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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
19' Желтая карточка
Тильман Тимоти
1:0
26' Гол
Бойд Тайлер
34' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
54' Желтая карточка
Коста Дуглас
1:1
57' Гол
Санчес Илье
70' Желтая карточка
Мальдонадо Дениль
72' Желтая карточка
Julian Aude
2:1
73' Гол
Пуч Рикард
82' Желтая карточка
Дуэньяс Эрик
90'+7
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
18
Леердам
Келвин
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
31
Preston
Judd
10
Коста
Дуглас
77
Маккарти
Джон
14
Кьеллини
Джорджо
2
Мальдонадо
Дениль
6
Санчес
Илье
18
Дуэньяс
Эрик
23
Акоста
Келлин
11
Тильман
Тимоти
24
Холлингсхед
Райан
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ОК
0:2
М
2:3
М
3:2
М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

2.33
2.1

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

2.7
1.44

Среднее время на гол

33
62

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

2.53
1.79

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

35
50

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 3 0.15
Preston Judd 3 0.15
Пуч Рикард 2 0.1
Йовелич Деян 2 0.1
Касерес Мартин 2 0.1
Леердам Келвин 1 0.05
Чичарито 1 0.05
Дельгадо Марко 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Бругман Гастон 1 (1) 0.05
Эдвардс Рахим 1 0.05
Нил Джален 1 0.05
Daniel Aguirre 1 0.05
Коста Дуглас 0 0
Calegari 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 11 (1) 0.55
Вела Карлос 6 (3) 0.3
Опоку Квадво 2 0.1
Богуш Матеуш 2 (1) 0.1
Тильман Тимоти 2 0.1
Бюк Стипе 2 0.1
Санчес Илье 1 0.05
Кьеллини Джорджо 1 0.05
Холлингсхед Райан 1 0.05
Мальдонадо Дениль 1 0.05
Сифуэнтес Хосе 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Эдвардс Рахим 5 0
Julian Aude 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Бругман Гастон 3 0
Нил Джален 3 0
Коста Дуглас 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Йовелич Деян 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Preston Judd 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Мальдонадо Дениль 4 0
Санчес Илье 3 0
Тильман Тимоти 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лос-Анджелес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
3
Лос-Анджелес Гэлакси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

6
16
Лос-Анджелес Гэлакси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
43%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
3
17%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
7
39%
3
33%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
6
21%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
6
30%
5
17%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

32
23
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
5
22%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
11
34%
5
22%
61-75
5
16%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
14
6
7
13
1.5
9
11
1
19
2.5
5
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 21 10 5 6 42 - 29 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 8 5 9 30 - 28 29
9.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 5 9 7 22 - 26 24
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 22 3 10 9 18 - 31 19
15.
Интер Майами
 Заявка 20 5 2 13 20 - 31 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
3.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Акоста Келлин уходит с поля. Хосе Сифуэнтес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Пуч Рикард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Тильман Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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