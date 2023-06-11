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  4. Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
1:0
Второй тайм: 54'
Спарта Роттердам
0'
45' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
47' Желтая карточка
Самбо Шуранди
49' Желтая карточка
Брама Вут
1:0
53' Гол
Бренет Джошуа

Ход матча

45'
Плегесуэло Хулио
 
46'
 
Абелс Дирк
Эрдхёйзен Майк
47'
 
Самбо Шуранди
49'
Брама Вут
 
53'
Бренет Джошуа
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 268 Количество передач 157
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 123
Твенте 87.8% (108)
X 8.9% (11)
Спарта Роттердам 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Спарта Роттердам
8.40
4.90
7.20
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
7
Черны
Вацлав
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
27
Манфред
Угалде
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Мейерс
Арон
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
7
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Твенте
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Спарта Роттердам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:1
Э
3:3
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.18

Среднее время на гол

135
76

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
71

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 1 0.25
Манфред Угалде 1 0.25
Проппер Робин 1 0.25
Бренет Джошуа 1 0.25
Мисиджан Вирджил 1 0.25
Влап Михел 1 0.25
Зерруки Рамиз 1 0.25
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Садилек Михал 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 2 (2) 0.5
Леуритсен Тобиас 1 0.25

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плегесуэло Хулио 2 0
Садилек Михал 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Брама Вут 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Манфред Угалде 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбо Шуранди 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1
Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3

Результаты матчей

Твенте
Спарта Роттердам

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Твенте
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1/2 финала
6 Утрехт
7 Спарта Роттердам
1 Херенвен
6 Твенте
Финал
1 Спарта Роттердам
1 Твенте

