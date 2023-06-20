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Тур: 1.
Бразилия
FIFA #3
 
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Сенегал
FIFA #18
Прогнозы 127
Бразилия 94.5% (120)
X 3.9% (5)
Сенегал 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Сенегал
1.49
7.80
8.40
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23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
3
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
16
Айртон
Лукас
7
Пакета
Лукас
8
Гимараэс
Бруно
18
Жоэлинтон
21
Малком
Филипе
9
Ришарлисон
10
Винисиус
Жуниор
16
Диао
Мори
21
Сабали
Юссуф
3
Кулибали
Калиду
19
Ньякат
Мусса
14
Якобс
Исмаил
6
Менди
Нампали
11
Сисс
Пате
20
Гуйе
Папе
18
Сарр
Исмаила
7
Диалло
Хабиб
10
Мане
Садио
Бразилия
Сенегал

История личных встреч

Бразилия
Сенегал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1
Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3
Сенегал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0
Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1 Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных! В рамках очередного товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу игроки сборных Бразилии и Сенегала. Встреча состоится в Лиссабоне, на стадионе «Жозе Алваладе».

    Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Сенегал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 8 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.1% пользователей.
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Прогнозы 127
Бразилия 94.5% (120)
X 3.9% (5)
Сенегал 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Сенегал
1.49
7.80
8.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бразилия - Сенегал онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бразилия - Сенегал

Исход игры
Бразилия
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Сенегал
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
29.1% (37)
2:1 Бразилия
21.3% (27)
3:1 Бразилия
20.5% (26)
3:0 Бразилия
4.7% (6)
3:2 Бразилия
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
1:0 Бразилия
3.1% (4)
4:1 Бразилия
2.4% (3)
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