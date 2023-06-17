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Тур: 1.
Бразилия
FIFA #3
3:1
Второй тайм: 56'
Гвинея
FIFA #79
0'
1:0
27' Гол
Жоэлинтон
2:0
30' Гол
Родриго
2:1
36' Гол
Гирасси Серу
3:1
47' Гол
Милитао Эдер

Ход матча

27'
Жоэлинтон
1:0
30'
Родриго
2:0
36'
2:1
Гирасси Серу
47'
Милитао Эдер
3:1
Прогнозы 137
Бразилия 96.4% (132)
X 2.9% (4)
Гвинея 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Гвинея
1.13
9.00
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
3
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
16
Айртон
Лукас
18
Жоэлинтон
5
Каземиро
Карлос
7
Пакета
Лукас
11
Родриго
9
Ришарлисон
10
Винисиус
Жуниор
22
Коне
Ибрагим
2
Конт
Антуан
23
Соу
Саиду
5
Дьякаби
Муктар
3
Силла
Иссиага
6
Диавара
Амаду
10
Мориба
Илайкс
7
Гилавоги
Морган
8
Кейта
Наби
19
Камано
Франсуа
9
Гирасси
Серу
Бразилия
Гвинея

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0
Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Гвинея
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1
Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1 Сенегал - Гвинея 0:0 Гвинея - Малави 1:0 Руанда - Гвинея 0:2 Гвинея - Руанда 0:3 Марокко - Гвинея 3:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1
  • Второй тайм
  • 57'
    На левом фланге оказался мяч у бразильцев, где Ришарлисон простреливал мяч в район вратарской, но до снаряда успел добраться защитник.
  • Желтая карточка
    56'
    В центре поля грубо под соперника подкатился Каземиро, который получил от рефери карточку желтого цвета. Честно говоря, временами после таких моментов я забывают, что наш матч носит товарищеский статус. 
  • 54'
    Удар головой сейчас последовал от Камано, который на подачу Конта откликнулся в чужой штрафной, но кивком головы сфера прилетела в руки голкиперу.
  • 53'
    Сборная Бразилии продолжает владеть мячом. Мне кажется, что способны гвинейцы второй гол в рамку противника забить, ведь оборона "селесао" не выглядит надежной. 
  • 52'
    Даже не сразу я заметил, что в другой форме появилась Бразилия, но как будто что-то было не так. В конце концов, мне удалось определить, что именно оказалось не так.
  • 51'
    В первом тайме сборная Бразилии в товарищеском матче с Гвинеей вышла в черной форме в поддержку Винисиусу. На вторую половину игры южноамериканцы появились в форме традиционной желто-синей расцветки.
  • 49'
    Красивый гол смогли забить бразильцы Здорово "селесао" смогли отправить сферу в сетку. Посмотрим, чем же теперь оппоненту ответят африканцы. 
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИЛИТАО! 3:1!
    Третий мяч быстро забивают бразильцы. Разыграли корнер сейчас номинальные хозяева. Последовала подача на дальнюю штангу, и оттуда головой мяч в ворота переправил Милитао!
  • Угловой
    47'
    Штрафной удар подали футболисты Бразилии. Пошел навес от Родриго, и мяч попал в голову защитнику. В итоге угловой заработали "селесао". 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в этом матче! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Истекло компенсированное к первому тайму время. Прозвучал свисток на перерыв - 2:1. Впереди сборная Бразилии. Отдохнем немного и вернемся на поле!
  • 45'
    Снова справа с мячом игроки сборной Бразилии оказались, подавали они сферу в центр штрафной, но на мяче был первым Соу, который головой выбил снаряд в центр поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты главный арбитр добавляет к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Тихо ведут себя фанаты на стадионе. Много зевак и тех, кто просто пришел посмотреть на игру лучших футболистов Бразилии и Гвинеи. Думаю, многие ждали появления на поле Неймара, но сегодня он присутствует только на трибунах. 
