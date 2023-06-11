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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Первый тайм: 26'
Форталеза Сеара
0'
3' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
13' Желтая карточка
Александр Кайо

Ход матча

3'
 
Тьяго Гальярдо
13'
 
Александр Кайо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Форталеза Сеара
2.00
3.50
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Энрике
Луис
III
9
Соарес
Франсиско
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
7
Почеттино
Томас
35
Эркулес
8
Александр
Кайо
27
Calebe
91
Тьяго
Гальярдо
9
Juan
Martin
Lucero
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
КН
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 6 (3) 0.6
Эдуардо Карлос II 2 0.2
Сантос Жуниор 2 0.2
Куэста Виктор 1 0.1
Че Че 1 0.1
Энрике Луис III 1 0.1
Виктор Жоао II 1 0.1
Данило Барбоза 1 0.1
Насименто Матеус 1 0.1
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.3
Ромеро Сильвио 2 0.2
Тьяго Гальярдо 2 0.2
Picachu 2 0.2
Александр Кайо 1 0.1
Эркулес 1 0.1
Почеттино Томас 1 0.1
Bruno Pacheco III 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 2 1
Соарес Франсиско 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Рафаэль да Сильва 1 1
Эдуардо Карлос II 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Тити 2 0
Picachu 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Vinicius3 1 0
Александр Кайо 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
6
50%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0
Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 10 7 1 2 16 - 7 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
8.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Форталеза Сеара
 0:0 10 3 6 1 12 - 6 15
10.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
13.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 0:0 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
4.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 3 1 5 - 3 6
10.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Кайо Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Тьяго Гальярдо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Форталеза Сеара
2.00
3.50
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Форталеза Сеара онлайн

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Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
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