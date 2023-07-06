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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:1
Конец матча
Шарлотт
0'
0:1
17' Гол
Orrin McKinze Gaines
58' Желтая карточка
Хаак Джастин
58' Желтая карточка
Свидерски Кароль
1:1
81' Гол
Куфре Бриан
88' Желтая карточка
Паркс Китон
90' Желтая карточка
Туилома Билл
90'+7
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
80
Хаак
Джастин
35
Иленчич
Митя
3
Куфре
Бриан
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
17
Пеллегрини
Матиас
20
Ледесма
Ричард
43
Talles
Magno
1
Кахлина
Кристиян
6
Туилома
Билл
4
Guzman
Corujo
20
Джонс
Деррик
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
25
Аффул
Харрисон
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
9
Enzo
Copetti
17
Orrin
McKinze
Gaines
Нью-Йорк Сити
3-4-2-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Шарлотт

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:2
М
1:0
М
1:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.27
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.18
Talles Magno 3 0.14
Куфре Бриан 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Gabriel Segal 2 0.09
Пеллегрини Матиас 1 0.05
Хавьер Тиаго 1 0.05
Шано Максим 1 0.05
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.24
Enzo Copetti 4 0.19
Мерам Джастин 3 0.14
Ben Bender 3 0.14
Юзвяк Камиль 2 0.1
Kerwin Vargas 2 0.1
Brandon Cambridge 2 0.1
Вествуд Эшли 1 0.05
Orrin McKinze Gaines 1 0.05
Линдси Джейлин 1 0.05
Агьеманг Патрик 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 5 1
Родригес Сантьяго 6 0
Пеллегрини Матиас 6 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Барраса Луис 2 0
Хаак Джастин 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 6 0
Свидерски Кароль 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Kerwin Vargas 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Туилома Билл 1 0
Guzman Corujo 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
11
Нью-Йорк Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
10
Нью-Йорк Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
6
35%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
4
29%
6
32%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
23%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

23
28
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
7
25%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
5
22%
2
7%
76-90

Пропущено

27
36
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
11%
5
14%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
7
26%
9
25%
31-45
6
22%
8
22%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
6
22%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Шарлотт

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
16
5
5
17
1.5
9
12
2
20
2.5
3
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 21 10 5 6 42 - 29 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 8 5 9 30 - 28 29
9.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 21 6 7 8 28 - 36 25
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 5 10 7 23 - 27 25
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 22 3 10 9 18 - 31 19
15.
Интер Майами
 Заявка 20 5 2 13 20 - 31 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
3.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Весь список
  • 72'
    Mitja Ilenic уходит с поля. Stephen Turnbull выходит вместо него
  • 67'
    Orrin McKinze Gaines уходит с поля. Kerwin Vargas выходит вместо него
  • 67'
    Guzman Corujo уходит с поля. Собоциньский Ян выходит вместо него
  • 62'
    Таллис Магно уходит с поля. Габриэль Перейра выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    58'
    Джастин Хаак получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Аффул Харрисон уходит с поля. Арфилд Скотт выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Энцо Копетти уходит с поля. Мерам Джастин выходит вместо него
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Orrin McKinze Gaines бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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