Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
0:1
5' ГолФараони Марко
14' Желтая карточкаХиен Исак
1:1
15' ГолАмпаду Этан
1:2
26' ГолНгонж Сириль
28' Желтая карточкаДепаоли Фабио
32' Желтая карточкаДавидович Павел
1:3
38' ГолНгонж Сириль
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
0:1
14'
15'
1:1
26'
1:2
28'
32'
38'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
202 Количество передач 136
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Нзола
М'Бала
61
Тамез
Адриен
26
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
38 Гайч АдольфоПолузащитник
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Верона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
67
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0
Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1
Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Специя 1:3 Верона
Исход игры
Специя
43.4% (59)
Ничья
28.7% (39)
Верона
27.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.5% (32)
2:1 Специя
19.9% (27)
1:0 Специя
16.9% (23)
1:2 Верона
13.2% (18)
0:1 Верона
8.1% (11)
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