Красивый гол смогли забить бразильцы Здорово "селесао" смогли отправить сферу в сетку. Посмотрим, чем же теперь оппоненту ответят африканцы.

В первом тайме сборная Бразилии в товарищеском матче с Гвинеей вышла в черной форме в поддержку Винисиусу. На вторую половину игры южноамериканцы появились в форме традиционной желто-синей расцветки.

Даже не сразу я заметил, что в другой форме появилась Бразилия, но как будто что-то было не так. В конце концов, мне удалось определить, что именно оказалось не так.

Сборная Бразилии продолжает владеть мячом. Мне кажется, что способны гвинейцы второй гол в рамку противника забить, ведь оборона "селесао" не выглядит надежной.

Удар головой сейчас последовал от Камано, который на подачу Конта откликнулся в чужой штрафной, но кивком головы сфера прилетела в руки голкиперу.

В центре поля грубо под соперника подкатился Каземиро, который получил от рефери карточку желтого цвета. Честно говоря, временами после таких моментов я забывают, что наш матч носит товарищеский статус.

На левом фланге оказался мяч у бразильцев, где Ришарлисон простреливал мяч в район вратарской, но до снаряда успел добраться защитник.

Стартовал второй тайм в этом матче! Удачи командам, поехали!

Штрафной удар подали футболисты Бразилии. Пошел навес от Родриго, и мяч попал в голову защитнику. В итоге угловой заработали "селесао".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИЛИТАО! 3:1! Третий мяч быстро забивают бразильцы. Разыграли корнер сейчас номинальные хозяева. Последовала подача на дальнюю штангу, и оттуда головой мяч в ворота переправил Милитао!

Еще один угловой от сборной Гвинеи последовал. Навес с левого края предполагал, что мяч на дальней штанге головой зацепит Гирасси, но чуть выше адресата сфера пролетела в итоге.

Тихо ведут себя фанаты на стадионе. Много зевак и тех, кто просто пришел посмотреть на игру лучших футболистов Бразилии и Гвинеи. Думаю, многие ждали появления на поле Неймара, но сегодня он присутствует только на трибунах.

Две минуты главный арбитр добавляет к основному времени первого тайма.

Снова справа с мячом игроки сборной Бразилии оказались, подавали они сферу в центр штрафной, но на мяче был первым Соу, который головой выбил снаряд в центр поля.

Истекло компенсированное к первому тайму время. Прозвучал свисток на перерыв - 2:1. Впереди сборная Бразилии. Отдохнем немного и вернемся на поле!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИГО! 2:0! Тут же второй гол Бразилия забивает! Первый гол в 2023 году за свою команду забивает игрок "Реала". Дьякаби в своих лучших традициях допустил обрезку перед воротам Гвинеи. Мяч подхватил Родриго, который справа вошел в штрафную и мощно пробил в ближний угол, практически под перекладину!

Ну и все! Не думаю, что по такой игре что-то светит Гвинее. По сути, Бразилия сейчас может и вовсе расслабиться и прекратить игру и давление на ворота соперника.

Последние 15 минут первого тайма у нас пошли. Ришарлисон в борьбе с Морибой сошелся. Игрок получил удар по ногам. Без карточки желтого цвета дело обошлось.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГИРАССИ! 2:1! Забивает один гол Гвинея! Силла с левого края в центр, на линию вратарской навесил, и головой Гирасси переправил мяч в сетку, не оставив шансов расстроившемуся Эдерсону!

Давит теперь уже сборная Гвинеи, которая пытается забить гол-другой в ворота соперника. Мне кажется, что способны африканцы и вовсе сравнять счет до конца первого тайма.

Гирасси снова с мячом оказался. Дальний удар по рамке соперника произвел футболист, но мяч слетел с ноги и отправился куда-то в сторону трибун.

Угловой после прострела с правого края зарабатывает сборная Гвинеи. Воспитанник "Барселоны" Мориба готовится исполнить подачу в штрафную соперника.

Неплохо! Хорошую подачу с правого края Мориба выполнил в центр штрафной, откуда попытался удар по воротам оппонента нанести Дьякаби, но пробил он прямо в защитника соперника.

Айртона сейчас снесли с ног оппоненты. Снова свисток рефери, и вновь у нас фиксируется нарушение правил, на которое реагирует главный арбитр встречи.

