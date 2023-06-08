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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Италия (до 20 лет)
1:1
Второй тайм: 54'
Южная Корея (до 20 лет)
0'
1:0
14' Гол
Казадеи Чезаре
1:1
23' Пенальти
Ли Сын Вон

Ход матча

14'
Казадеи Чезаре
1:0
23'
1:1
Ли Сын Вон
Прогнозы 127
Италия (до 20 лет) 89.8% (114)
X 3.1% (4)
Южная Корея (до 20 лет) 7.1% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия (до 20 лет)
Ничья
Южная Корея (до 20 лет)
1.90
4.20
5.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

История личных встреч

Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Италия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 7 (2) 1.17
Бальданци Томмазо 2 0.33
Амброзино Джузеппе 1 0.17
Эспозито Франческо 1 0.17
Прати Маттео 1 0.17
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Юн Чун 2 0.33
Чой Сок Хён 2 0.33
Ли Сын Вон 2 (1) 0.33
Бэ Джун Хо 1 0.17
Пак Сён Хо 1 0.17
Ким Ён Хак 1 0.17

Карточки

Италия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1

Результаты матчей

Италия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Италия (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
3
Италия (до 20 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Южная Корея (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2
Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2
Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1

Результаты матчей

Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
2 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Финал
Уругвай (до 20 лет)
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 7
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Маттиа Дзанотти, уже имеющий жёлтую карточку, на своей половине поля откровенно толкнул в спину Ли Юн Чуна.
  • Опасный момент
    53'
    Ещё раз что-то похожее получилось (на удар Туриккьи), на этот раз пробивал Самуэль Джоване, вошедший в штрафную площадь южнокорейцев, и также вратарь остановил мяч.
  • 51'
    В случае ничьей по итогам основного времени матч автоматически перекатится в дополнительное время.
  • Опасный момент
    50'
    Риккардо Туриккья с левого полуфланга пробивал по воротам низом в дальний угол, и мяч был остановлен Ким Джун Хоном, которого далее подстраховали защитники.
  • 49'
    Томмазо Бальданци прикладывался с приличной дистанции и вознёс руки к нему, поскольку направил мяч значительно выше перекладины.
  • 48'
    Маттиа Дзанотти с правого фланга из района центрального круга забрасывал мяч в чужую штрафную, где он достался южнокорейцам.
  • 47'
    На левом фланге удалось заработать аут футболистам номинальных хозяев. Всего итальянцы сделали сегодня 279 передач, а южнокорейцы - 103.
  • 46'
    Ли Юн Чун наносил удар по воротам итальянцев с левого полуфланга примерно с линии штрафной площади, и мяч перекочевал в руки Себастьяно Депланше.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Сборная Италии играла первым номером и гораздо чаще била по воротам, однако пропустила с пенальти, после того как открыла счёт. Поэтому на табло горят цифры 1:1. Посмотрим, что покажут команды после перерыва.
  • 45'
    Маттео Прати с правой стороны навешивал в район дальнего угла вратарской, откуда Риккардо Туриккья скинул мяч головой в руки Ким Джун Хона.
  • 45'
    Габриэль Гуарино выиграл верх в своей штрафной площади после подачи соперника со штрафного, и вскоре Джузеппе Амброзино убежал далеко вперёд по левому флангу, но его удар был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ли Сын Вон осуществлял движение с мячом вперёд по левому полуфлангу южнокорейской атаки, и сфолил против него Чезаре Казадеи.
  • Желтая карточка
    45'
    Маттиа Дзанотти действительно получает жёлтую карточку, мы предупреждали. В середине поля он схватил за футболку Бэ Джун Хо и отказывался отцепляться.
  • 45'
    Джузеппе Амброзино навесил с левого края, и сразу три футболиста "скуадры адзурры" претендовали на замыкание вторым этажом, но не преуспели в этом.
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    • 45'
      Маттео Прати низом приложился с подбора после подачи Риккардо Туриккьи, и была заблокирована дальняя попытка игрока сборной Италии.
    • Опасный момент
      45'
