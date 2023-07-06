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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 23.
Расинг Авельянеда
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
9' Желтая карточка
Герреро Паоло
1:0
21' Гол
Ауче Габриэль
31' Желтая карточка
Jalil Elias
35' Желтая карточка
Cristian Nahuel Barrios
39' Красная карточка
Ауче Габриэль
45' Желтая карточка
Рафа II
46' Желтая карточка
62' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
64' Вторая желтая карточка
Рафа II
73' Желтая карточка
Мура Факундо
81' Желтая карточка
Ivan Leguizamon
1:1
82' Гол
Барейро Адам
87' Желтая карточка
Agustin Martegani
90' Желтая карточка
Морено Анибал
90'+7
21
Ариас
Габриэль
6
Авилес
Томас
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
35
Santiago
Quiros
23
Nicolas
Oroz
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
Расинг Авельянеда
3-4-3
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
П
2:1
П
2:1
КА
2:1
П
2:0
П
1:0
П
0:3
П
1:4
П
4:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:1
TPDV
0:1
ПА
2:1
ПАК
0:1
TPDV
1:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.75
0.93

Среднее время на гол

120
96

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.15
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауче Габриэль 6 0.26
Matias Rojas II 6 (2) 0.26
Ромеро Максимильяно 4 0.17
Gonzalo Piovi 3 (1) 0.13
Мура Факундо 2 0.09
Морено Анибал 2 0.09
Nicolas Oroz 2 0.09
Моралес Максимильяно 1 0.04
Пильюд Иван 1 0.04
Nicolas Reniero 1 0.04
Gabriel Rojas1 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Jonathan David Gomez 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Catriel Cabellos 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.22
Барейро Адам 5 (2) 0.22
Jalil Elias 2 0.09
Cristian Nahuel Barrios 2 0.09
Ivan Leguizamon 2 0.09
Malcom Braida 1 0.04
Federico Gattoni 1 0.04
Бланди Николас 1 0.04
Рафа II 1 0.04
Gaston Hernandez 1 0.04
Марони Гонсало 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 4 1
Juan Ignacio Nardoni 3 1
Герреро Паоло 4 0
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Gonzalo Piovi 4 0
Морено Анибал 4 0
Мура Факундо 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Matias Rojas II 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Nicolas Oroz 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Авилес Томас 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Catriel Cabellos 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 7 0
Рафа II 5 1
Cristian Nahuel Barrios 5 1
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Баталья Аугусто 4 0
Jalil Elias 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Кампи Гастон 2 0
Agustin Martegani 2 0
Ivan Leguizamon 2 0
Марони Гонсало 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Ruben Dario Insua 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
4
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

13
11
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сан-Лоренсо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
70% (16)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
13%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
7
78%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

16
1
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 1
5
31%
1
100%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

31
21
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
3
10%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
5
16%
8
38%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
7
33%
76-90

Пропущено

31
10
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 1
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 9
6
19%
2
20%
1-15
5
16%
7
70%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
6 раз 50%
0:0
4 раза 33%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 35%
0:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
9
14
1.5
4
19
3
20
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 23 16 3 4 40 - 15 51
2.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
3.
Тальерес Кордоба
 22 12 5 5 37 - 20 41
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Эстудиантес Ла Плата
 23 10 8 5 27 - 19 38
6.
Дефенса и Хустисия
 22 10 6 6 27 - 16 36
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 22 10 4 8 20 - 19 34
10.
Архентинос Хуниорс
 22 9 5 8 26 - 19 32
11.
Бока Хуниорс
 22 9 4 9 25 - 22 31
12.
Расинг Авельянеда
 23 8 7 8 31 - 31 31
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 7 9 6 20 - 19 30
14.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
15.
Сармьенто
 22 7 7 8 22 - 20 28
16.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 6 9 19 - 29 27
17.
Барракас Сентраль
 22 6 9 7 22 - 28 27
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 8 8 17 - 22 26
19.
Институто Кордоба
 22 6 7 9 18 - 29 25
20.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
21.
Колон
 0:0 23 4 13 6 19 - 25 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 22 5 9 8 21 - 26 24
23.
Атлетико Тукуман
 22 5 9 8 19 - 27 24
24.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
25.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
26.
Унион Санта-Фе
 22 5 8 9 17 - 25 23
27.
Уракан
 22 4 7 11 16 - 26 19
28.
Арсенал Саранди
 22 5 2 15 15 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 11 9 1 1 19 - 5 28
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
8.
Эстудиантес Ла Плата
 12 6 4 2 18 - 10 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
11.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
12.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
13.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
14.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
19.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
20.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
21.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
22.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
23.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
24.
Колон
 0:0 12 3 6 3 13 - 16 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
26.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
27.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
4.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
9.
Расинг Авельянеда
 11 3 3 5 15 - 16 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
14.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
15.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
16.
Колон
 0:0 11 1 7 3 6 - 9 10
17.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      15'
      Герреро Паоло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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