Счет на табло позволяет Бразилии держаться в тонусе. Думаю, что слегка привел "селесао" в чувства забитый Гирасси гол. Такое ощущение, что уже расслабились южноамериканцы основательно.

28' Так, а тут у нас видеоассистенты включаются в игру. Ждем, что решит рефери... А он принимает решение засчитать гол в исполнении "селесао". Так что счет открыт.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОЭЛИНТОН! 1:0!

Есть первый гол в нашем матче! Подача с правого края идет в центр штрафной, где Маркиньос головой пробил по воротам соперника. Коне отбил сферу в сторону, но прямо на Жоэлинтона, который с пары метров переправил сферу в сетку!

25' Родриго заработал штрафной удар на правом краю. Будет исполнять подачу, судя по всему, игрок Бразилии. Рядом еще Пакета стоит. Кто же навесит?

24' Не включаются пока по полной программе сборная Бразилии. Играет она в эконом-режиме и пока никак не может создать опасный момент у ворот противника.

22' Гилавоги получил сейчас мяч на правом фланге, после чего выполнил прострел, но никто из партнеров замкнуть подачу не успел. У 7-го номера гвинейцев был зафиксирован офсайд.

21' Ничего себе! Пакета сейчас бросился в ноги сопернику, срубив его на газон. В итоге желтую карточку получил Лукас, хотя заслуживал он красную карточку в этой ситуации. Какой-то сумасшедший подкат от игрока бразильской команды.

20' 20 минут отыграли оппоненты. Пока без забитых голов у нас. Да и опасных моментов, честно говоря, мы не видим. Слишком уж закрытой кажется эта встреча.

18' Активно оба наставника у кромки поля отрабатывают. У нас же Винисиус в центре поля был сбит одним из соперников. Небольшая пауза в игре возникла.

17' Не так много фанатов сегодня на стадионе присутствует. Многие болельщики "Эспаньола" пришли на стадион, не постеснявшись одеть футболку "попугаев". Вылетели каталонцы в Сегунду и следующий дивизион будут во втором дивизионе Испании проводить.

16' Стоит отметить тот факт, что прилетел в Каталонию Неймар вместе со сборной Бразилии, но участие в матче он не примет, поскольку решили поберечь его тренеры и не усугублять ту травму, которую футболист получил еще зимой.

15' Силла сейчас получил удар по ногам от соперника, после чего повалился на газон. С огромным трудом может продолжить эту встречу футболист сборной Бразилии.

13' Вовсю сборная Бразилии попадает под прессинг со стороны соперника. Уверенно и надежно давят на ворота соперника номинальные гости. Мне кажется, что такая игра принесет рано или поздно свои плоды.

12' Последовала подача в центр штрафной сборной Бразилии, и Жоэлинтон головой наносил выстрел по рамке соперника. Мяч полетел намного выше мишени!

11' Родриго с правого края простреливал мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. В итоге мяч полетел за лицевую линию. Первый угловой в матче.

10' МОМЕНТ! Гирасси! Пробил он сейчас с линии штрафной по рамке соперника, но слишком высоко полетела сфера. Намного выше цели в итоге снаряд ушел. Мог и получше своим моментом он распорядиться.

8' Маркиньос с левого края выполнял заброс в штрафную соперника - мяч снова в руках голкипера Коне оказался. Когда-то этот вратарь выступал во Франции. Правда, в Лиге 3, играя за футбольный клуб "По".

7' Пока как-то приглядываются друг к другу соперники, но никто и никуда не торопится. Времени в этом матче полно, так что все могут забить немалое количество голов.

6' На Родриго пошла сейчас передача, но Коне вышел из рамки и выбил сферу подальше от рамки. Мяч был выбит подальше от рамки, за пределы газона.

5' Владеет мячом сейчас сборная Бразилии, которая пытается что-то придумать впереди, но мало что получается у "селесао". Пока Гвинея действует очень внимательно.

3' Ришарлисона сейчас сносят с ног соперники. В итоге рефери фиксирует нарушение правил и матч останавливает, отдавая футбольный снаряд игрокам Бразилии.

2' Футболисты сборной Бразилии вышли сегодня на поле в черных цветах, а игроки Гвинеи предстали перед нами в красных футболках и белых трусах.