Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Тактическая замена. Вестергорд Магнус уходит с поля и его заменяет Paulinho

91' Удар от ворот произведет Виборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

90' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

89' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Вестергорд Магнус получил желтую карточку от судьи

88' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Виктор Бак ослабляет давление, выбив мяч.

86' Удар от ворот произведет Виборг

85' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Виктор Бак ослабляет давление, выбив мяч.

84' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Брумадо Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Брумадо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Брумадо Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тактическая замена. Паулиньо VI уходит с поля и его заменяет Виктор Бак

80' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Виборг

79' Серенсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Гигович Армин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Вестергорд Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Тактическая замена. Арал Симсир уходит с поля и его заменяет Шарлес

76' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

75' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

75' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Исаксен Густав бьет со штрафного в створ, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

74' Матч возобновлен

73' Исаксен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи

72' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

70' Матч возобновлен

68' Лоссль Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

67' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

66' Г О О О О Л - Арал Симсир из команды Митьюлланд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

66' Серенсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Судья свистит. Оливер Бундгар Кристенсен атаковал сзади соперника. Это Исаксен Густав заработал своей команде штрафной

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' О, нет. Из многообещающей позиции Джатта Алассана из команды Виборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

63' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Элиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Жуниньо получил желтую карточку от судьи

58' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Удар от ворот произведет Виборг

57' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

56' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Виборг

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Гигович Армин получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Аниембе Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Аниембе Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Гигович Армин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Арал Симсир из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

51' Удар от ворот произведет Виборг

51' Арал Симсир нанес удар, но промахнулся очень сильно.

51' Оооо... вот это был удар! Арал Симсир должен был забить с этой позиции.

51' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Брумадо Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Брумадо Жуниор получил желтую карточку от судьи

48' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Брумадо Жуниор