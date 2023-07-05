Тур: 1. Стадион: Роуз боул.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаТильман Тимоти
1:0
26' ГолБойд Тайлер
34' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
54' Желтая карточкаКоста Дуглас
1:1
57' ГолСанчес Илье
70' Желтая карточкаМальдонадо Дениль
72' Желтая карточкаJulian Aude
2:1
73' ГолПуч Рикард
82' Желтая карточкаДуэньяс Эрик
90'+7
Ход матча
19'
26'
1:0
34'
54'
57'
1:1
72'
73'
2:1
82'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
11
Бойд
Тайлер
31
Preston
Judd
10
Коста
Дуглас
18
Дуэньяс
Эрик
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
-
31 Preston JuddНападающий
-
10 Коста ДугласНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
2.33
2.1
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
2.7
1.44
Среднее время на гол
33
62
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
2.53
1.79
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
35
50
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|3
|0.15
|Preston Judd
|3
|0.15
|Пуч Рикард
|2
|0.1
|Йовелич Деян
|2
|0.1
|Касерес Мартин
|2
|0.1
|Леердам Келвин
|1
|0.05
|Чичарито
|1
|0.05
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.05
|Эдвардс Рахим
|1
|0.05
|Нил Джален
|1
|0.05
|Daniel Aguirre
|1
|0.05
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|11 (1)
|0.55
|Вела Карлос
|6 (3)
|0.3
|Опоку Квадво
|2
|0.1
|Богуш Матеуш
|2 (1)
|0.1
|Тильман Тимоти
|2
|0.1
|Бюк Стипе
|2
|0.1
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.05
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.05
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Julian Aude
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Коста Дуглас
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Мальдонадо Дениль
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лос-Анджелес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
3
Лос-Анджелес Гэлакси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
6
16
Лос-Анджелес Гэлакси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
43%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
3
17%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
7
39%
3
33%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
6
21%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
5
25%
4
14%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
6
30%
5
17%
61-75
4
20%
6
21%
76-90
Пропущено
32
23
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
5
22%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
11
34%
5
22%
61-75
5
16%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
64
29
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
146
713
911
119
515
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|42 - 29
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|39 - 35
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 28
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|18 - 31
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|20 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6