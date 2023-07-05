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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Годой Крус
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
17' Гол
Salomon Rodriguez
20' Желтая карточка
Nicolas Castro1
20' Желтая карточка
Hernan Lopez
43' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
45' Желтая карточка
Ignacio Vazquez
1:1
53' Гол
Sasha Marcich
64' Желтая карточка
Franco Diaz
2:1
85' Гол
Enzo Larrosa
87' Желтая карточка
Enzo Larrosa
90' Желтая карточка
Alexis Sabella
90'+5
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
30
Juan
Andrada
32
Gonzalo
Abrego
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
11
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
3
Juan
Infante
77
Ronaldo
Martinez
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
18
Sasha
Marcich
10
Vicente
Taborda
9
Mauro
Quiroga
Годой Крус
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-4-1-1

История личных встреч

Годой Крус
Атлетико Платенсе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:2
ЛП
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 6 0.26
Salomon Rodriguez 4 0.17
Конечни Томас 4 0.17
Gonzalo Abrego 3 0.13
Родригес Диего II 3 (3) 0.13
Hernan Lopez 2 0.09
Enzo Larrosa 2 0.09
Nicolas Fernandez3 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Silvio Ulariaga 1 0.04
Julian Eseiza 1 0.04
Pier Barrios 0 0
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.26
Nicolas Castro1 4 0.17
Ronaldo Martinez 3 0.13
Vicente Taborda 2 (1) 0.09
Franco Baldassarra 2 0.09
Sasha Marcich 2 0.09
Mauro Quiroga 1 (1) 0.04
Gaston Suso 1 0.04
Nicolas Morgantini 1 0.04
Gonzalo Valdivia 1 0.04
Maximiliano Zalazar 1 0.04
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Ignacio Schor 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Hernan Lopez 6 0
Nicolas Fernandez3 6 0
Bruno Sosa 5 0
Lucas Arce 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Thomas Galdames 2 1
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Braian Salvareschi 3 0
Enzo Larrosa 1 1
Cristian Nunez 2 0
Конечни Томас 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Matias Ramirez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Nicolas Castro1 7 0
Ronaldo Martinez 6 0
Franco Diaz 6 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 4 0
Vicente Taborda 4 0
Ignacio Vazquez 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Alexis Sabella 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Атлетико Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Атлетико Платенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

7
11
Годой Крус
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
10%
2
20%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Пропущено

10
16
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
30%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
5
56%
3
21%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
4
36%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
36%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Забито

29
24
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
7%
4
17%
1-15
6
21%
6
25%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
10
34%
4
17%
76-90

Пропущено

26
27
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
5
19%
7
26%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
4
15%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1

Результаты матчей

Годой Крус
Атлетико Платенсе

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
3
9
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
17
6
9
14
1.5
6
17
4
19
2.5
1
22
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 22 16 2 4 40 - 15 50
2.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
3.
Сан-Лоренсо
 22 11 8 3 21 - 8 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 23 10 8 5 27 - 19 38
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 0:0 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 22 8 6 8 30 - 30 30
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
20.
Тигре
 0:1 23 6 7 10 20 - 26 25
21.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
22.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
23.
Колон
 22 4 12 6 19 - 25 24
24.
Банфилд
 1:0 23 6 6 11 16 - 29 24
25.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
26.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 0:0 12 8 4 0 22 - 8 28
2.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
3.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
15.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
16.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 1:0 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 0:1 11 4 3 4 11 - 12 15
24.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 11 4 4 3 9 - 9 16
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Тигре
 0:1 12 2 4 6 9 - 14 10
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 1:0 11 2 2 7 9 - 18 8
22.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
23.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
25.
Росарио Сентраль
 0:0 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Алексис Сабелья получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Саша Маркич уходит с поля. Надир Зейнеддин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    87'
    Enzo Larrosa получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Конечни Томас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Enzo Larrosa бьет в цель!
  • 80'
    Гонсало Абрего уходит с поля. Кристиан Нуньес выходит вместо него
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    • 53'
      Мауро Кирога сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Саша Маркич бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Ignacio Vazquez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Эрнан Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Пьер Барриос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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