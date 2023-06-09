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Всем привет! В плей-офф за право остаться в Серии A между собой сыграют "Специя" и "Верона", которые при равенстве набранных очков финишировали на 17-м и 18-м местах соответственно в регулярном чемпионате Италии. Противостояние будет включать в себя один матч из 90 минут на нейтральном поле, в случае ничейного результата сразу будет пробиваться серия пенальти. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.