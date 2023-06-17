Тур: 1.
Ход матча
27'
1:0
30'
2:0
36'
2:1
47'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Айртон
Лукас
18
Жоэлинтон
11
Родриго
22
Коне
Ибрагим
23
Соу
Саиду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айртон ЛукасЗащитник
-
18 ЖоэлинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ренан РобертЗащитник
- Полузащитник
-
17 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Рони IIIНападающий
-
Главный тренер: Рамон
- Основной состав
-
22 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
-
23 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
21 Силла ДембоЗащитник
- Защитник
-
20 Конате МориПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Силла МорлейПолузащитник
-
18 Камара АгибуПолузащитник
-
17 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
11 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Диавара Каба
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0
Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Гвинея
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гвинея - Египет 1:2 Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1
Алжир - Гвинея 1:0 Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1 Сенегал - Гвинея 0:0 Гвинея - Малави 1:0 Руанда - Гвинея 0:2 Гвинея - Руанда 0:3 Марокко - Гвинея 3:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бразилия 3:1 Гвинея
Исход игры
Бразилия
96.4% (132)
Ничья
2.9% (4)
Гвинея
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (76)
Меньше
30.28% (33)
Обе команды забьют
Да
13.76% (15)
Нет
86.24% (94)
Популярный счёт
3:0 Бразилия
32.8% (45)
2:0 Бразилия
24.1% (33)
4:0 Бразилия
6.6% (9)
3:1 Бразилия
5.1% (7)
5:0 Бразилия
4.4% (6)
4:1 Бразилия
3.6% (5)
5:1 Бразилия
1.5% (2)
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