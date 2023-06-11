  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия: Серия A: Понижение: Плей-офф: Финал
Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Специя
1:3
Второй тайм: 57'
Верона
0'
0:1
5' Гол
Фараони Марко
14' Желтая карточка
Хиен Исак
1:1
15' Гол
Ампаду Этан
1:2
26' Гол
Нгонж Сириль
28' Желтая карточка
Депаоли Фабио
32' Желтая карточка
Давидович Павел
1:3
38' Гол
Нгонж Сириль
1:3. Гол Сириля Нгонге (видео). ...
1:2. Гол Сириля Нгонге (видео). ...
1:1. Гол Этана Ампаду (видео). С...
0:1. Гол Давиде Фараони (видео)....

Ход матча

5'
0:1
Фараони Марко
(Лазович Дарко)
14'
 
Хиен Исак
15'
Ампаду Этан
(Шомуродов Элдор)
1:1
26'
1:2
Нгонж Сириль
(Джурич Милан II)
28'
 
Депаоли Фабио
32'
 
Давидович Павел
38'
1:3
Нгонж Сириль
53'
Верде Даниэле
Висневски Пшемыслав
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 202 Количество передач 136
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 136
Специя 43.4% (59)
X 28.7% (39)
Верона 27.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Верона
38.00
3.03
3.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
55
Висневски
Пшемыслав
43
Николау
Димитрис
21
Феррер
Сальвадор
77
Журковски
Шимон
6
Бурабия
Мехди
25
Эспозито
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
14
Шомуродов
Элдор
18
Нзола
М'Бала
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
77
Сулемана
Ибрахим
26
Нгонж
Сириль
8
Лазович
Дарко
19
Джурич
Милан
II
Специя
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
67

