Тур: 10.
2:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
13' Желтая карточкаАлександр Кайо
37' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
41' Желтая карточкаLuis Castro
45' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
1:0
45' ГолСоарес Франсиско
1:0
62' Не забитый пенальтиСоарес Франсиско
2:0
63' ГолСоарес Франсиско
79' Желтая карточкаСоарес Франсиско
80' Желтая карточкаJose Welison
90'+7
Ход матча
13'
41'
45'
45'
1:0
62'
1:0
63'
2:0
79'
80'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
2
Tinga
I
4
Тити
35
Эркулес
27
Calebe
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
-
20 Dudu V1
-
25 Vinicius3
-
31 Аморим
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|0.8
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.2
|Сантос Жуниор
|2
|0.2
|Куэста Виктор
|1
|0.1
|Че Че
|1
|0.1
|Энрике Луис III
|1
|0.1
|Виктор Жоао II
|1
|0.1
|Данило Барбоза
|1
|0.1
|Насименто Матеус
|1
|0.1
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.3
|Ромеро Сильвио
|2
|0.2
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.2
|Picachu
|2
|0.2
|Александр Кайо
|1
|0.1
|Эркулес
|1
|0.1
|Почеттино Томас
|1
|0.1
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Тити
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
60%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
50%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0
Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
37
28
28
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3