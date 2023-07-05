Тур: 3. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0'
0:1
4' ГолBrayan Gil
1:1
26' ГолЭскобар Фидель
36' Желтая карточкаМартинес Кристиан
48' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
Ход матча
4'
0:1
26'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
11
Диас
Исмаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фахардо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ромеро ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
11 Cristian Gil
-
-
-
10 Mayer Gil
-
-
-
19 Рейес Кевин
-
Главный тренер: Hugo Perez
История личных встреч
Панама
Сальвадор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фахардо Хосе
|2
|0.67
|Мурильо Микаэль
|1
|0.33
|Эскобар Фидель
|1
|0.33
|Барсенас Эдгар
|1
|0.33
Сальвадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Gil
|1
|0.33
|Тамакас Брайан
|1 (1)
|0.33
Карточки
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Мартинес Кристиан VIII
|1
|0
Сальвадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орельяна Нарсисо
|1
|0
Результаты матчей
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сальвадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сальвадор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2
Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1 Панама - Гондурас 1:1
Сальвадор
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0
США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Гондурас 0:1 Никарагуа - Сальвадор 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Сальвадор - США 1:1 Гренада - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Гренада 3:1 Сальвадор - Гватемала 0:4 Мексика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Ямайка - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Канада 0:2 Гондурас - Сальвадор 0:2 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Чили 0:1 Сальвадор - Эквадор 1:1
Результаты матчей
Панама
Сальвадор
Точный счет
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Панама
Сальвадор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|4:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|1:4
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панама 1:1 Сальвадор
Исход игры
Панама
87.4% (97)
Ничья
6.3% (7)
Сальвадор
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
44.86% (48)
Нет
55.14% (59)
Популярный счёт
2:1 Панама
32.4% (36)
1:0 Панама
27.9% (31)
2:0 Панама
23.4% (26)
1:2 Сальвадор
5.4% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
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