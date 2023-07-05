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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Панама
FIFA #57
1:1
Второй тайм: 64'
Сальвадор
FIFA #76
0'
0:1
4' Гол
Brayan Gil
1:1
26' Гол
Эскобар Фидель
36' Желтая карточка
Мартинес Кристиан
48' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто

Ход матча

4'
0:1
Brayan Gil
26'
Эскобар Фидель
1:1
36'
Мартинес Кристиан
 
46'
 
Cristian Martinez VII
Joshua Perez
46'
Карраскилья Адальберто
Мартинес Кристиан
 
46'
Андраде Андреас
Каммингс Харольд
 
48'
Карраскилья Адальберто
 
Прогнозы 111
Панама 87.4% (97)
X 6.3% (7)
Сальвадор 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панама
Ничья
Сальвадор
2.45
3.45
5.60
Все Коэффициенты
22
Москера
Орландо
4
Эскобар
Фидель
3
Каммингс
Харольд
5
Миллер
Родерик
2
Блэкмэн
Сезар
10
Барсенас
Эдгар
7
Вельч
Ховани
6
Мартинес
Кристиан
VIII
11
Диас
Исмаэль
13
Гондола
Фредди
18
Уотерман
Сесилио
1
Гонсалес
Марио
21
Тамакас
Брайан
2
Кабальчета
Эрик
3
Домингес
Роберто
15
Рольдан
Александер
17
Энрикес
Хайро
8
Ландаверде
Брайан
6
Орельяна
Нарсисо
13
Leonardo
Menjivar
7
Joshua
Perez
9
Brayan
Gil
Панама
3-4-2-1
Сальвадор
4-4-1-1

История личных встреч

Панама
Сальвадор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧСА
2:1
ОМЧСА
1:0
ЦК
1:0
ТМС
1:0
ММ
1:3
К
1:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фахардо Хосе 2 0.67
Мурильо Микаэль 1 0.33
Эскобар Фидель 1 0.33
Барсенас Эдгар 1 0.33
Сальвадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Gil 1 0.33
Тамакас Брайан 1 (1) 0.33

Карточки

Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Мартинес Кристиан VIII 1 0
Сальвадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орельяна Нарсисо 1 0

Результаты матчей

Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сальвадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сальвадор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2
Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1 Панама - Гондурас 1:1
Сальвадор
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Мартиника 1:2 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Япония - Сальвадор 6:0
США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Гондурас 0:1 Никарагуа - Сальвадор 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Сальвадор - США 1:1 Гренада - Сальвадор 2:2 Сальвадор - Гренада 3:1 Сальвадор - Гватемала 0:4 Мексика - Сальвадор 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Ямайка - Сальвадор 1:1 Сальвадор - Канада 0:2 Гондурас - Сальвадор 0:2 США - Сальвадор 1:0 Сальвадор - Чили 0:1 Сальвадор - Эквадор 1:1

Результаты матчей

Панама
Сальвадор

Точный счет

1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панама
Сальвадор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панама
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Коста-Рика
 4:1 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Мартиника
 1:4 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Сальвадор
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
США Васкес Брэндон 2
Мартиника Бюрнер Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Мартинес Кристиан VIII получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Диас Исмаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Эскобар Фидель бьет в цель!
  • 4'
    Mario Gonzalez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Brayan Gil бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.4% пользователей.
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Прогнозы 111
Панама 87.4% (97)
X 6.3% (7)
Сальвадор 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панама
Ничья
Сальвадор
2.45
3.45
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панама 1:1 Сальвадор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Панама 1:1 Сальвадор

Исход игры
Панама
87.4% (97)
Ничья
6.3% (7)
Сальвадор
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
44.86% (48)
Нет
55.14% (59)
Популярный счёт
2:1 Панама
32.4% (36)
1:0 Панама
27.9% (31)
2:0 Панама
23.4% (26)
1:2 Сальвадор
5.4% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
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