      Ким Ён Хак почти что пробивал пенальти в игровых условиях, когда откликался на прострел слева от лицевой линии, и отправил футбольный снаряд гораздо выше створа.
    • Дополнительное время
      45'
      Добавленное время к первому тайму составляет 7 минут.
    • 44'
      Самуэль Джоване неудачно навесил с левого полуфланга: до мяча не дотянулись ни Чезаре Казадеи, ни кто-либо другой из номинальных хозяев. Из гостей - тоже.
    • Желтая карточка
      43'
      Нападающий итальянцев Джузеппе Амброзино за неуместные разговоры с арбитром устроился на жёлтую карточку.
    • 42'
      Томмазо Бальданци с левого фланга неожиданно не подал штрафной в зону, куда готовились бежать другре футболисты, а закрутил мяч в руки Ким Джун Хона.
    • Фол, нарушение
      41'
      Маттиа Дзанотти рискует доиграться до жёлтой карточки. Снова он фолит в середине поля, Бэ Джун Хо оказывается на газоне.
    • 40'
      Итальянцы быстро заработали аут уже для себя, а после его вброса легко отбились южнокорейцы, вынесли мяч из собственной штрафной площади.
    • 39'
      Можно было фиксировать фол Томмазо Бальданци, который впереди на левом фланге подтолкнул в спину Кван Чхо Юна, но всё равно есть аут в пользу сборной Южной Кореи.
    • Фол, нарушение
      38'
      Маттиа Дзанотти мелко нарушает правила на половине поля соперника. В последние минуты сбавилась игровая активность со стороны итальянцев.
    • Травма, повреждение
      36'
      Небольшая стычка между футболистами, но до рукоприкладства не доходит. А на газоне лежит Чой Сон Хёк, от которого в игровом эпизоде в лицо отмахнулся Франческо Эспозито.
    • Фол, нарушение
      35'
      Бэ Джун Хо на левом фланге открывался вперёд мимо Маттиа Дзанотти, а тому это не понравилось, и он задержал соперника, нарушил таким образом правил.
    • 34'
      Семь раз пробивали итальянцы по воротам соперника и трижды попали в створ. У южнокорейцев же единственный удар - он и в створ, и пенальти, и забитый гол. Три в одном, в общем.
    • Опасный момент
      33'
      Самуэль Джоване обыгрался с Франческо Эспозито и примерно с линии штрафной опасно пробил в левый угол низом, чуть-чуть не попал.
    • 33'
      Азиатская команда провела атаку левым флангом с подачей в чужую штрафную площадь, однако верховую борьбу там выиграл Габриэль Гуарино.
    • 32'
      Второй раз уже в матче ошибается Ким Джун Хон, и везёт ему снова, что он не пропускает мяч в свои ворота, страхуют вратаря защитники сборной Южной Кореи.
    • 31'
      Томмазо Бальданци простреливал с левого фланга, а на подборе где-то с левого угла штрафной площади Джузеппе Амброзино послал мяч мимо ближнего угла створа.
    • 30'
      Явно недовольны итальянцы тем, что пропустили гол, когда повели в счёте. Сейчас пытаются вернуть себе преимущество на табло футболисты из Европы, но не получается.
    • Фол, нарушение
      29'
      Пак Хён Бин подобрал мяч на своей половине поля и двинулся было с ним вперёд, однако сбоку подбежал Джузеппе Амброзино и толкнул его на газон.
    • 28'
      Практически не владеет мячом сборная Южной Кореи, после того как забила свой пенальти. Итальянцы тотально взяли сферу под свой контроль.
    • 27'
      Проигравший в данной встрече примет участие в матче за третье место, где ему будет соперничать сборная Израиля.
    • 26'
      Почти ничего не предвещало, что сборная Южной Кореи сумеет быстро отыграться, но мы видим, что смогла она это сделать.
    • 25'
      Итальянцы сразу пытаются вернуть себе преимущество в счёте, и наносится ими дальний удар примерно с 17 метров, но он сразу же блокируется.
    • 24'
      Около четырёх минут ушло на всю эту катавасию с ВАРом и пробитие пенальти вместо с подготовкой. Чуется, кучу времени добавит арбитр к первому тайму.
    • Пенальти
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Ли Сын Вон (с пенальти)!
      В левый угол отправил мяч капитан сборной Южной Кореи с 11-метровой отметки. Себастьяно Депланше угадал, но не достал.
    • Судья
      22'
      Перед пробитием 11-метрового пришлось рефери успокаивать футболистов, принявшихся выяснять между собой отношения.
    • Пенальти!
      21'
      Там был наступ на ногу игроку сборной Южной Кореи со стороны защитника сборной Италии. Поэтому поставлен пенальти после видеоповтора в ворота "скуадры адзурры".
