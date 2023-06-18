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Тур: 1.
Бразилия
FIFA #3
 
Позже
Сенегал
FIFA #18
Прогнозы 34
Бразилия 100% (34)
X 0% (0)
Сенегал 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Сенегал
1.40
5.00
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бразилия
Сенегал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0
Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Сенегал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0
Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1 Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Сенегал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 50 минут.



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  • 17 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 34
    Бразилия 100% (34)
    X 0% (0)
    Сенегал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Сенегал
    1.40
    5.00
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бразилия - Сенегал

    Исход игры
    Бразилия
    100% (34)
    Ничья
    0% (0)
    Сенегал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (14)
    Нет
    58.82% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    50% (17)
    3:1 Бразилия
    20.6% (7)
    2:1 Бразилия
    14.7% (5)
    3:0 Бразилия
    8.8% (3)
    4:1 Бразилия
    5.9% (2)
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    Бразилия
    Сенегал
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