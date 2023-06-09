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  3. Дания: Superligaen ECL: Плей-офф: Финал
Стадион: . Зрители: 8356 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Виборг
0:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
42' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
49' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
60' Желтая карточка
Жуниньо
0:1
66' Гол
Симсир Араль
72' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
88' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
90' Желтая карточка
Mendes Elias2
90'+15

Ход матча

42'
 
Мартинес Эмилиано
46'
 
Брумадо Жуниор
Мартинес Эмилиано
49'
 
Брумадо Жуниор
60'
 
Жуниньо
66'
0:1
Симсир Араль
(Серенсен Оливер)
72'
Бундгаард Оливер
 
76'
 
Шарлес
Симсир Араль
77'
Сёндергаард Мадс
Джатта Алассана
 
81'
 
Бак Виктор
Паулиньо VI
88'
Вестергорд Магнус
 
88'
Бергер Софус
Леманс Клинт
 
90'
Паулиньо Жозе
Вестергорд Магнус
 
90'
Mendes Elias2
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 377 Количество передач 362
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
11
Жуниор
Ренато
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
58
Симсир
Араль
Виборг
4-3-3
Митьюлланд
4-4-2

История личных встреч

Виборг
Митьюлланд

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Среднее время на гол

102
80

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.88
1.75

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
62

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2
Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1
Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2
  • Второй тайм
  • 104'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8356 болельщиков
  • 104'
    Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8356 болельщиков
  • 104'
    Контроль мяча: Виборг: 46%, Митьюлланд: 54%.
  • 104'
    Виборг пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    104'
    Элиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 103'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 103'
    Брумадо Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
  • 103'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Свисток
    97'
    Матч прерван
  • 96'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 96'
    Гартенманн Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Митьюлланд пытается что-то создать.
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    • 96'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 95'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Митьюлланд: 55%.
    • Фол, нарушение
      95'
      Судья сигнализирует, что Серенсен Оливер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Элиас
    • 95'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Paulinho из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      94'
      Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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