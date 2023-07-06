Тур: 23.
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаГерреро Паоло
1:0
21' ГолАуче Габриэль
31' Желтая карточкаJalil Elias
35' Желтая карточкаCristian Nahuel Barrios
39' Красная карточкаАуче Габриэль
45' Желтая карточкаРафа II
62' Желтая карточкаGonzalo Piovi
64' Вторая желтая карточкаРафа II
73' Желтая карточкаМура Факундо
81' Желтая карточкаIvan Leguizamon
1:1
82' ГолБарейро Адам
87' Желтая карточкаAgustin Martegani
90' Желтая карточкаМорено Анибал
90'+7
Ход матча
21'
31'
39'
45'
46'
62'
64'
73'
81'
82'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Nicolas
Oroz
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tomas Perez
-
-
55 Santino Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
-
49 Diego Perea
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.75
0.93
Среднее время на гол
120
96
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.15
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ауче Габриэль
|6
|0.26
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.26
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.17
|Gonzalo Piovi
|3 (1)
|0.13
|Мура Факундо
|2
|0.09
|Морено Анибал
|2
|0.09
|Nicolas Oroz
|2
|0.09
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Пильюд Иван
|1
|0.04
|Nicolas Reniero
|1
|0.04
|Gabriel Rojas1
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.22
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.22
|Jalil Elias
|2
|0.09
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.09
|Ivan Leguizamon
|2
|0.09
|Malcom Braida
|1
|0.04
|Federico Gattoni
|1
|0.04
|Бланди Николас
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Gaston Hernandez
|1
|0.04
|Марони Гонсало
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|4
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Герреро Паоло
|4
|0
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Nicolas Oroz
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Авилес Томас
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|7
|0
|Рафа II
|5
|1
|Cristian Nahuel Barrios
|5
|1
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Баталья Аугусто
|4
|0
|Jalil Elias
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Agustin Martegani
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
4
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
13
11
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сан-Лоренсо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
70% (16)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
13%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
7
78%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Пропущено
16
1
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 1
5
31%
1
100%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
31
21
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
3
10%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
5
16%
8
38%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
7
33%
76-90
Пропущено
31
10
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 1
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 9
6
19%
2
20%
1-15
5
16%
7
70%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
6 раз 50%
0:0
4 раза 33%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 35%
0:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
158
914
419
320
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|16
|3
|4
|40 - 15
|51
|2.
|23
|11
|9
|3
|22 - 9
|42
|3.
|22
|12
|5
|5
|37 - 20
|41
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|10
|8
|5
|27 - 19
|38
|6.
|22
|10
|6
|6
|27 - 16
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|22
|10
|4
|8
|20 - 19
|34
|10.
|22
|9
|5
|8
|26 - 19
|32
|11.
|22
|9
|4
|9
|25 - 22
|31
|12.
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|20 - 19
|30
|14.
|23
|8
|5
|10
|24 - 27
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|16.
|22
|7
|6
|9
|19 - 29
|27
|17.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|18.
|22
|6
|8
|8
|17 - 22
|26
|19.
|22
|6
|7
|9
|18 - 29
|25
|20.
|23
|6
|7
|10
|21 - 27
|25
|21.
|0:0
|23
|4
|13
|6
|19 - 25
|25
|22.
|22
|5
|9
|8
|21 - 26
|24
|23.
|22
|5
|9
|8
|19 - 27
|24
|24.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|22 - 24
|24
|26.
|22
|5
|8
|9
|17 - 25
|23
|27.
|22
|4
|7
|11
|16 - 26
|19
|28.
|22
|5
|2
|15
|15 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|2.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|3.
|12
|8
|4
|0
|12 - 0
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|8.
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|12.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|13.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|14.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|16.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|9 - 9
|18
|18.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|19.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|20.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|21.
|12
|3
|7
|2
|15 - 10
|16
|22.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|23.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|24.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|25.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|26.
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 10
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|4.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|7 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|16.
|0:0
|11
|1
|7
|3
|6 - 9
|10
|17.
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|18.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|7 - 14
|8
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|11 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7