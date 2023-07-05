Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Годой МатиасНападающий
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
18 Juan Guasone
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Среднее время на гол
54
115
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Среднее время на гол
57
101
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.61
0.83
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
108
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|8 (1)
|0.36
|Victor Malcorra
|4 (2)
|0.18
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.18
|Кампас Хаминтон
|3
|0.14
|Jhonatan Candia
|2
|0.09
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.09
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.09
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Francis Mac Allister
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Инфантино Джино
|1
|0.05
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.27
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0.18
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.14
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.09
|Годой Матиас
|2
|0.09
|Gaston Benedetti
|2
|0.09
|Лолло Лусиано
|2
|0.09
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Соса Хосе
|1
|0.05
|Zaid Abner Romero
|1
|0.05
|Каррильо Гидо
|1
|0.05
|Mauro Menzdez
|1
|0.05
|Eros Mancuso
|1
|0.05
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|10
|1
|Damian Alberto Martinez
|7
|1
|Facundo Mallo
|8
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Gaston Benedetti
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
3
Росарио Сентраль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Эстудиантес Ла Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
6
17
Росарио Сентраль
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
3
14%
3
30%
1-15
7
32%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
3
30%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
1
13%
6
33%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Пропущено
17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
18%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
30
28
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
6
20%
5
18%
1-15
8
27%
4
14%
16-30
1
3%
5
18%
31-45
6
20%
7
25%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
5
17%
6
21%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
20%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
6
33%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
7
28%
4
22%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
48
38
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
913
616
319
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|0:0
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|0:0
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|9
|4
|9
|25 - 22
|31
|12.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|20.
|0:1
|23
|6
|7
|10
|20 - 26
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|16 - 29
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|26.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|2.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|3.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|12.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|25.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7