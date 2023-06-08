На левом фланге удалось заработать аут футболистам номинальных хозяев. Всего итальянцы сделали сегодня 279 передач, а южнокорейцы - 103.

Маттиа Дзанотти с правого фланга из района центрального круга забрасывал мяч в чужую штрафную, где он достался южнокорейцам.

Томмазо Бальданци прикладывался с приличной дистанции и вознёс руки к нему, поскольку направил мяч значительно выше перекладины.

Риккардо Туриккья с левого полуфланга пробивал по воротам низом в дальний угол, и мяч был остановлен Ким Джун Хоном, которого далее подстраховали защитники.

В случае ничьей по итогам основного времени матч автоматически перекатится в дополнительное время.

Ещё раз что-то похожее получилось (на удар Туриккьи), на этот раз пробивал Самуэль Джоване, вошедший в штрафную площадь южнокорейцев, и также вратарь остановил мяч.

Маттиа Дзанотти, уже имеющий жёлтую карточку, на своей половине поля откровенно толкнул в спину Ли Юн Чуна.

Ли Юн Чун наносил удар по воротам итальянцев с левого полуфланга примерно с линии штрафной площади, и мяч перекочевал в руки Себастьяно Депланше.

Джузеппе Амброзино навесил с левого края, и сразу три футболиста "скуадры адзурры" претендовали на замыкание вторым этажом, но не преуспели в этом.

Маттиа Дзанотти действительно получает жёлтую карточку, мы предупреждали. В середине поля он схватил за футболку Бэ Джун Хо и отказывался отцепляться.

Ли Сын Вон осуществлял движение с мячом вперёд по левому полуфлангу южнокорейской атаки, и сфолил против него Чезаре Казадеи.

Габриэль Гуарино выиграл верх в своей штрафной площади после подачи соперника со штрафного, и вскоре Джузеппе Амброзино убежал далеко вперёд по левому флангу, но его удар был заблокирован.

Маттео Прати с правой стороны навешивал в район дальнего угла вратарской, откуда Риккардо Туриккья скинул мяч головой в руки Ким Джун Хона.

Прозвучал свисток на перерыв. Сборная Италии играла первым номером и гораздо чаще била по воротам, однако пропустила с пенальти, после того как открыла счёт. Поэтому на табло горят цифры 1:1. Посмотрим, что покажут команды после перерыва.

Маттиа Дзанотти мелко нарушает правила на половине поля соперника. В последние минуты сбавилась игровая активность со стороны итальянцев.

Можно было фиксировать фол Томмазо Бальданци, который впереди на левом фланге подтолкнул в спину Кван Чхо Юна, но всё равно есть аут в пользу сборной Южной Кореи.

Итальянцы быстро заработали аут уже для себя, а после его вброса легко отбились южнокорейцы, вынесли мяч из собственной штрафной площади.

Маттиа Дзанотти рискует доиграться до жёлтой карточки. Снова он фолит в середине поля, Бэ Джун Хо оказывается на газоне.

Томмазо Бальданци с левого фланга неожиданно не подал штрафной в зону, куда готовились бежать другре футболисты, а закрутил мяч в руки Ким Джун Хона.

Нападающий итальянцев Джузеппе Амброзино за неуместные разговоры с арбитром устроился на жёлтую карточку.

Самуэль Джоване неудачно навесил с левого полуфланга: до мяча не дотянулись ни Чезаре Казадеи, ни кто-либо другой из номинальных хозяев. Из гостей - тоже.

Ким Ён Хак почти что пробивал пенальти в игровых условиях, когда откликался на прострел слева от лицевой линии, и отправил футбольный снаряд гораздо выше створа.

Маттео Прати низом приложился с подбора после подачи Риккардо Туриккьи, и была заблокирована дальняя попытка игрока сборной Италии.

36' Небольшая стычка между футболистами, но до рукоприкладства не доходит. А на газоне лежит Чой Сон Хёк, от которого в игровом эпизоде в лицо отмахнулся Франческо Эспозито.

35' Бэ Джун Хо на левом фланге открывался вперёд мимо Маттиа Дзанотти, а тому это не понравилось, и он задержал соперника, нарушил таким образом правил.

34' Семь раз пробивали итальянцы по воротам соперника и трижды попали в створ. У южнокорейцев же единственный удар - он и в створ, и пенальти, и забитый гол. Три в одном, в общем.

33' Самуэль Джоване обыгрался с Франческо Эспозито и примерно с линии штрафной опасно пробил в левый угол низом, чуть-чуть не попал.

33' Азиатская команда провела атаку левым флангом с подачей в чужую штрафную площадь, однако верховую борьбу там выиграл Габриэль Гуарино.

32' Второй раз уже в матче ошибается Ким Джун Хон, и везёт ему снова, что он не пропускает мяч в свои ворота, страхуют вратаря защитники сборной Южной Кореи.