  • Угловой
    42'
    Еще один угловой от сборной Гвинеи последовал. Навес с левого края предполагал, что мяч на дальней штанге головой зацепит Гирасси, но чуть выше адресата сфера пролетела в итоге.
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    • 41'
      Счет на табло позволяет Бразилии держаться в тонусе. Думаю, что слегка привел "селесао" в чувства забитый Гирасси гол. Такое ощущение, что уже расслабились южноамериканцы основательно. 
    • 40'
      Айртона сейчас снесли с ног оппоненты. Снова свисток рефери, и вновь у нас фиксируется нарушение правил, на которое реагирует главный арбитр встречи.
    • 38'
      Неплохо! Хорошую подачу с правого края Мориба выполнил в центр штрафной, откуда попытался удар по воротам оппонента нанести Дьякаби, но пробил он прямо в защитника соперника. 
    • Угловой
      37'
      Угловой после прострела с правого края зарабатывает сборная Гвинеи. Воспитанник "Барселоны" Мориба готовится исполнить подачу в штрафную соперника.
    • 36'
      Гирасси снова с мячом оказался. Дальний удар по рамке соперника произвел футболист, но мяч слетел с ноги и отправился куда-то в сторону трибун.
    • 35'
      Давит теперь уже сборная Гвинеи, которая пытается забить гол-другой в ворота соперника. Мне кажется, что способны африканцы и вовсе сравнять счет до конца первого тайма. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГИРАССИ! 2:1!
      Забивает один гол Гвинея! Силла с левого края в центр, на линию вратарской навесил, и головой Гирасси переправил мяч в сетку, не оставив шансов расстроившемуся Эдерсону!
    • Фол, нарушение
      32'
      Последние 15 минут первого тайма у нас пошли. Ришарлисон в борьбе с Морибой сошелся. Игрок получил удар по ногам. Без карточки желтого цвета дело обошлось.
    • 30'
      Ну и все! Не думаю, что по такой игре что-то светит Гвинее. По сути, Бразилия сейчас может и вовсе расслабиться и прекратить игру и давление на ворота соперника. 
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИГО! 2:0!
      Тут же второй гол Бразилия забивает! Первый гол в 2023 году за свою команду забивает игрок "Реала". Дьякаби в своих лучших традициях допустил обрезку перед воротам Гвинеи. Мяч подхватил Родриго, который справа вошел в штрафную и мощно пробил в ближний угол, практически под перекладину!
    • 28'
      Так, а тут у нас видеоассистенты включаются в игру. Ждем, что решит рефери... А он принимает решение засчитать гол в исполнении "селесао". Так что счет открыт. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОЭЛИНТОН! 1:0!
      Есть первый гол в нашем матче! Подача с правого края идет в центр штрафной, где Маркиньос головой пробил по воротам соперника. Коне отбил сферу в сторону, но прямо на Жоэлинтона, который с пары метров переправил сферу в сетку!
    • Фол, нарушение
      25'
      Родриго заработал штрафной удар на правом краю. Будет исполнять подачу, судя по всему, игрок Бразилии. Рядом еще Пакета стоит. Кто же навесит?
    • 24'
      Не включаются пока по полной программе сборная Бразилии. Играет она в эконом-режиме и пока никак не может создать опасный момент у ворот противника. 
    • Офсайд
      22'
      Гилавоги получил сейчас мяч на правом фланге, после чего выполнил прострел, но никто из партнеров замкнуть подачу не успел. У 7-го номера гвинейцев был зафиксирован офсайд. 
    • Желтая карточка
      21'
      Ничего себе! Пакета сейчас бросился в ноги сопернику, срубив его на газон. В итоге желтую карточку получил Лукас, хотя заслуживал он красную карточку в этой ситуации. Какой-то сумасшедший подкат от игрока бразильской команды. 
    • 20'
      20 минут отыграли оппоненты. Пока без забитых голов у нас. Да и опасных моментов, честно говоря, мы не видим. Слишком уж закрытой кажется эта встреча. 
