Тур: 10.
0'
1:0
18' ГолДа Силва Кайки
19' Желтая карточкаДа Силва Кайки
27' Желтая карточкаRezende2
1:1
30' ГолНасименто Бруно III
1:2
45' ГолУэсли Лопес
Ход матча
18'
1:0
19'
27'
30'
45'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
66
Ryan
Santos
16
Thaciano
5
Rezende2
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
66 Ryan SantosЗащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
77 Mateus Claus
-
-
10 Daniel XII
-
14 Arthur Sales
-
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 НерисЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Reynaldo2
-
33 Igor Marques
-
-
-
20 _Ian Luccas
-
-
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Байя
Крузейро
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Среднее время на гол
150
150
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
0.9
0.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
300
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|2
|0.2
|Gabriel Teixeira
|2
|0.2
|Thaciano
|1
|0.1
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.1
|Ademir Santos
|1
|0.1
|Vitor Jacare
|1
|0.1
|Да Силва Кайки
|1
|0.1
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.3
|Gilberto IV
|3
|0.3
|Уэсли Лопес
|3
|0.3
|Хавьер Марлон
|2
|0.2
|Рамиро
|1
|0.1
|Дурадо Энрике
|1
|0.1
|Маркес Лукас
|1
|0.1
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|1
|Rezende2
|2
|1
|Асеведо Николас
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Ryan Santos
|2
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Да Силва Кайки
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Castan da Silva Luciano
|2
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Нерис
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Wallisson
|1
|0
Результаты матчей
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крузейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
2
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
1
3
Байя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1
Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1
Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1
Результаты матчей
Байя
Крузейро
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Байя
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|4
|0
|20 - 8
|19
|3.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|2:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|11.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|15.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|1:2
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3