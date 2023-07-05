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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
 
Прерван
Портленд Тимберс
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Портленд Тимберс
2.21
4.10
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
5
Махсо
Андреас
6
Абубакар
Лалас
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
4
Уилсон
Дэнни
20
Ронен
Коннор
12
Барриос
Майкл
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
57
Гриффит
Виктор
99
Nathan
Fogaca
44
Лориа
Марвин
7
Боли
Франк
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

М
3:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.79
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.71
0.96

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.1
Абубакар Лалас 2 0.1
Бассетт Коул 2 0.1
Кабрал Кевин 2 0.1
Ронен Коннор 1 (1) 0.05
Рубио Диего 1 0.05
Уилсон Дэнни 1 0.05
Николсон Сэм 1 0.05
Льюис Джонатан 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боли Франк 6 0.29
Феррейра Эвандер 5 (1) 0.24
Москера Хуан 2 0.1
Асприлья Дайрон 2 0.1
Чара Йимми 1 0.05
Nathan Fogaca 1 0.05
Паредес Кристиан 1 0.05
Браво Клаудио III 1 0.05
Жупарич Дарио 1 0.05
Незгода Ярослав 1 0.05
Макгро Зак 1 0.05
Tega Ikoba 1 0.05
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 7 0
Абубакар Лалас 5 1
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Присо-Мбонге Ральф 5 0
Бомбито Мойс 2 1
Гальван Бриан 0 2
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Бассетт Коул 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Розенберри Киган 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Чара Диего 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Santiago Moreno 3 0
Боли Франк 2 0
Асприлья Дайрон 2 0
Лориа Марвин 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Портленд Тимберс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
9
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Портленд Тимберс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

7
13
Колорадо Рэпидс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (12)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
7
35%
3
33%
76-90

Забито

14
26
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
2
14%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
5
36%
7
27%
76-90

Пропущено

29
28
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
8
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
15
6
4
16
1.5
5
16
1
19
2.5
2
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 21 10 5 6 42 - 29 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 8 5 9 30 - 28 29
9.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 22 3 10 9 18 - 31 19
15.
Интер Майами
 Заявка 20 5 2 13 20 - 31 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
3.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Портленд Тимберс
2.21
4.10
4.80
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