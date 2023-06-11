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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
3' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
13' Желтая карточка
Александр Кайо
37' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
41' Желтая карточка
Luis Castro
45' Желтая карточка
Эдуардо Карлос
1:0
45' Гол
Соарес Франсиско
1:0
62' Не забитый пенальти
Соарес Франсиско
2:0
63' Гол
Соарес Франсиско
79' Желтая карточка
Соарес Франсиско
80' Желтая карточка
Jose Welison
90'+7
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Энрике
Луис
III
9
Соарес
Франсиско
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
7
Почеттино
Томас
35
Эркулес
8
Александр
Кайо
27
Calebe
91
Тьяго
Гальярдо
9
Juan
Martin
Lucero
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
КН
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 8 (3) 0.8
Эдуардо Карлос II 2 0.2
Сантос Жуниор 2 0.2
Куэста Виктор 1 0.1
Че Че 1 0.1
Энрике Луис III 1 0.1
Виктор Жоао II 1 0.1
Данило Барбоза 1 0.1
Насименто Матеус 1 0.1
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.3
Ромеро Сильвио 2 0.2
Тьяго Гальярдо 2 0.2
Picachu 2 0.2
Александр Кайо 1 0.1
Эркулес 1 0.1
Почеттино Томас 1 0.1
Bruno Pacheco III 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 3 1
Соарес Франсиско 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Тити 2 0
Picachu 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Jose Welison 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Vinicius3 1 0
Александр Кайо 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
60%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
50%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0
Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
8.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
13.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
4.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 4 (1)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
    • Желтая карточка
      45'
      Эдуардо Карлос II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Луис Кастро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Рафаэл да Силва получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Кайо Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Тьяго Гальярдо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Форталеза Сеара онлайн

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