    • 18'
      Активно оба наставника у кромки поля отрабатывают. У нас же Винисиус в центре поля был сбит одним из соперников. Небольшая пауза в игре возникла. 
    • 17'
      Не так много фанатов сегодня на стадионе присутствует. Многие болельщики "Эспаньола" пришли на стадион, не постеснявшись одеть футболку "попугаев". Вылетели каталонцы в Сегунду и следующий дивизион будут во втором дивизионе Испании проводить.
    • Анонс
      16'
      Стоит отметить тот факт, что прилетел в Каталонию Неймар вместе со сборной Бразилии, но участие в матче он не примет, поскольку решили поберечь его тренеры и не усугублять ту травму, которую футболист получил еще зимой.
    • Травма, повреждение
      15'
      Силла сейчас получил удар по ногам от соперника, после чего повалился на газон. С огромным трудом может продолжить эту встречу футболист сборной Бразилии.
    • 13'
      Вовсю сборная Бразилии попадает под прессинг со стороны соперника. Уверенно и надежно давят на ворота соперника номинальные гости. Мне кажется, что такая игра принесет рано или поздно свои плоды. 
    • 12'
      Последовала подача в центр штрафной сборной Бразилии, и Жоэлинтон головой наносил выстрел по рамке соперника. Мяч полетел намного выше мишени!
    • Угловой
      11'
      Родриго с правого края простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. В итоге мяч полетел за лицевую линию. Первый угловой в матче. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Гирасси! Пробил он сейчас с линии штрафной по рамке соперника, но слишком высоко полетела сфера. Намного выше цели в итоге снаряд ушел. Мог и получше своим моментом он распорядиться. 
    • Анонс
      8'
      Маркиньос с левого края выполнял заброс в штрафную соперника - мяч снова в руках голкипера Коне оказался. Когда-то этот вратарь выступал во Франции. Правда, в Лиге 3, играя за футбольный клуб "По". 
    • 7'
      Пока как-то приглядываются друг к другу соперники, но никто и никуда не торопится. Времени в этом матче полно, так что все могут забить немалое количество голов. 
    • 6'
      На Родриго пошла сейчас передача, но Коне вышел из рамки и выбил сферу подальше от рамки. Мяч был выбит подальше от рамки, за пределы газона.
    • 5'
      Владеет мячом сейчас сборная Бразилии, которая пытается что-то придумать впереди, но мало что получается у "селесао". Пока Гвинея действует очень внимательно.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ришарлисона сейчас сносят с ног соперники. В итоге рефери фиксирует нарушение правил и матч останавливает, отдавая футбольный снаряд игрокам Бразилии.
    • 2'
      Футболисты сборной Бразилии вышли сегодня на поле в черных цветах, а игроки Гвинеи предстали перед нами в красных футболках и белых трусах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к старту нашего матча! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Бразилии. Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на товарищеском матче сборных. В очном противостоянии сойдутся футболисты сборных Бразилии и Гвинеи. Встреча состоится в Барселоне, на арене «Корнелья-Эль Прат».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится победой Бразилия.
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      1.13 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 137
    Бразилия 96.4% (132)
    X 2.9% (4)
    Гвинея 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Гвинея
    1.13
    9.00
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бразилия 3:1 Гвинея онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия 3:1 Гвинея

    Исход игры
    Бразилия
    96.4% (132)
    Ничья
    2.9% (4)
    Гвинея
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (76)
    Меньше
    30.28% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    13.76% (15)
    Нет
    86.24% (94)
    Популярный счёт
    3:0 Бразилия
    32.8% (45)
    2:0 Бразилия
    24.1% (33)
    4:0 Бразилия
    6.6% (9)
    3:1 Бразилия
    5.1% (7)
    5:0 Бразилия
    4.4% (6)
    4:1 Бразилия
    3.6% (5)
    5:1 Бразилия
    1.5% (2)
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    Гвинея
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