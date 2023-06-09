Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 8356 Главный судья: Peter Kjaersgaard
0:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
49' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
60' Желтая карточкаЖуниньо
0:1
66' ГолСимсир Араль
72' Желтая карточкаБундгаард Оливер
88' Желтая карточкаВестергорд Магнус
90' Желтая карточкаMendes Elias2
90'+15
Ход матча
49'
60'
66'
0:1
72'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
377 Количество передач 362
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Виборг
Митьюлланд
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Среднее время на гол
102
80
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.88
1.75
Среднее время на гол
48
51
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
62
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2
Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2