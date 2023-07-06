Тур: 2.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Мальта (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Мальта (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Польша (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мальта (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микаллеф Джейк
|0
|1
Польша (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта (до 19 лет)
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Мальта (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Украина (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:2
Мальта (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 0:2 Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Мальта (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:1 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 1:5 Словения (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 5:0 Нидерланды (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Мальта (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 1:0 Сербия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Швеция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Исландия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:1 Мальта (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 1:1
Польша (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 3:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1
Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 2:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:1 Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 4:1 Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:0 Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 4:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1
Результаты матчей
Мальта (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мальта (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Норвегия (до 19 лет)
|Niklas Odegard
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|2
|Греция (до 19 лет)
|Цимас Стефанос
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Gabi Bras
|2
|Греция (до 19 лет)
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|Исландия (до 19 лет)
|Bjarni Gudjon Brynjolfsson
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)
Исход игры
Мальта (до 19 лет)
5.2% (5)
Ничья
1% (1)
Польша (до 19 лет)
93.8% (90)
Тотал 2.5
Больше
59.34% (54)
Меньше
40.66% (37)
Обе команды забьют
Да
26.37% (24)
Нет
73.63% (67)
Популярный счёт
0:2 Польша (до 19 лет)
33.3% (32)
0:3 Польша (до 19 лет)
27.1% (26)
1:2 Польша (до 19 лет)
12.5% (12)
1:3 Польша (до 19 лет)
6.3% (6)
0:1 Польша (до 19 лет)
4.2% (4)
0:5 Польша (до 19 лет)
3.1% (3)
1:4 Польша (до 19 лет)
2.1% (2)
0:4 Польша (до 19 лет)
2.1% (2)
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