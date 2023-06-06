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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Италия (до 20 лет)
 
Позже
Южная Корея (до 20 лет)
Прогнозы 41
Италия (до 20 лет) 90.2% (37)
X 7.3% (3)
Южная Корея (до 20 лет) 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия (до 20 лет)
Ничья
Южная Корея (до 20 лет)
1.66
3.90
5.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Италия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 6 (2) 1.2
Бальданци Томмазо 2 0.4
Амброзино Джузеппе 1 0.2
Эспозито Франческо 1 0.2
Прати Маттео 1 0.2
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Юн Чун 2 0.4
Чой Сок Хён 2 0.4
Ли Сын Вон 1 0.2
Бэ Джун Хо 1 0.2
Пак Сён Хо 1 0.2
Ким Ён Хак 1 0.2

Карточки

Италия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1

Результаты матчей

Италия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Италия (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
3
Италия (до 20 лет)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Южная Корея (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2
Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2
Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1

Результаты матчей

Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Италия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
2 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 6
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2023, осталось 2 дня 16 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Италия (до 20 лет) 90.2% (37)
    X 7.3% (3)
    Южная Корея (до 20 лет) 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия (до 20 лет)
    Ничья
    Южная Корея (до 20 лет)
    1.66
    3.90
    5.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

    Исход игры
    Италия (до 20 лет)
    90.2% (37)
    Ничья
    7.3% (3)
    Южная Корея (до 20 лет)
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Италия (до 20 лет)
    34.1% (14)
    1:0 Италия (до 20 лет)
    22% (9)
    2:0 Италия (до 20 лет)
    19.5% (8)
    3:2 Италия (до 20 лет)
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Южная Корея (до 20 лет)
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