Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

Мальта (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет)

Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

Украина (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

19.11.2019

Мальта (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет)

0:2

16.11.2019

Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

3:0

13.11.2019

Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

2:0

20.11.2018

Мальта (до 19 лет) - Литва (до 19 лет)

2:1

17.11.2018

Бельгия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

1:1

14.11.2018

Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

1:0

10.10.2017

Мальта (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет)

1:5

07.10.2017

Словения (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

5:0

04.10.2017

Нидерланды (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

3:0

14.11.2016

Мальта (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет)

1:0

11.11.2016

Сербия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

1:0

09.11.2016

Швеция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

4:0

15.11.2015

Исландия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

1:0

12.11.2015

Мальта (до 19 лет) - Дания (до 19 лет)

0:3

10.11.2015

Израиль (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

3:1

26.11.2008

Мальта (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет)

1:1