Марко Фараони забрасывал мяч чуть вперёд по правому флангу, однако это получилось неудачно, игровой снаряд был подарен сопернику.

Даниэле Верди появляется на замену в составе "Специи", а покидает поле Пшемыслав Висневски.

Пока нет сумасшедшего давления на ворота "Вероны" во втором тайме. Возможно, оно появится со временем.

Милан Джурич с правого полуфланга низом доставлял мяч в центр чужой штрафной площади, откуда Этан Ампаду совершил высокий вынос за лицевую линию на угловой.

Подала "Верона" корнер с правого края и заработала на той же бровке корнер, который вбросит Марко Фараони.

Спокойно развивается игра после перерыва, "Верона" должна быть относительно довольна тихими событиями на поле.

Можно предположить, что большую часть второго тайма "Верона" проведёт в обороне. Во всяком случае, пока она без мяча после перерыва.

Неопасный заброс прилетает по левому полуфлангу в штрафную площадь гостей, где мяч заключает в свои перчатки Лоренцо Монтипо.

То же самое проделал с игровым снарядом и Бартоломей Дронговски. Не обостряли ещё комнды обстановку во втором тайме.

Шимон Журковски пробивал после доставки с левого фланга в левый угол, и Лоренцо Монтипо отбил мяч на угловой, подача с которого прилетела прямо в руки вратарю гостей.

Фабио Депаоли догнал мяч на левом фланге обороны и не допустил углового для "Специи", но за боковую линию всё-таки выбил сферу футболист "Вероны".

Совсем мало уже времени остаётся до конца компенсированного времени. "Специи", опять же, надо будет успокоиться и хорошенько собраться в перерыве.

Первый тайм завершён. 1:3 - "Специя" проигрывает "Вероне" в рамках стыкового матча за право остаться в Серии A на следующий сезон.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Сирль Нгонж (дубль)! Убежал Нгонж вперёд по зоне левого инсайда, вошёл в штрафную площадь и поразил ближний угол с помощью рикошета от Ампаду.

"Верона" прямо чуть ли не образцовый матч проводит. Если убрать её пропущенный гол - то вообще крупный счёт сейчас был бы.

Придётся "Специи" доставать из себя какие-то резервы во втором тайме, иначе ждёт эту команду вылет в Серию В.

Дарко Лазович подавал угловой с левого фланга, потом были ещё забросы в штрафную площадь хозяев, и в конце концов Павел Давидович головой переправил мяч в руки Бартоломея Дронговски.

Ничего не получилось интересного создать в очередной атаке "Специи", поэтому мяч далеко вынесет от своих ворот голкипер "Вероны".

Положение "вне игры" оказывается у Милана Джурича на левом фланге. Главный арбитр Даниэле Орсато поднимает руку вверх - это офсайд у "Вероны".

Аркадиуш Реца неудачно атаковал левым флангом - именно от него мяч покинул пределы поля, а не от защитника гостевой команды.

Мехди Бурабия перестарался впереди на левом фланге в попытке отбора против Адриена Тамеза, совершив фол, затолкав своего соперника.

3 минуты добавляются к основному времени первого тайма.

Ибрахим Сулемана получил нарушение в свой адрес в центральной трети поля. Поспособствовал его падению на газон Шимон Журковски.

37' Немало штрафных зарабатывают номинальные хозяева на половине поля соперника, только надо ещё забивать им, а то они второй раз уступают в счёте.

36' Марко Фараони производит удар из-за пределов штрафной площади, но неточно у него получается, надо было лучше подготовиться.

35' "Специя" сейчас ведёт игру первым номером, в то время как "Верона" вынуждена большую часть времени обороняться.

34' Сальваторе Эспозито с правого фланга со штрафного забросил мяч к левому краю чужой вратарской, откуда Пшемыслав Висневски нанёс заблокированный удар. Смотрелась ситуация достаточно опасно.

33' Адриен Тамез на фланге опасно сыграл против Пшемыслава Висневски, попав тому ногой по лицу.

32' Павел Давидович на своей половине поля не по правилам действует против Шимона Журковски, за что получает жёлтую карточку.

30' Лоренцо Монтипо играет на выходе: вратарь "Вероны" забирает мяч, который прилетает к нему в штрафную площадь.

29' 53 процента игрового времени мяч контролирует "Специя", и 47 процентов составляет этот показатель у "Вероны".

28' На нейтральном поле играют сегодня команды, поэтому хозяевами и гостями их можно называть с высокой степенью условности.

27' Голевая передача засчитывается на счёт Милана Джурича. Прессинг сослужил хорошую службе "Вероне".

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Сириль Нгонж!

Отобрали мяч себе гости около левого угла чужой штрафной площади и передвинули мяч к центру, а Нгонж с рикошетом низом отправил его в левый угол.

24' Этан Ампаду совершает мелкое нарушение правил против Исака Хиена. Небольшой фол, жёлтая карточка не положена.

23' Почти параллельно, кстати, проводится и плей-офф за повышение из Серии B между командами "Бари" и "Кальяри".

22' В предыдущие годы в Италии при равенстве очков в зоне вылета и рядом с ней смотрели бы дополнительные показатели, но регламент был изменён, и вот сейчас играется стыковой матч.

21' Ничего не изобретают. Всё довольно невыразительно у "Специи" в данный момент, по-прежнему владение в середине поля.

20' Держат мяч сейчас хозяева на своей половине поля. Наблюдаем, что они будут изобретать дальше.

18' На правом фланге разыграла "Специя" угловой, но лишь чтобы невынужденно потерять мяч и отправить его за противоположную боковую линию.

17' Напомним, что в случае ничейного результата сразу будет пробиваться серия пенальти.

16' Достаточно быстро сравняла счёт "Специя", что должно позволить лучше почувствовать себя в сегодняшней встрече.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Этан Ампаду!

Нанёс Ампаду удар из-за пределов штрафной площади, и мяч, срикошетив от Давидовича, влетел в левый верхний угол ворот "Вероны".

14' Исак Хиен получает жёлтую карточку за то, что он срубил в подкате на левом фланге соперника, коим был Нзола М'Бала.

13' Адриен Тамез разыграл угловой с партнёром на правом фланге, а дальше не получилось создать никакой опасный момент "Вероне".

11' Аркадиуш Реца наносит дистанционный удар, однако не попадает в ворота, неточной оказывается попытка, надо было пробивать лучше.

10' Понятно, что такие матчи навылет добавляют интриги и интереса к итальянскому футболу. Что может в спорте быть более захватывающим, чем плей-офф?

9' Шимон Журковски получил нарушение в свой адрес от Дарко Лазовича. Арбитр решил не доставать из кармана жёлтую карточку.

8' Дарко Лазович отправил подачу в чужую штрафную на Марко Фараони, чей удар стал добычей для Бартломея Дронговски.

7' В то же время у "Вероны" есть в составе арендованный у московского ЦСКА Адольфо Гайч, он попал в запас сегодня.

6' Отметим, что за "Специю" выступает бывший нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, он сегодня в стартовом составе.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Марко Фараони!

Хорошую атаку провели гости, последовала передача от Лазовича, и Фараони здорово направил мяч в сетку.

4' Пока что "Верона" больше контролирует мяч, но это преимущество не так чтобы очень значительное. Посмотрим, что будет дальше в этом матче.

3' Очень ответственный матч для обеих команд, где только победа устроит каждую команду.

2' "Специя" появилась на поле в бело-чёрной форме, тогда как у "Вероны" бирюзовая экипировка.