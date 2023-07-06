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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 2.
Мальта (до 19 лет)
 
Позже
Польша (до 19 лет)
Прогнозы 95
Мальта (до 19 лет) 4.2% (4)
X 1.1% (1)
Польша (до 19 лет) 94.7% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта (до 19 лет)
Ничья
Польша (до 19 лет)
16.00
7.90
1.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Мальта (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧЕ(1ЛОМ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Мальта (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Польша (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальта (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микаллеф Джейк 0 1
Польша (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Мальта (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Польша (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта (до 19 лет)
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Мальта (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Украина (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:2
Мальта (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 0:2 Словакия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Мальта (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:1 Франция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 1:5 Словения (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 5:0 Нидерланды (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:0 Мальта (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 1:0 Сербия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Швеция (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Исландия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 1:0 Мальта (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 3:1 Мальта (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 1:1
Польша (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 3:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1
Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Польша (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 2:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:2 Польша (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 4:0 Финляндия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:1 Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Польша (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 4:1 Уэльс (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 3:0 Польша (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Польша (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 4:0 Северная Ирландия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1

Результаты матчей

Мальта (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мальта (до 19 лет)
Польша (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия (до 19 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Италия (до 19 лет)
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Польша (до 19 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Мальта (до 19 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Норвегия (до 19 лет) Niklas Odegard 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Португалия (до 19 лет) Gabi Bras 2
Греция (до 19 лет) Alexis Kalogeropoulos 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Bjarni Gudjon Brynjolfsson 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Сегодняшний игровой день в рамках Чемпионата Европы до 19 лет подарит нам противостояние сборных Мальты и Польши. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2023, осталось 28 минут.



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Прогнозы 95
Мальта (до 19 лет) 4.2% (4)
X 1.1% (1)
Польша (до 19 лет) 94.7% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта (до 19 лет)
Ничья
Польша (до 19 лет)
16.00
7.90
1.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальта (до 19 лет) - Польша (до 19 лет)

Исход игры
Мальта (до 19 лет)
5.2% (5)
Ничья
1% (1)
Польша (до 19 лет)
93.8% (90)
Тотал 2.5
Больше
59.34% (54)
Меньше
40.66% (37)
Обе команды забьют
Да
26.37% (24)
Нет
73.63% (67)
Популярный счёт
0:2 Польша (до 19 лет)
33.3% (32)
0:3 Польша (до 19 лет)
27.1% (26)
1:2 Польша (до 19 лет)
12.5% (12)
1:3 Польша (до 19 лет)
6.3% (6)
0:1 Польша (до 19 лет)
4.2% (4)
0:5 Польша (до 19 лет)
3.1% (3)
1:4 Польша (до 19 лет)
2.1% (2)
0:4 Польша (до 19 лет)
2.1% (2)
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