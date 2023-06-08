Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маккили Дэнни
Позже
История личных встреч
Твенте
Спарта Роттердам
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.27
1.33
Среднее время на гол
39
67
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.67
1.18
Среднее время на гол
135
76
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.43
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
71
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|1
|0.33
|Манфред Угалде
|1
|0.33
|Проппер Робин
|1
|0.33
|Бренет Джошуа
|1
|0.33
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.33
|Влап Михел
|1
|0.33
|Зерруки Рамиз
|1
|0.33
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|2 (2)
|0.67
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.33
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1
Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2
Результаты матчей
Твенте
Спарта Роттердам
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Твенте
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2 (1)
|Твенте
|Черны Вацлав
|1 (2)
|Твенте
|Манфред Угалде
|1 (1)
|Утрехт
|Виргевер Ник
|1
|Твенте
|Проппер Робин
|1
|Твенте
|Садилек Михал
|2
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|Херенвен
|Хайе Том
|1
|Твенте
|Бренет Джошуа
|1
Прогнозы на матч Твенте - Спарта Роттердам
Исход игры
Твенте
85.1% (40)
Ничья
12.8% (6)
Спарта Роттердам
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
2:1 Твенте
40.4% (19)
2:0 Твенте
21.3% (10)
1:1 Ничья
10.6% (5)
1:0 Твенте
10.6% (5)
3:1 Твенте
8.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!