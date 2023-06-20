—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных! В рамках очередного товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки сборных Бразилии и Сенегала. Встреча состоится в Лиссабоне, на стадионе «Жозе Алваладе».



Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!