31' Томмазо Бальданци простреливал с левого фланга, а на подборе где-то с левого угла штрафной площади Джузеппе Амброзино послал мяч мимо ближнего угла створа.

30' Явно недовольны итальянцы тем, что пропустили гол, когда повели в счёте. Сейчас пытаются вернуть себе преимущество на табло футболисты из Европы, но не получается.

29' Пак Хён Бин подобрал мяч на своей половине поля и двинулся было с ним вперёд, однако сбоку подбежал Джузеппе Амброзино и толкнул его на газон.

28' Практически не владеет мячом сборная Южной Кореи, после того как забила свой пенальти. Итальянцы тотально взяли сферу под свой контроль.

27' Проигравший в данной встрече примет участие в матче за третье место, где ему будет соперничать сборная Израиля.

26' Почти ничего не предвещало, что сборная Южной Кореи сумеет быстро отыграться, но мы видим, что смогла она это сделать.

25' Итальянцы сразу пытаются вернуть себе преимущество в счёте, и наносится ими дальний удар примерно с 17 метров, но он сразу же блокируется.

24' Около четырёх минут ушло на всю эту катавасию с ВАРом и пробитие пенальти вместо с подготовкой. Чуется, кучу времени добавит арбитр к первому тайму.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Ли Сын Вон (с пенальти)!

В левый угол отправил мяч капитан сборной Южной Кореи с 11-метровой отметки. Себастьяно Депланше угадал, но не достал.

22' Перед пробитием 11-метрового пришлось рефери успокаивать футболистов, принявшихся выяснять между собой отношения.

21' Там был наступ на ногу игроку сборной Южной Кореи со стороны защитника сборной Италии. Поэтому поставлен пенальти после видеоповтора в ворота "скуадры адзурры".

19' Бэ Джун Хо оказался лежащим на газоне в чужой штрафной площади после контакта с Маттиа Дзаннотти. Судья не назначил пенальти, а вскоре Южная Корея заработала угловой. Но пошёл главный арбитр смотреть ВАР.

18' Ли Сын Вон осуществил подачу со штрафного удара с правого фланга, и благополучно итальянцы со второго этажа выбили мяч за боковую линию.

17' Габриэль Гуарино совершил нарушение правил на левом фланге своей половины поля, где в верховом единоборстве локтем ударил своего оппонента в спину.

16' Джузеппе Амброзино нанёс удар из-за штрафной площадки, и мяч стал дробить по газону, но это не помешало Ким Джун Хону уверенно зафиксировать его в своих перчатках.

15' В принципе, в какой-то мере этот гол напрашивался. Сборная Италии интересно смотрелась в начале матча и заслуженно повела в счёте.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Чезаре Казадеи!

На левом фланге отняли себе владение итальянцы, Туриккья покатил мяч по газону к линии штрафной площади, и Казадеи блестяще отправил сферу под правую девятку.

13' Относительно быструю атаку развили южнокорейцы, и планировалась там проникающая передача, но перехватил мяч защитник сборной Италии.

12' Не удалось "скуадре адзурре" здорово разыграть ситуацию в атаке на левом фланге, и Самуэль Джоване подтолкнул на газон Пак Хён Бина.

11' Не очень хорошее качество у газона, что может несколько нарушать действия техничных футболистов.

10' Пока итальянцы предпочтительней смотрятся, они уже пару интересных моментов создали, только ничего ещё не реализовали.

9' Через цепочку со звеньями в лице Маттео Прати и Джузеппе Амброзино мяч был доставлен в штрафную южнокорейцев до Томмазо Бальданци, который пробил не очень хорошо - прямо в руки Ким Джун Хона.

8' МОМЕНТ! Джузеппе Амброзино пробовал замкнуть невысокую доставку с левого края, но пробил скорее вдоль створа, а ведь смотрелось всё это весьма опасно.

7' Самуэль Джоване покатил пас непонятно кому в атаке на левом фланге, а Чой Сок Хён всё равно сыграл сверхнадёжно, вынеся мяч за боковую.

6' В финале молодёжного чемпионата победитель этой пары встретится со сборной Уругвая, которая немного раньше обыграла команду Израиля.

5' Сборная Южной Кореи невыразительно распорядилась своей атакой: из глубины поля мяч был бесхитростно заброшен в чужую штрафную в руки Себастьяно Депланше.

4' Томмазо Бальданци подал угловой с левого фланга, и ошибся на выходе Ким Джун Хон. Плохо получилось пробить головой у Маттео Прати, после чего вынесли мяч подальше защитники южнокорейцев.

3' Никто не стартовал с места в карьер, соперники пока присматриваются друг к другу и не предпринимали решительных шагов на поле.

2' Сборная Италии вышла на поле в полностью синей форме, тогда как сборная Южной Кореи играет во всецело красной амуниции.