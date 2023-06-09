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  3. Италия: Серия A: Понижение: Плей-офф: Финал
Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Специя
 
Позже
Верона
Прогнозы 54
Специя 55.6% (30)
X 24.1% (13)
Верона 20.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Верона
3.10
3.24
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Специя
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
67

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0
Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1
Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0
  • До матча
  • Всем привет! В плей-офф за право остаться в Серии A между собой сыграют "Специя" и "Верона", которые при равенстве набранных очков финишировали на 17-м и 18-м местах соответственно в регулярном чемпионате Италии. Противостояние будет включать в себя один матч из 90 минут на нейтральном поле, в случае ничейного результата сразу будет пробиваться серия пенальти. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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Прогнозы 54
Специя 55.6% (30)
X 24.1% (13)
Верона 20.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Верона
3.10
3.24
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Специя - Верона онлайн

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Прогнозы на матч Специя - Верона

Исход игры
Специя
55.6% (30)
Ничья
24.1% (13)
Верона
20.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
2:1 Специя
33.3% (18)
1:0 Специя
16.7% (9)
1:1 Ничья
16.7% (9)
0:1 Верона
9.3% (5)
1:2 Верона
9.3% (5)
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