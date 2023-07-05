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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Тигре
0:1
Второй тайм: 55'
Банфилд
0'
1' Желтая карточка
Aaron Quiroz
15' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
16' Желтая карточка
Алеман Брайн
0:1
30' Гол
Juan Bisanz

Ход матча

1'
 
Aaron Quiroz
15'
Brian Abel Luciatti
 
16'
 
Алеман Брайн
30'
0:1
Juan Bisanz
(Nicolas Sosa)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Банфилд
8.40
3.50
3.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
15
Agustin
Cardozo
5
Sebastian
Prediger
II
18
Blas
Armoa
28
Молинас
Аарон
26
Ezequiel
Forclaz
32
Ретеги
Матео
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
4
Matias
Romero1
23
Nicolas
Sosa
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Тигре
4-2-3-1
Банфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Тигре
Банфилд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:1
С
4:4
С
1:2
П
0:1
П
3:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
3:3

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Среднее время на гол

90
62

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.2
1.47

Тотал матчей

2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
61

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.43
Колидио Факундо 2 (1) 0.09
Brian Abel Luciatti 2 0.09
Blas Armoa 2 0.09
Кастро Алексис 1 0.04
Молинас Аарон 1 0.04
Brian Leizza 1 0.04
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Martin Ortega 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (1) 0.22
Juan Bisanz 4 (2) 0.17
Алеман Брайн 1 (1) 0.04
Чавес Андрес 1 0.04
Sebastian Sosa II 1 0.04
Aaron Quiroz 1 0.04
Emanuel Olivera 0 0
Nicolas Sosa 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 4 1
Ретеги Матео 5 0
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Инсуа Эмануэль 5 1
Алеман Брайн 6 0
Emanuel Olivera 5 0
Ремеди Эрик 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Alejandro Maciel 3 0
Aaron Quiroz 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Mateo Perez 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Банфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
4
Тигре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Банфилд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

8
5
Тигре
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
64% (14)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Банфилд
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
6
50%
6
29%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
4
29%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
7
37%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

26
32
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
6
23%
6
19%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
8
31%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0
Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0

Результаты матчей

Тигре
Банфилд

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тигре
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
6
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
5
3
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
11
11
7
15
1.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 23 10 8 5 27 - 19 38
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 0:0 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
20.
Тигре
 0:1 23 6 7 10 20 - 26 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Банфилд
 1:0 23 6 6 11 16 - 29 24
25.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
26.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 0:0 12 8 4 0 22 - 8 28
2.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
3.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 1:0 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 0:1 11 4 3 4 11 - 12 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 11 4 4 3 9 - 9 16
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Тигре
 0:1 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 1:0 11 2 2 7 9 - 18 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
25.
Росарио Сентраль
 0:0 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Nicolas Sosa сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Juan Bisanz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Алеман Брайн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Brian Abel Luciatti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Aaron Quiroz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Банфилд
8.40
3.50
3.02
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