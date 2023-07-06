Тур: 1. Стадион: Citi Field.
0:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
17'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикЗащитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 George Marks
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.27
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.18
|Talles Magno
|3
|0.14
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Gabriel Segal
|2
|0.09
|Куфре Бриан
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Хавьер Тиаго
|1
|0.05
|Шано Максим
|1
|0.05
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5 (1)
|0.24
|Enzo Copetti
|4
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.14
|Ben Bender
|3
|0.14
|Юзвяк Камиль
|2
|0.1
|Kerwin Vargas
|2
|0.1
|Brandon Cambridge
|2
|0.1
|Вествуд Эшли
|1
|0.05
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.05
|Линдси Джейлин
|1
|0.05
|Агьеманг Патрик
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.05
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Пеллегрини Матиас
|6
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Паркс Китон
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Барраса Луис
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|8
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Собоциньский Ян
|3
|0
|Kerwin Vargas
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Линдси Джейлин
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Guzman Corujo
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
10
Нью-Йорк Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
7
10
Нью-Йорк Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
5
31%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
4
31%
6
33%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
23%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
22
27
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
2
9%
3
11%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
5
23%
6
22%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
18%
2
7%
76-90
Пропущено
26
35
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
12%
5
14%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
7
27%
9
26%
31-45
6
23%
8
23%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
6
23%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
46
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
82
210
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
155
516
911
219
317
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|42 - 29
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|39 - 35
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 28
|29
|9.
|1:0 Заявка
|21
|7
|6
|8
|28 - 35
|27
|10.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|11.
|0:1 Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|18 - 31
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|20 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|0:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6