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0
Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1
Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Мелкий фол совершается против Милана Джурича возле центральной линии поля.
  • 57'
    Спокойно развивается игра после перерыва, "Верона" должна быть относительно довольна тихими событиями на поле.
  • 56'
    Подала "Верона" корнер с правого края и заработала на той же бровке корнер, который вбросит Марко Фараони.
  • Угловой
    55'
    Милан Джурич с правого полуфланга низом доставлял мяч в центр чужой штрафной площади, откуда Этан Ампаду совершил высокий вынос за лицевую линию на угловой.
  • 54'
    Пока нет сумасшедшего давления на ворота "Вероны" во втором тайме. Возможно, оно появится со временем.
  • Замена
    53'
    Даниэле Верди появляется на замену в составе "Специи", а покидает поле Пшемыслав Висневски.
  • 52'
    Марко Фараони забрасывал мяч чуть вперёд по правому флангу, однако это получилось неудачно, игровой снаряд был подарен сопернику.
  • 51'
    Фабио Депаоли догнал мяч на левом фланге обороны и не допустил углового для "Специи", но за боковую линию всё-таки выбил сферу футболист "Вероны".
  • Опасный момент
    50'
    Шимон Журковски пробивал после доставки с левого фланга в левый угол, и Лоренцо Монтипо отбил мяч на угловой, подача с которого прилетела прямо в руки вратарю гостей.
  • 49'
    То же самое проделал с игровым снарядом и Бартоломей Дронговски. Не обостряли ещё комнды обстановку во втором тайме.
  • 48'
    Неопасный заброс прилетает по левому полуфлангу в штрафную площадь гостей, где мяч заключает в свои перчатки Лоренцо Монтипо.
  • 47'
    Можно предположить, что большую часть второго тайма "Верона" проведёт в обороне. Во всяком случае, пока она без мяча после перерыва.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. 1:3 - "Специя" проигрывает "Вероне" в рамках стыкового матча за право остаться в Серии A на следующий сезон.
  • 45'
    Совсем мало уже времени остаётся до конца компенсированного времени. "Специи", опять же, надо будет успокоиться и хорошенько собраться в перерыве.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      45'
      Ибрахим Сулемана получил нарушение в свой адрес в центральной трети поля. Поспособствовал его падению на газон Шимон Журковски. 
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляются к основному времени первого тайма.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мехди Бурабия перестарался впереди на левом фланге в попытке отбора против Адриена Тамеза, совершив фол, затолкав своего соперника. 
    • 44'
      Аркадиуш Реца неудачно атаковал левым флангом - именно от него мяч покинул пределы поля, а не от защитника гостевой команды.
    • Офсайд
      43'
      Положение "вне игры" оказывается у Милана Джурича на левом фланге. Главный арбитр Даниэле Орсато поднимает руку вверх - это офсайд у "Вероны".
    • 42'
      Ничего не получилось интересного создать в очередной атаке "Специи", поэтому мяч далеко вынесет от своих ворот голкипер "Вероны".
    • Угловой
      41'
      Дарко Лазович подавал угловой с левого фланга, потом были ещё забросы в штрафную площадь хозяев, и в конце концов Павел Давидович головой переправил мяч в руки Бартоломея Дронговски.
    • 40'
      Придётся "Специи" доставать из себя какие-то резервы во втором тайме, иначе ждёт эту команду вылет в Серию В.
    • 39'
      "Верона" прямо чуть ли не образцовый матч проводит. Если убрать её пропущенный гол - то вообще крупный счёт сейчас был бы.
    • 2 гола - дубль!
      38'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Сирль Нгонж (дубль)!
      Убежал Нгонж вперёд по зоне левого инсайда, вошёл в штрафную площадь и поразил ближний угол с помощью рикошета от Ампаду.
    • 37'
      Немало штрафных зарабатывают номинальные хозяева на половине поля соперника, только надо ещё забивать им, а то они второй раз уступают в счёте.
    • 36'
      Марко Фараони производит удар из-за пределов штрафной площади, но неточно у него получается, надо было лучше подготовиться.
    • 35'
      "Специя" сейчас ведёт игру первым номером, в то время как "Верона" вынуждена большую часть времени обороняться.
    • Опасный момент
      34'
      Сальваторе Эспозито с правого фланга со штрафного забросил мяч к левому краю чужой вратарской, откуда Пшемыслав Висневски нанёс заблокированный удар. Смотрелась ситуация достаточно опасно.
    • Фол, нарушение
      33'
      Адриен Тамез на фланге опасно сыграл против Пшемыслава Висневски, попав тому ногой по лицу. 
    • Желтая карточка
      32'
      Павел Давидович на своей половине поля не по правилам действует против Шимона Журковски, за что получает жёлтую карточку.
    • 30'
      Лоренцо Монтипо играет на выходе: вратарь "Вероны" забирает мяч, который прилетает к нему в штрафную площадь.
    • 29'
      53 процента игрового времени мяч контролирует "Специя", и 47 процентов составляет этот показатель у "Вероны".
    • 28'
      На нейтральном поле играют сегодня команды, поэтому хозяевами и гостями их можно называть с высокой степенью условности.
    • 27'
      Голевая передача засчитывается на счёт Милана Джурича. Прессинг сослужил хорошую службе "Вероне".
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Сириль Нгонж!
      Отобрали мяч себе гости около левого угла чужой штрафной площади и передвинули мяч к центру, а Нгонж с рикошетом низом отправил его в левый угол.
    • Фол, нарушение
      24'
      Этан Ампаду совершает мелкое нарушение правил против Исака Хиена. Небольшой фол, жёлтая карточка не положена.
    • 23'
      Почти параллельно, кстати, проводится и плей-офф за повышение из Серии B между командами "Бари" и "Кальяри".
    • 22'
      В предыдущие годы в Италии при равенстве очков в зоне вылета и рядом с ней смотрели бы дополнительные показатели, но регламент был изменён, и вот сейчас играется стыковой матч.
    • 21'
      Ничего не изобретают. Всё довольно невыразительно у "Специи" в данный момент, по-прежнему владение в середине поля.
    • 20'
      Держат мяч сейчас хозяева на своей половине поля. Наблюдаем, что они будут изобретать дальше.
    • Угловой
      18'
      На правом фланге разыграла "Специя" угловой, но лишь чтобы невынужденно потерять мяч и отправить его за противоположную боковую линию.  
    • 17'
      Напомним, что в случае ничейного результата сразу будет пробиваться серия пенальти.
    • 16'
      Достаточно быстро сравняла счёт "Специя", что должно позволить лучше почувствовать себя в сегодняшней встрече.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Этан Ампаду!
      Нанёс Ампаду удар из-за пределов штрафной площади, и мяч, срикошетив от Давидовича, влетел в левый верхний угол ворот "Вероны".
    • Желтая карточка
      14'
      Исак Хиен получает жёлтую карточку за то, что он срубил в подкате на левом фланге соперника, коим был Нзола М'Бала.
    • Угловой
      13'
      Адриен Тамез разыграл угловой с партнёром на правом фланге, а дальше не получилось создать никакой опасный момент "Вероне".
    • 11'
      Аркадиуш Реца наносит дистанционный удар, однако не попадает в ворота, неточной оказывается попытка, надо было пробивать лучше.
    • 10'
      Понятно, что такие матчи навылет добавляют интриги и интереса к итальянскому футболу. Что может в спорте быть более захватывающим, чем плей-офф? 
    • Фол, нарушение
      9'
      Шимон Журковски получил нарушение в свой адрес от Дарко Лазовича. Арбитр решил не доставать из кармана жёлтую карточку.
    • 8'
      Дарко Лазович отправил подачу в чужую штрафную на Марко Фараони, чей удар стал добычей для Бартломея Дронговски.
    • 7'
      В то же время у "Вероны" есть в составе арендованный у московского ЦСКА Адольфо Гайч, он попал в запас сегодня.
    • 6'
      Отметим, что за "Специю" выступает бывший нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, он сегодня в стартовом составе.
    • Описание гола
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Марко Фараони!
      Хорошую атаку провели гости, последовала передача от Лазовича, и Фараони здорово направил мяч в сетку.
    • 4'
      Пока что "Верона" больше контролирует мяч, но это преимущество не так чтобы очень значительное. Посмотрим, что будет дальше в этом матче.
    • 3'
      Очень ответственный матч для обеих команд, где только победа устроит каждую команду.
    • 2'
      "Специя" появилась на поле в бело-чёрной форме, тогда как у "Вероны" бирюзовая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Всем привет! В плей-офф за право остаться в Серии A между собой сыграют "Специя" и "Верона", которые при равенстве набранных очков финишировали на 17-м и 18-м местах соответственно в регулярном чемпионате Италии. Противостояние будет включать в себя один матч из 90 минут на нейтральном поле, в случае ничейного результата сразу будет пробиваться серия пенальти. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 23.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 136
      Специя 43.4% (59)
      X 28.7% (39)
      Верона 27.9% (38)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Специя
      Ничья
      Верона
      38.00
      3.03
      3.00
      Все Коэффициенты
      Новости LiveResult
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 23.5% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Специя 1:3 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 1:3 Верона

    Исход игры
    Специя
    43.4% (59)
    Ничья
    28.7% (39)
    Верона
    27.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.71% (46)
    Меньше
    59.29% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.5% (32)
    2:1 Специя
    19.9% (27)
    1:0 Специя
    16.9% (23)
    1:2 Верона
    13.2% (18)
    0:1 Верона
    8.1% (11)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Специя
    Верона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     