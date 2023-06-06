Бомбардиры внутри турнира
Уругвай (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Андерсон
|2
|0.4
|Абальдо Матиас
|2
|0.4
|Гонзалез Франко
|2 (1)
|0.4
|Феррари Андрес
|1
|0.2
|Маттурро Алан
|1
|0.2
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халаили Анан
|2
|0.4
|Тургеман Дор
|2 (1)
|0.4
|Нави Рой
|1
|0.2
|Сениор Омер
|1
|0.2
|Шибли Хамза
|1
|0.2
Карточки
Уругвай (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|0
|1
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биньямин Ран
|0
|1
Результаты матчей
Уругвай (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Уругвай (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Израиль (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
3
Уругвай (до 20 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Израиль (до 20 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3
Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:0
Израиль (до 20 лет)
(5 матчей)
Результаты матчей
Уругвай (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Уругвай (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
- 0:1 ГАМ-УРУ
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
- 0:1 УЗБ-ИЗР
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
- 4:1 БРА-ТУН
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
- 5:1 КОЛ-СЛО
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
- 1:2 АНГ-ИТА
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|6
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|5
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1
Прогнозы на матч Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет)
Исход игры
Уругвай (до 20 лет)
92.5% (37)
Ничья
2.5% (1)
Израиль (до 20 лет)
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
2:1 Уругвай (до 20 лет)
50% (20)
1:0 Уругвай (до 20 лет)
20% (8)
2:0 Уругвай (до 20 лет)
15% (6)
3:1 Уругвай (до 20 лет)
5% (2)
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