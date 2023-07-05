Тур: 23.
0'
1' Желтая карточкаAaron Quiroz
15' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
16' Желтая карточкаАлеман Брайн
0:1
30' ГолJuan Bisanz
Ход матча
1'
16'
30'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.20 Победа «Тигре»
-
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
24 Martin Garay
-
-
Главный тренер: Juan Sara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
27 Pedro Souto
-
37 Mateo Perez
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Тигре
Банфилд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Среднее время на гол
90
62
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.2
1.47
Тотал матчей
2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
61
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.43
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.09
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.09
|Blas Armoa
|2
|0.09
|Кастро Алексис
|1
|0.04
|Молинас Аарон
|1
|0.04
|Brian Leizza
|1
|0.04
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.22
|Juan Bisanz
|4 (2)
|0.17
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.04
|Чавес Андрес
|1
|0.04
|Sebastian Sosa II
|1
|0.04
|Aaron Quiroz
|1
|0.04
|Emanuel Olivera
|0
|0
|Nicolas Sosa
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|4
|1
|Ретеги Матео
|5
|0
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Инсуа Эмануэль
|5
|1
|Алеман Брайн
|6
|0
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Alejandro Maciel
|3
|0
|Aaron Quiroz
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Mateo Perez
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Банфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
4
Тигре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Банфилд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
8
5
Тигре
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
64% (14)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Банфилд
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
13
9
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
6
50%
6
29%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
4
29%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
7
37%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
6
23%
6
19%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
8
31%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0
Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0
Результаты матчей
Тигре
Банфилд
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тигре
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
66
46
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
55
39
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1111
715
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|0:0
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|0:0
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|9
|4
|9
|25 - 22
|31
|12.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|20.
|0:1
|23
|6
|7
|10
|20 - 26
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|16 - 29
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|26.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|2.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|3.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|12.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|25.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7