    • Видеоповтор
      19'
      Бэ Джун Хо оказался лежащим на газоне в чужой штрафной площади после контакта с Маттиа Дзаннотти. Судья не назначил пенальти, а вскоре Южная Корея заработала угловой. Но пошёл главный арбитр смотреть ВАР.
    • 18'
      Ли Сын Вон осуществил подачу со штрафного удара с правого фланга, и благополучно итальянцы со второго этажа выбили мяч за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      17'
      Габриэль Гуарино совершил нарушение правил на левом фланге своей половины поля, где в верховом единоборстве локтем ударил своего оппонента в спину.
    • 16'
      Джузеппе Амброзино нанёс удар из-за штрафной площадки, и мяч стал дробить по газону, но это не помешало Ким Джун Хону уверенно зафиксировать его в своих перчатках.
    • 15'
      В принципе, в какой-то мере этот гол напрашивался. Сборная Италии интересно смотрелась в начале матча и заслуженно повела в счёте.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Чезаре Казадеи!
      На левом фланге отняли себе владение итальянцы, Туриккья покатил мяч по газону к линии штрафной площади, и Казадеи блестяще отправил сферу под правую девятку.
    • 13'
      Относительно быструю атаку развили южнокорейцы, и планировалась там проникающая передача, но перехватил мяч защитник сборной Италии.
    • Фол, нарушение
      12'
      Не удалось "скуадре адзурре" здорово разыграть ситуацию в атаке на левом фланге, и Самуэль Джоване подтолкнул на газон Пак Хён Бина.
    • 11'
      Не очень хорошее качество у газона, что может несколько нарушать действия техничных футболистов.
    • 10'
      Пока итальянцы предпочтительней смотрятся, они уже пару интересных моментов создали, только ничего ещё не реализовали.
    • Опасный момент
      9'
      Через цепочку со звеньями в лице Маттео Прати и Джузеппе Амброзино мяч был доставлен в штрафную южнокорейцев до Томмазо Бальданци, который пробил не очень хорошо - прямо в руки Ким Джун Хона.
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Джузеппе Амброзино пробовал замкнуть невысокую доставку с левого края, но пробил скорее вдоль створа, а ведь смотрелось всё это весьма опасно.
    • 7'
      Самуэль Джоване покатил пас непонятно кому в атаке на левом фланге, а Чой Сок Хён всё равно сыграл сверхнадёжно, вынеся мяч за боковую.
    • 6'
      В финале молодёжного чемпионата победитель этой пары встретится со сборной Уругвая, которая немного раньше обыграла команду Израиля.
    • 5'
      Сборная Южной Кореи невыразительно распорядилась своей атакой: из глубины поля мяч был бесхитростно заброшен в чужую штрафную в руки Себастьяно Депланше.
    • Угловой
      4'
      Томмазо Бальданци подал угловой с левого фланга, и ошибся на выходе Ким Джун Хон. Плохо получилось пробить головой у Маттео Прати, после чего вынесли мяч подальше защитники южнокорейцев.
    • 3'
      Никто не стартовал с места в карьер, соперники пока присматриваются друг к другу и не предпринимали решительных шагов на поле.
    • 2'
      Сборная Италии вышла на поле в полностью синей форме, тогда как сборная Южной Кореи играет во всецело красной амуниции.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В полуфинале молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) между собой встретятся сборные Италии и Южной Кореи. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.9% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Италия (до 20 лет) 89.8% (114)
    X 3.1% (4)
    Южная Корея (до 20 лет) 7.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия (до 20 лет)
    Ничья
    Южная Корея (до 20 лет)
    1.90
    4.20
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет)

    Исход игры
    Италия (до 20 лет)
    89.8% (114)
    Ничья
    3.1% (4)
    Южная Корея (до 20 лет)
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.96% (53)
    Меньше
    49.04% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    52.88% (55)
    Нет
    47.12% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Италия (до 20 лет)
    29.9% (38)
    2:0 Италия (до 20 лет)
    18.9% (24)
    1:0 Италия (до 20 лет)
    18.9% (24)
    3:1 Италия (до 20 лет)
    6.3% (8)
    3:2 Италия (до 20 лет)
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Южная Корея (до 20 лет)
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