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Клих Матеуш
|5
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
5
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
5
16
Даллас
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
5
45%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
4
50%
6
33%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
25
29
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
12%
3
10%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
9
36%
11
38%
76-90
Пропущено
20
28
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
5
25%
5
18%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
4
20%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1
Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Результаты матчей
Даллас
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Даллас
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
55
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
165
614
813
119
516
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 31
|16
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|42 - 29
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|39 - 35
|32
|8.
|1:0 Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 28
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|18 - 31
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|20 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6