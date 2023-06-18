Тур: 1.
История личных встреч
Бразилия
Сенегал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0
Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Сенегал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0
Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1 Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0
Прогнозы на матч Бразилия - Сенегал
Исход игры
Бразилия
100% (34)
Ничья
0% (0)
Сенегал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
41.18% (14)
Нет
58.82% (20)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
50% (17)
3:1 Бразилия
20.6% (7)
2:1 Бразилия
14.7% (5)
3:0 Бразилия
8.8% (3)
4:1 Бразилия
5.9% (2)
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