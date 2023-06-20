Тур: 1.
16
Айртон
Лукас
18
Жоэлинтон
16
Диао
Мори
21
Сабали
Юссуф
19
Ньякат
Мусса
14
Якобс
Исмаил
11
Сисс
Пате
20
Гуйе
Папе
18
Сарр
Исмаила
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айртон ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖоэлинтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
-
22 Рони IIIНападающий
-
Главный тренер: Рамон
- Основной состав
-
16 Диао МориВратарь
-
21 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сисс ПатеПолузащитник
-
20 Гуйе ПапеПолузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сахо ПапеНападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
История личных встреч
Бразилия
Сенегал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1
Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3
Сенегал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0
Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1 Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бразилия - Сенегал
Исход игры
Бразилия
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Сенегал
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
29.1% (37)
2:1 Бразилия
21.3% (27)
3:1 Бразилия
20.5% (26)
3:0 Бразилия
4.7% (6)
3:2 Бразилия
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
1:0 Бразилия
3.1% (4)
4:1 Бразилия
2.4% (3)
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