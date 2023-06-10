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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Байя
1:2
Перерыв
Крузейро
0'
1:0
18' Гол
Да Силва Кайки
19' Желтая карточка
Да Силва Кайки
27' Желтая карточка
Rezende2
1:1
30' Гол
Насименто Бруно III
1:2
45' Гол
Уэсли Лопес
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
40
Сисиньо
Неусиано
66
Ryan
Santos
16
Thaciano
5
Rezende2
8
Соуза
Коули
9
Стум
Эвералдо
37
Да
Силва
Кайки
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
7
Витал
Матеус
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
Байя
3-4-1-2
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Байя
Крузейро

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Среднее время на гол

150
150

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

0.9
0.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
300

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.2
Gabriel Teixeira 2 0.2
Thaciano 1 0.1
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.1
Ademir Santos 1 0.1
Vitor Jacare 1 0.1
Да Силва Кайки 1 0.1
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.3
Gilberto IV 3 0.3
Уэсли Лопес 3 0.3
Хавьер Марлон 2 0.2
Рамиро 1 0.1
Дурадо Энрике 1 0.1
Маркес Лукас 1 0.1
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Rezende2 2 1
Асеведо Николас 3 0
Vitor Jacare 3 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Ademir Santos 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Ryan Santos 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Да Силва Кайки 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Jussa 3 0
Castan da Silva Luciano 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Нерис 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Neto XI 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Igor Marques 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Wallisson 1 0

Результаты матчей

Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крузейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
2
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
3
Байя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1
Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1
Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1

Результаты матчей

Байя
Крузейро

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Байя
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 1:1 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Крузейро
 2:1 10 5 1 4 14 - 9 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
9.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
10.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
11.
Ред Булл Брагантино
 1:1 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
13.
Куяба
 0:0 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
15.
Коринтианс
 0:0 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Байя
 1:2 10 2 2 6 10 - 16 8
17.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 1:1 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
13.
Атлетико Минейро
 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
15.
Крузейро
 2:1 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 1:2 5 1 1 3 8 - 9 4
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 2:1 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Атлетико Минейро
 1:1 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Куяба
 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
4.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 1:2 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 1:1 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 0:0 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 4 (1)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Уэсли бьет в цель!
  • 30'
    Жилберто сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Насименто Бруно III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Rezende получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Кайки получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Ryan Santos сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Кайки бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Крузейро
7.20
4.10
3.35
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Байя
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