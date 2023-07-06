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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Росарио Сентраль
0:0
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
44' Желтая карточка
Zaid Abner Romero
0:0
56' Не забитый пенальти
Victor Malcorra
90' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
90' Желтая карточка
Eros Mancuso
90'+6
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
5
Francis
Mac
Allister
45
Kevin
Ortiz
39
Fabricio
Oviedo
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
14
Eros
Mancuso
3
Мас
Эмануэль
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
16
Mauro
Menzdez
9
Каррильо
Гидо
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
П
3:2
КА
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
3:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Среднее время на гол

54
115

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Среднее время на гол

57
101

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.61
0.83

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
108

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 8 (1) 0.35
Victor Malcorra 4 (2) 0.17
Laurtaro Giaccone 4 0.17
Кампас Хаминтон 3 0.13
Jhonatan Candia 2 0.09
Damian Alberto Martinez 2 0.09
Carlos Quintana 2 (1) 0.09
Alan Rodriguez2 1 0.04
Francis Mac Allister 1 0.04
Комар Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Инфантино Джино 1 0.04
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.26
Аскасибар Сантьяго 4 0.17
Рольхейсер Бенхамин 3 0.13
Jorge Rodriguez I 2 0.09
Годой Матиас 2 0.09
Gaston Benedetti 2 0.09
Лолло Лусиано 2 0.09
Leonardo Godoy 1 0.04
Соса Хосе 1 0.04
Zaid Abner Romero 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Mauro Menzdez 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Axel Atum 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 10 1
Damian Alberto Martinez 7 1
Facundo Mallo 8 0
Francis Mac Allister 5 0
Carlos Quintana 4 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 6 0
Сукуи Фернандо 5 0
Santiago Nunez 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Gaston Benedetti 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Годой Матиас 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Zaid Abner Romero 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0
Eros Mancuso 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
3
Росарио Сентраль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Эстудиантес Ла Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

6
17
Росарио Сентраль
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
3
14%
3
30%
1-15
7
32%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
1
13%
6
33%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
3
17%
76-90

Пропущено

17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
18%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

30
28
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
6
20%
5
18%
1-15
8
27%
4
14%
16-30
1
3%
5
18%
31-45
6
20%
7
25%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
5
17%
6
21%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
20%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
6
33%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
7
28%
4
22%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
6
9
14
1.5
6
17
3
20
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 23 16 3 4 40 - 15 51
2.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
3.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
20.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
21.
Колон
 0:0 23 4 13 6 19 - 25 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
23.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
24.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
25.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
26.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 11 9 1 1 19 - 5 28
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 0:0 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Колон
 0:0 11 1 7 3 6 - 9 10
17.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Весь список
  • 59'
    Mauro Mendez уходит с поля. Рольхейсер Бенхамин выходит вместо него
  • Описание гола
    56'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Виктор Малькорра пробил пенальти, но не смог забить!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Zaid Abner Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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