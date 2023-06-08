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  4. Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
 
Позже
Спарта Роттердам
Прогнозы 47
Твенте 85.1% (40)
X 12.8% (6)
Спарта Роттердам 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Спарта Роттердам
1.46
4.90
6.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Твенте
Спарта Роттердам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:1
Э
3:3
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.18

Среднее время на гол

135
76

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
71

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 1 0.33
Манфред Угалде 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Бренет Джошуа 1 0.33
Мисиджан Вирджил 1 0.33
Влап Михел 1 0.33
Зерруки Рамиз 1 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Садилек Михал 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 2 (2) 0.67
Леуритсен Тобиас 1 0.33

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Манфред Угалде 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Самбо Шуранди 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1
Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2

Результаты матчей

Твенте
Спарта Роттердам

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Твенте
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1/2 финала
6 Утрехт
7 Спарта Роттердам
1 Херенвен
6 Твенте
Финал
1 Спарта Роттердам
1 Твенте

Топ бомбардиров
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 (1)
Твенте Черны Вацлав 1 (2)
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Утрехт Виргевер Ник 1
Твенте Проппер Робин 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 2
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Утрехт Ван дер Марел Марк 1
Херенвен Хайе Том 1
Твенте Бренет Джошуа 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - Спарта Роттердам от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Твенте 85.1% (40)
    X 12.8% (6)
    Спарта Роттердам 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Спарта Роттердам
    1.46
    4.90
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Твенте - Спарта Роттердам онлайн

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    Прогнозы на матч Твенте - Спарта Роттердам

    Исход игры
    Твенте
    85.1% (40)
    Ничья
    12.8% (6)
    Спарта Роттердам
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    40.4% (19)
    2:0 Твенте
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    1:0 Твенте
    10.6% (5)
    3:1 Твенте
    8.5% (4)
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    Спарта Роттердам
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