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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Уругвай (до 20 лет)
 
Позже
Израиль (до 20 лет)
Прогнозы 135
Уругвай (до 20 лет) 80% (108)
X 6.7% (9)
Израиль (до 20 лет) 13.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уругвай (до 20 лет)
Ничья
Израиль (до 20 лет)
1.88
3.70
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Уругвай (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Андерсон 2 0.4
Абальдо Матиас 2 0.4
Гонзалез Франко 2 (1) 0.4
Феррари Андрес 1 0.2
Маттурро Алан 1 0.2
Израиль (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халаили Анан 2 0.4
Тургеман Дор 2 (1) 0.4
Нави Рой 1 0.2
Сениор Омер 1 0.2
Шибли Хамза 1 0.2

Карточки

Уругвай (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 0 1
Израиль (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биньямин Ран 0 1

Результаты матчей

Уругвай (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0
Уругвай (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Израиль (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
3
Уругвай (до 20 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Израиль (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3
Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:0
Израиль (до 20 лет)
(5 матчей)
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 поражение
Израиль (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:2 Сенегал (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:1
Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2

Результаты матчей

Уругвай (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Уругвай (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
2 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 6
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В полуфинале молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) друг с другом сыграют сборные Уругвая и Израиля. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2023, осталось 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 135
Уругвай (до 20 лет) 80% (108)
X 6.7% (9)
Израиль (до 20 лет) 13.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уругвай (до 20 лет)
Ничья
Израиль (до 20 лет)
1.88
3.70
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет)

Исход игры
Уругвай (до 20 лет)
79.3% (111)
Ничья
7.1% (10)
Израиль (до 20 лет)
13.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Уругвай (до 20 лет)
35.7% (50)
1:0 Уругвай (до 20 лет)
15.7% (22)
2:0 Уругвай (до 20 лет)
13.6% (19)
1:2 Израиль (до 20 лет)
2.9% (4)
3:1 Уругвай (до 20 лет)
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:2 Уругвай (до 20 лет)
1.4% (2)
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