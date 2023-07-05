Тур: 23.
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолSalomon Rodriguez
20' Желтая карточкаNicolas Castro1
20' Желтая карточкаHernan Lopez
43' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
45' Желтая карточкаIgnacio Vazquez
1:1
53' ГолSasha Marcich
64' Желтая карточкаFranco Diaz
2:1
85' ГолEnzo Larrosa
87' Желтая карточкаEnzo Larrosa
90' Желтая карточкаAlexis Sabella
90'+5
Ход матча
17'
20'
20'
45'
53'
1:1
64'
85'
2:1
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Годой Крус
Атлетико Платенсе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|6
|0.26
|Salomon Rodriguez
|4
|0.17
|Конечни Томас
|4
|0.17
|Gonzalo Abrego
|3
|0.13
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.13
|Hernan Lopez
|2
|0.09
|Enzo Larrosa
|2
|0.09
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Silvio Ulariaga
|1
|0.04
|Julian Eseiza
|1
|0.04
|Pier Barrios
|0
|0
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.26
|Nicolas Castro1
|4
|0.17
|Ronaldo Martinez
|3
|0.13
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.09
|Franco Baldassarra
|2
|0.09
|Sasha Marcich
|2
|0.09
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.04
|Gaston Suso
|1
|0.04
|Nicolas Morgantini
|1
|0.04
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.04
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.04
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|7
|0
|Hernan Lopez
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|6
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Thomas Galdames
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Braian Salvareschi
|3
|0
|Enzo Larrosa
|1
|1
|Cristian Nunez
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Matias Ramirez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Nicolas Castro1
|7
|0
|Ronaldo Martinez
|6
|0
|Franco Diaz
|6
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|4
|0
|Vicente Taborda
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Alexis Sabella
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Атлетико Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Атлетико Платенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
7
11
Годой Крус
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
20
10
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
10%
2
20%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Пропущено
10
16
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
30%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
5
56%
3
21%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
4
36%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
36%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Забито
29
24
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
7%
4
17%
1-15
6
21%
6
25%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
10
34%
4
17%
76-90
Пропущено
26
27
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
5
19%
7
26%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
4
15%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1
Результаты матчей
Годой Крус
Атлетико Платенсе
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
74
39
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
210
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
176
914
617
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|3.
|22
|11
|8
|3
|21 - 8
|41
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|0:0
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|0:0
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|9
|4
|9
|25 - 22
|31
|12.
|22
|8
|6
|8
|30 - 30
|30
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|20.
|0:1
|23
|6
|7
|10
|20 - 26
|25
|21.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|22.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|23.
|22
|4
|12
|6
|19 - 25
|24
|24.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|16 - 29
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|26.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|2.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|3.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|12.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|15.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|16.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|24.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|10
|1
|6
|3
|6 - 9
|9
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|25.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7