Топ бомбардиров
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 (1)
Твенте Бренет Джошуа 2
Твенте Черны Вацлав 1 (2)
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Утрехт Виргевер Ник 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Плегесуэло Хулио 2
Твенте Садилек Михал 2
Спарта Роттердам Самбо Шуранди 2
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Твенте Брама Вут 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Делает "Твенте" хорошую заявку на итоговый успех, сейчас гостям придется раскрываться, что явно на руку хозяевам поля.
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖОШУА БРЕНЕТ!
    Позиционную атаку провели хозяева, Угалде покатил мяч на правый край штрафной, набежавший Бренет пробил низом мимо вратаря, а Самбо в попытке спасти ворота отправил снаряд туда!
  • 52'
    Позиционная атака "Твенте" завершается бесхитростной подачей Смала с левого фланга, Олай легко забирает мяч в руки.
  • 50'
    В первом тайме у хозяев было солидное преимущество по ударам, после перерыва команды пока действуют без ворот.
  • Желтая карточка
    49'
    Брама получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру разгонял Саито.
  • 48'
    С атак "Твенте" ожидаемо начинается вторая половина встречи, явно намерены хозяева забить как можно скорее.
  • Желтая карточка
    47'
    Самбо получает желтую карточку за фол против Мисиджана на фланге.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! У гостей Дирк Абелс играет вместо Марка Эрдхёйзена.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Нет, оборона "Спарты" справляется с подачей Смала, равно как и со вторым темпом этой атаки.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мисиджан в борьбе с Самбо зарабатывает штрафной на левом фланге, наверно, это последний шанс в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Первое предупреждение у нас сегодня, желтую карточку за грубый фол в центре поля получает Плегесуэло.
  • 45'
    Долго хозяева поля контролировали мяч на подступах к штрафной, в итоге Черны прострелил с правого края, но замкнуть передачу оказалось некому.
  • Дополнительное время
    45'
    Дэнни Маккили добавляет в итоге сразу 4 минуты.
  • 44'
    Судя по всему, ничего интересного в первом тайме мы уже не увидим, хотя арбитр вправе добавить пару-тройку минут.
  • Бонусы букмекеров
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    • 42'
      Новая атака "Твенте" завершается попыткой удара Черны из пределов штрафной - мяч проходит левее створа.
    • 41'
      Леуритсен зацепился за мяч у угла штрафной и упал на газон после подката защитника, но арбитр нарушения правил не фиксирует.
    • 40'
      Всё ближе у нас перерыв, гораздо ближе к голу "Твенте", но пока найти ключи к воротам Олая хозяева никак не могут.
    • Угловой
      39'
      С углового последовал перевод на радиус штрафной, откуда в касание пробил Брама, но мяч попал в соперника.
    • 38'
      Смал отмечается дальним ударом, Олай не очень уверенно отбивает мяч перед собой, но мешает Влапу сыграть на добивании.
    • Опасный момент
      37'
      Влап с левого края штрафной исполняет подачу в центр, Угалде пробивает головой метров с шести, однако Олай спасает свои ворота одной рукой!
    • Фол, нарушение
      36'
      Еще один тактический фол в центре поля допускают хозяева, Влап не позволяет набрать ход Китолано.
    • 35'
      После заброса со штрафного мяч отскочил на 16-метровую линию к Саито, проникающий пас которого не получился успешным.
    • Фол, нарушение
      34'
      Фол в центре поля допускают хозяева, не давая разбежаться сопернику, арбитр пока не тянется в карман за карточками.
    • 33'
      Влап смещается с правого фланга к центру и метров с 20 пробивает в направлении дальней "девятки" - мяч прошел чуть выше цели.
    • 32'
      Некоторое затишье на поле в эти минуты, не удается отметиться соперникам удачными действиями на чужой половине поля.
    • 30'
      Возобновляется игра на "Гролс Весте", болельщики хозяев в предвкушении новых атакующих действий своей команды.
    • 28'
      Позиционная атака "Твенте" завершается дальней попыткой в исполнении Черны - мяч летит выше перекладины. Арбитр отправляет команды на водопой.
    • 27'
      Мисиджан прорвался по левому флангу и исполнил подачу с края штрафной, однако мяч получился для партнеров высоковатым.
    • 26'
      7 ударов в этой встрече нанесли хозяева поля, трижды попав в створ. У гостей 2 попытки и одно попадание в створ.
    • 24'
      Миновали команды экватор первой половины встречи, довольно зрелищную игру мы наблюдаем, никто из соперников закрываться не намерен.
    • 22'
      Наконец-таки выбираются в атаку хозяева поля, Влап отмечается неплохим ударом с линии штрафной, однако Олай отводит угрозу.
    • Угловой
      21'
      Ван Крой с углового исполняет передачу низом на ближнюю штангу, однако оборона "Твенте" в этом моменте разбирается легко.
    • 20'
      Активность Самбо на правом фланге атаки приводит к еще одному угловому, мяч уходит за пределы поля от ноги Смала.
    • Угловой
      19'
      После розыгрыша углового Ван Крой на дриблинге вошел в штрафную, однако передачу в центр защитники "Твенте" сумели прервать.
    • Опасный момент
      18'
      Мейерс после передачи Самбо врывается в штрафную с левого края, проскакивает защитника и пробивает с шести метров в ближний угол - Уннерсталл спасает свои ворота!
    • 17'
      Ван Крой, забивший в первом матче с пенальти, нанес прямой удар со штрафного, однако мяч пролетает выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      16'
      Угалде нарушает правила против Китолано в центральной зоне, перспективный штрафной зарабатывает "Спарта", пусть до ворот и около 30 метров.
    • 15'
      Китолано исполняет проникающий пас в штрафную в расчёте на Леуритсена, однако один из соперников в подкате передачу прерывает.
    • 14'
      Падение игрока "Твенте" в чужой штрафной арбитр оставляет без внимания, да и сами хозяева не особо спорят, значит, никакого нарушения там действительно не было.
    • 13'
      Теперь хозяевам удалось доставить мяч на левый край штрафной, но передачу в центр защитники "Спарты" прервали, пока цепко действуют гости в обороне.
    • 12'
      Мисиджан на левом фланге долго искал вариант для передачи в штрафную, но в итоге направил мяч в ногу Самбо.
    • 11'
      Бренет прорвался по правому флангу и прямо на границе штрафной оказался на газоне после контакта с соперником, однако нарушения арбитр не определяет.
    • 10'
      "Спарта" же неделю назад проиграла "Утрехту" в ответном полуфинале, но пробилась в финал через серию пенальти. "Твенте" же на предыдущей стадии не заметил сопротивления "Херенвена" - 6:1 по сумме двух матчей.
    • 9'
      Вообще в хорошей форме находится "Твенте", в восьми матчах кряду команда Рона Янса не проигрывает, одержав шесть побед, в том числе и над "Аяксом".
    • 8'
      Штрафной в исполнении "Твенте" не получается опасным, не смог Черны поднять мяч на нужную высоту.
    • Фол, нарушение
      7'
      Самбо грубовато врезается в Мисиджана на фланге, рефери пока обходится без желтой карточки.
    • 6'
      Первая позиционная атака гостей завершается подачей Саито с левого фланга - мяч улетает за лицевую линию.
    • 5'
      Под большим прессингом находятся на старте встречи игроки "Спарты", мы как будто наблюдаем продолжение предыдущего матча - во втором тайме в Роттердаме у "Твенте" было огромное преимущество.
    • 4'
      Напомним, что первая встреча в четверг завершилась со счётом 1:1, причем "Твенте" сравнял счёт на последних минутах. Также вничью команды сыграли оба матча и в регулярном чемпионате.
    • Опасный момент
      3'
      После навеса с углового и скидки головой Смал пробивал с семи метров, но Олай отбил мяч, а потом откровенно спас после рикошета от защитника! Через несколько секунд Черны после прострела Угалде пробивал метров с восьми, но Олай прикрыл ближний угол!
    • 2'
      С атак хозяев начинается встреча, сначала удар с радиуса штрафной был заблокирован, а прострел с левого фланга привел к угловому. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном финальном матче плей-офф за выход в Лигу конференций в Эредивизие "Твенте" принимает "Спарту" из Роттердама. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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      • Прогнозы 123
      Твенте 87.8% (108)
      X 8.9% (11)
      Спарта Роттердам 3.3% (4)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Твенте
      Ничья
      Спарта Роттердам
      8.40
      4.90
      7.20
      Все Коэффициенты
    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Твенте 1:0 Спарта Роттердам

    Исход игры
    Твенте
    87.8% (108)
    Ничья
    8.9% (11)
    Спарта Роттердам
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    44.7% (55)
    2:0 Твенте
    16.3% (20)
    1:0 Твенте
    10.6% (13)
    3:1 Твенте
    9.8% (12)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    1:2 Спарта Роттердам
    1.6% (2)
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    Спарта Роттердам
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