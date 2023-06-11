Самбо получает желтую карточку за фол против Мисиджана на фланге.

С атак "Твенте" ожидаемо начинается вторая половина встречи, явно намерены хозяева забить как можно скорее.

Брама получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру разгонял Саито.

В первом тайме у хозяев было солидное преимущество по ударам, после перерыва команды пока действуют без ворот.

Позиционная атака "Твенте" завершается бесхитростной подачей Смала с левого фланга, Олай легко забирает мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЖОШУА БРЕНЕТ! Позиционную атаку провели хозяева, Угалде покатил мяч на правый край штрафной, набежавший Бренет пробил низом мимо вратаря, а Самбо в попытке спасти ворота отправил снаряд туда!

Делает "Твенте" хорошую заявку на итоговый успех, сейчас гостям придется раскрываться, что явно на руку хозяевам поля.

Второй тайм начался! У гостей Дирк Абелс играет вместо Марка Эрдхёйзена.

Судя по всему, ничего интересного в первом тайме мы уже не увидим, хотя арбитр вправе добавить пару-тройку минут.

Долго хозяева поля контролировали мяч на подступах к штрафной, в итоге Черны прострелил с правого края, но замкнуть передачу оказалось некому.

Первое предупреждение у нас сегодня, желтую карточку за грубый фол в центре поля получает Плегесуэло.

Мисиджан в борьбе с Самбо зарабатывает штрафной на левом фланге, наверно, это последний шанс в первом тайме.

Нет, оборона "Спарты" справляется с подачей Смала, равно как и со вторым темпом этой атаки.

Влап смещается с правого фланга к центру и метров с 20 пробивает в направлении дальней "девятки" - мяч прошел чуть выше цели.

Фол в центре поля допускают хозяева, не давая разбежаться сопернику, арбитр пока не тянется в карман за карточками.

После заброса со штрафного мяч отскочил на 16-метровую линию к Саито, проникающий пас которого не получился успешным.

Еще один тактический фол в центре поля допускают хозяева, Влап не позволяет набрать ход Китолано.

Влап с левого края штрафной исполняет подачу в центр, Угалде пробивает головой метров с шести, однако Олай спасает свои ворота одной рукой!

Смал отмечается дальним ударом, Олай не очень уверенно отбивает мяч перед собой, но мешает Влапу сыграть на добивании.

С углового последовал перевод на радиус штрафной, откуда в касание пробил Брама, но мяч попал в соперника.

Всё ближе у нас перерыв, гораздо ближе к голу "Твенте", но пока найти ключи к воротам Олая хозяева никак не могут.

Леуритсен зацепился за мяч у угла штрафной и упал на газон после подката защитника, но арбитр нарушения правил не фиксирует.

32' Некоторое затишье на поле в эти минуты, не удается отметиться соперникам удачными действиями на чужой половине поля.

30' Возобновляется игра на "Гролс Весте", болельщики хозяев в предвкушении новых атакующих действий своей команды.

28' Позиционная атака "Твенте" завершается дальней попыткой в исполнении Черны - мяч летит выше перекладины. Арбитр отправляет команды на водопой.

27' Мисиджан прорвался по левому флангу и исполнил подачу с края штрафной, однако мяч получился для партнеров высоковатым.

26' 7 ударов в этой встрече нанесли хозяева поля, трижды попав в створ. У гостей 2 попытки и одно попадание в створ.

24' Миновали команды экватор первой половины встречи, довольно зрелищную игру мы наблюдаем, никто из соперников закрываться не намерен.

22' Наконец-таки выбираются в атаку хозяева поля, Влап отмечается неплохим ударом с линии штрафной, однако Олай отводит угрозу.

21' Ван Крой с углового исполняет передачу низом на ближнюю штангу, однако оборона "Твенте" в этом моменте разбирается легко.

20' Активность Самбо на правом фланге атаки приводит к еще одному угловому, мяч уходит за пределы поля от ноги Смала.

19' После розыгрыша углового Ван Крой на дриблинге вошел в штрафную, однако передачу в центр защитники "Твенте" сумели прервать.

18' Мейерс после передачи Самбо врывается в штрафную с левого края, проскакивает защитника и пробивает с шести метров в ближний угол - Уннерсталл спасает свои ворота!

17' Ван Крой, забивший в первом матче с пенальти, нанес прямой удар со штрафного, однако мяч пролетает выше перекладины.

16' Угалде нарушает правила против Китолано в центральной зоне, перспективный штрафной зарабатывает "Спарта", пусть до ворот и около 30 метров.

15' Китолано исполняет проникающий пас в штрафную в расчёте на Леуритсена, однако один из соперников в подкате передачу прерывает.

14' Падение игрока "Твенте" в чужой штрафной арбитр оставляет без внимания, да и сами хозяева не особо спорят, значит, никакого нарушения там действительно не было.

13' Теперь хозяевам удалось доставить мяч на левый край штрафной, но передачу в центр защитники "Спарты" прервали, пока цепко действуют гости в обороне.

12' Мисиджан на левом фланге долго искал вариант для передачи в штрафную, но в итоге направил мяч в ногу Самбо.

11' Бренет прорвался по правому флангу и прямо на границе штрафной оказался на газоне после контакта с соперником, однако нарушения арбитр не определяет.

10' "Спарта" же неделю назад проиграла "Утрехту" в ответном полуфинале, но пробилась в финал через серию пенальти. "Твенте" же на предыдущей стадии не заметил сопротивления "Херенвена" - 6:1 по сумме двух матчей.

9' Вообще в хорошей форме находится "Твенте", в восьми матчах кряду команда Рона Янса не проигрывает, одержав шесть побед, в том числе и над "Аяксом".

8' Штрафной в исполнении "Твенте" не получается опасным, не смог Черны поднять мяч на нужную высоту.

7' Самбо грубовато врезается в Мисиджана на фланге, рефери пока обходится без желтой карточки.

6' Первая позиционная атака гостей завершается подачей Саито с левого фланга - мяч улетает за лицевую линию.

5' Под большим прессингом находятся на старте встречи игроки "Спарты", мы как будто наблюдаем продолжение предыдущего матча - во втором тайме в Роттердаме у "Твенте" было огромное преимущество.

4' Напомним, что первая встреча в четверг завершилась со счётом 1:1, причем "Твенте" сравнял счёт на последних минутах. Также вничью команды сыграли оба матча и в регулярном чемпионате.

3' После навеса с углового и скидки головой Смал пробивал с семи метров, но Олай отбил мяч, а потом откровенно спас после рикошета от защитника! Через несколько секунд Черны после прострела Угалде пробивал метров с восьми, но Олай прикрыл ближний угол!

2' С атак хозяев начинается встреча, сначала удар с радиуса штрафной был заблокирован, а прострел с левого фланга привел к угловому.